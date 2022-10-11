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Летающие машины фантастика? Да, которая воплощается в жизнь в ОАЭ

Летающие машины фантастика? Да, которая воплощается в жизнь в ОАЭ

Автор:
11 октября 2022 23:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   ОАЭ   Шейхи   будущее   интересно   летающие машины   машины   технологии   
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Пока мы живем в 2022 году, шейхи во всю воплощают в жизнь фишки из фильмов про будущее. Им мало было построить посреди безжизненной пустыни большой город, богатый зеленью, они теперь еще и тестируют там новые технологии.

В Дубае провели показательный полет летающего автомобиля XPENG X2. Это первое своего рода транспортное средство передвижения, которое вместо 4 колес имеет 4 винта по углам.

Машина поднялась на высоту пятиэтажки и держалась некоторое время, пока удивленная толпа, разинув рот, снимала это чудо на камеру.

В компании заявили о планах использования своего летающего авто. Они планируют, что XPENG X2 будут выполнять роль аэротакси. Высота, на которой летают эти воздушные машины не высокая, зато она может разогнаться до 130 километров в час.

Совсем неудивительно, что китайская компания решила презентовать свою машину именно в ОАЭ. Шейхи тратят огромные деньги, инвестируя в нефтедоллары в будущее.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   ОАЭ   Шейхи   будущее   интересно   летающие машины   машины   технологии   
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7  комментариев
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20k
иванов дмитрий Полчаса назад
интересно , как тут по безопасности сделано , если вдруг один винт перестанет работать?
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2k
truent 7 минут назад
я в этих "дронах" летающих профан, но все время мучает вопрос: почему не делают защиту вокруг винтов? Если использовать ЭТУ штуку как средство передвижения нужно выключать моторы для высадки/посадки. Да и если кто-то подойдет слишком близко при работающем моторЧИКЕ? Или при посадке пилот/водитель чего-то не заметит?
Не пинайте сильно - очень я боюсь всякого рода циркулярок / болгарок!
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30k
Teodor Полчаса назад
Те же яйца, только в профиль. Когда изобретут антиграв - можно будет поговорить о "будущее уже наступило".
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2k
Dorell Полчаса назад
Есть ещё Volocopter. Тоже эмиратами спонсируется, насколько мне известно.
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14k
ss Час назад
Арабы нарисовали квадрокоптер?! Вах! Какой маладэс!
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472
AmaN Бабай 8 минут назад
Китайцы. Это китайская разработка, ОАЭ это просто место презентации.
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