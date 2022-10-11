Летающие машины фантастика? Да, которая воплощается в жизнь в ОАЭ

Пока мы живем в 2022 году, шейхи во всю воплощают в жизнь фишки из фильмов про будущее. Им мало было построить посреди безжизненной пустыни большой город, богатый зеленью, они теперь еще и тестируют там новые технологии.
В Дубае провели показательный полет летающего автомобиля XPENG X2. Это первое своего рода транспортное средство передвижения, которое вместо 4 колес имеет 4 винта по углам.
Машина поднялась на высоту пятиэтажки и держалась некоторое время, пока удивленная толпа, разинув рот, снимала это чудо на камеру.
В компании заявили о планах использования своего летающего авто. Они планируют, что XPENG X2 будут выполнять роль аэротакси. Высота, на которой летают эти воздушные машины не высокая, зато она может разогнаться до 130 километров в час.
Совсем неудивительно, что китайская компания решила презентовать свою машину именно в ОАЭ. Шейхи тратят огромные деньги, инвестируя в нефтедоллары в будущее.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Технологии добрались до китайских курятников
- Любопытные концепты из разных сфер, которые в будущем могут воплотиться в жизнь
- Китайцы создали человекоподобного робота
- Будущее уже наступило? Создан алгоритм, который предсказывает преступления
- Меняем черное на белое: китайцы сделали белокожей Ариэль из нового фильма Disney
Не пинайте сильно - очень я боюсь всякого рода циркулярок / болгарок!