FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9590 постов • 1362 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Новость, которая больше похожа на сценарий бондианы — голуби-киборги под управлением людей

Новость, которая больше похожа на сценарий бондианы — голуби-киборги под управлением людей

Автор:
26 октября 2022 21:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   голуби   дроны   животные   инженеры   интересно   солнечные батареи   технологии   
1927
4

На самом деле эксперименты над управлением животными далеко не ноу-хау, люди издревле смекнули, что некоторые задачи легко можно переложить с людей на братьев наших меньших.

Изначально люди дрессировали их, но с появлением современных технологий, способных перепрограммировать сознание живых существ, люди стали искать способы управления сознанием живых существ.

×
×

Например, в Китае уже не первый раз проводят эксперимент по превращению живых голубей в управляемые дроны с помощью контроллера мозга. Прошлые испытания были непродолжительными из-за ограничения работы контроллера. В новой серии эксперимента, китайские инженеры питали контроллер мозга пернатого при помощи солнечной батареи, прикреплённой к спине птицы.

Заряда хватало на пару часов, что почти в полтора раза превышает полётное время голубя-киборга и превосходит возможности коммерческих дронов. По результатам эксперимента было установлено, что пернатые выполняют до 90% поставленных задач. При этом учёные практически на протяжении всего времени полёта смогли контролировать подопытного, за исключением коротких отвлечений голубей из-за усталости и перебоями со связью по погодным причинам.

Управляемых голубей можно будет использовать в поисково-спасательных, разведывательных и антитеррористических операциях.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Китай   голуби   дроны   животные   инженеры   интересно   солнечные батареи   технологии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Сергей Лаврушкин Полчаса назад
бедные голуби...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
мемфрид 7 минут назад
*идарасы косоглазые. Берите свой АлиЭкспресс трясите, там этих дронов попой жуй. Птиц они запускать решили. Мало вам того хлама, который вы на весь свет рассылаете???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
au3 2 часа назад
Гранату еще прикрепил и несравненный террорист
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34466



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Неуловимые мстители»: как искали актеров на главные роли и почему поменяли название фильма
«Неуловимые мстители»: как искали актеров на главные роли и почему поменяли название...
Жемчужина юмора в миллионах строк: подборка забавных переписок из мессенджеров
Жемчужина юмора в миллионах строк: подборка забавных переписок из мессенджеров
Набирающие популярность в сообществах
Суп и торты как оружие. Европу кошмарят экотерротисты
Суп и торты как оружие. Европу кошмарят экотерротисты
Почём нынче родина: сколько стоит заказать на корпоратив иноагента Галкина
Почём нынче родина: сколько стоит заказать на корпоратив иноагента Галкина
Xiaomi Nandme NX9000 - ультразвуковая зубная щетка, созданная специально для мужчин
Xiaomi Nandme NX9000 - ультразвуковая зубная щетка, созданная специально для мужчин
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#дтп#автомобили#автомир#роль#Приколы#фильм#позитив
#Прикол#интересное#история#факты#кино#в мире#Еда#США#наука#СССР
#Юмор#животные#аварии#авто аварии#картинки#актеры#люди#познавательно#падение#Ynews
Xiaomi Nandme NX9000 - ультразвуковая зубная щетка, созданная специально для мужчин Xiaomi Nandme NX9000 - ультразвуковая зубная щетка, созданная специально для мужчин В Китае обставили американского робопса: их версия плавает В Китае обставили американского робопса: их версия плавает Китайцы создали человекоподобного робота Китайцы создали человекоподобного робота Технологии добрались до китайских курятников Технологии добрались до китайских курятников Меняем черное на белое: китайцы сделали белокожей Ариэль из нового фильма Disney Меняем черное на белое: китайцы сделали белокожей Ариэль из нового фильма Disney Фарерские острова глазами овец Фарерские острова глазами овец

На что жалуетесь?

Вернуться