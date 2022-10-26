Новость, которая больше похожа на сценарий бондианы — голуби-киборги под управлением людей

На самом деле эксперименты над управлением животными далеко не ноу-хау, люди издревле смекнули, что некоторые задачи легко можно переложить с людей на братьев наших меньших.
Изначально люди дрессировали их, но с появлением современных технологий, способных перепрограммировать сознание живых существ, люди стали искать способы управления сознанием живых существ.
Например, в Китае уже не первый раз проводят эксперимент по превращению живых голубей в управляемые дроны с помощью контроллера мозга. Прошлые испытания были непродолжительными из-за ограничения работы контроллера. В новой серии эксперимента, китайские инженеры питали контроллер мозга пернатого при помощи солнечной батареи, прикреплённой к спине птицы.
Заряда хватало на пару часов, что почти в полтора раза превышает полётное время голубя-киборга и превосходит возможности коммерческих дронов. По результатам эксперимента было установлено, что пернатые выполняют до 90% поставленных задач. При этом учёные практически на протяжении всего времени полёта смогли контролировать подопытного, за исключением коротких отвлечений голубей из-за усталости и перебоями со связью по погодным причинам.
Управляемых голубей можно будет использовать в поисково-спасательных, разведывательных и антитеррористических операциях.
Источник:
АНТИФИШКИ
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