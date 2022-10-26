Новость, которая больше похожа на сценарий бондианы — голуби-киборги под управлением людей

Заряда хватало на пару часов, что почти в полтора раза превышает полётное время голубя-киборга и превосходит возможности коммерческих дронов. По результатам эксперимента было установлено, что пернатые выполняют до 90% поставленных задач. При этом учёные практически на протяжении всего времени полёта смогли контролировать подопытного, за исключением коротких отвлечений голубей из-за усталости и перебоями со связью по погодным причинам.