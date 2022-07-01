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Будущее уже наступило? Создан алгоритм, который предсказывает преступления

Будущее уже наступило? Создан алгоритм, который предсказывает преступления

Автор:
01 июля 2022 22:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: алгоритм   будущее   интересно   особое мнение   программа   технологии   
1698
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Помните, как в "Особом мнении" Том Круз работал в ведомстве, которое предсказывает преступления?

Идея наказания за опасные деяния до их совершения витала в головах не только фантастов и кинематографистов, но и у ученых.

Так чикагские ученые разработали алгоритм, предсказывающий кражи и нападения, которые произойдут через неделю. Как показали опыты, программа точна в 90%.

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И хотя алгоритм вычисляет преступления в будущем, это работает не как в фильме Стивена Спилберга. Программа не указывает имена будущего преступника или жертвы.

Принцип работы программы чикагских разработчиков заключается в том, что она моделирует цифровой образ города, а также анализирует статистику преступлений, которые уже были совершены, вычисляя тем самым закономерности.

«Мы создали цифрового двойника городской среды. Если вы предоставите ему данные о том, что произошло в прошлом, он расскажет вам, что произойдет в будущем. Вы можете использовать алгоритм как инструмент моделирования, чтобы увидеть, что произойдет, если преступность возрастет в одном районе города или усилится правоприменение в другом районе. Если вы используете все эти переменные, сможете увидеть, как системы развиваются в ответ», — заявил соавтор разработки.

Пока разработка американских ученых протестирована в ряде крупных городов и не рекомендована, как прямой инструмент выявления преступлений. Так что противники цифровизации могут вздохнуть спокойно. Полицейским рекомендовано лишь усиливать внимание к районам, которые программа показывает, как потенциально криминогенные в недалеком будущем.

Впрочем, опытный полицейский и без этой программы прекрасно знает районы, где ошиваются преступники.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: алгоритм   будущее   интересно   особое мнение   программа   технологии   
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9  комментариев
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5k
heta Час назад
Это примерно, как научиться предсказывать, что люди за хлебом в магазин пойдут.
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6k
Владимир 58 минут назад
Ну да, да. Сначала мы соорудим страж-птицу, чтобы она охотилась за преступниками - на с вое усмотрение, конечно. Потом, когда выясниться, что страж-птица убивает сначала хирургов, а потом и фермеров, мы создадим "ястреба" для охоты за страж-птицами. А потом "ястреб" поймет, что кроме страж-птиц на Земле есть множество других живых существ. И их тоже необходимо убивать.
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7k
Енот Потаскун Час назад
А ещё эта программа предсказывает, что в июле будет лето, а в январе на севере выпадет снег. А ещё утром солнце взойдет. Короче, много чего она умеет на основе статистических данных.
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7k
Артём Час назад
Похоже ниггерам п..да!
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193
Jlav Час назад
Кароче, видишь негра - стреляй)) гениальная прога)
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15k
Bill Час назад
Чикагские ученые научились предсказывать кто совершает кражи и нападения. Как оказалось, предсказания точны в 90%.
Ссылка www.youtube.com
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3k
Copycat Час назад
мне кажется скорое этот ИИ обвинят в расизме по отношению к черным

вот внезапно есть такое подозрение почему то
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1k
greesevold 2 часа назад
Обычная статистическая программа. Она же не указывает, где и когда точно будет крайм, а типа: "21 числа сего месяца старый дворник во дворе у нас повесится". С точностью до 90%
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15k
Александр Н. 2 часа назад
Т.е. если в каком-то районе, по статистике, совершается 10 краж в день, то программа с 90%-й вероятностью предскажет, что завтра в этом районе совершится 10 краж. А если в этом районе увеличить кол-во полицейских, то с вероятностью 90% кол-во краж снизится (но это не точно). Гениально!..
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Александр Невский
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