Будущее уже наступило? Создан алгоритм, который предсказывает преступления

Помните, как в "Особом мнении" Том Круз работал в ведомстве, которое предсказывает преступления?
Идея наказания за опасные деяния до их совершения витала в головах не только фантастов и кинематографистов, но и у ученых.
Так чикагские ученые разработали алгоритм, предсказывающий кражи и нападения, которые произойдут через неделю. Как показали опыты, программа точна в 90%.
И хотя алгоритм вычисляет преступления в будущем, это работает не как в фильме Стивена Спилберга. Программа не указывает имена будущего преступника или жертвы.
Принцип работы программы чикагских разработчиков заключается в том, что она моделирует цифровой образ города, а также анализирует статистику преступлений, которые уже были совершены, вычисляя тем самым закономерности.
«Мы создали цифрового двойника городской среды. Если вы предоставите ему данные о том, что произошло в прошлом, он расскажет вам, что произойдет в будущем. Вы можете использовать алгоритм как инструмент моделирования, чтобы увидеть, что произойдет, если преступность возрастет в одном районе города или усилится правоприменение в другом районе. Если вы используете все эти переменные, сможете увидеть, как системы развиваются в ответ», — заявил соавтор разработки.
Пока разработка американских ученых протестирована в ряде крупных городов и не рекомендована, как прямой инструмент выявления преступлений. Так что противники цифровизации могут вздохнуть спокойно. Полицейским рекомендовано лишь усиливать внимание к районам, которые программа показывает, как потенциально криминогенные в недалеком будущем.
Впрочем, опытный полицейский и без этой программы прекрасно знает районы, где ошиваются преступники.
Источник:
АНТИФИШКИ
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вот внезапно есть такое подозрение почему то