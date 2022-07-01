Будущее уже наступило? Создан алгоритм, который предсказывает преступления

Пока разработка американских ученых протестирована в ряде крупных городов и не рекомендована, как прямой инструмент выявления преступлений. Так что противники цифровизации могут вздохнуть спокойно. Полицейским рекомендовано лишь усиливать внимание к районам, которые программа показывает, как потенциально криминогенные в недалеком будущем.

Впрочем, опытный полицейский и без этой программы прекрасно знает районы, где ошиваются преступники.