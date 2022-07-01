FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1354 поста • 575 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
Любопытные концепты из разных сфер, которые в будущем могут воплотиться в жизнь

Любопытные концепты из разных сфер, которые в будущем могут воплотиться в жизнь

Автор:
01 июля 2022 08:35
Сообщество : Фабрика идей
Метки: будущее   дизайн   интересно   концепт   люди   подборка   технологии   
1084
13
Включить все анимашки

Подборка интересных строительных, технологических и дизайнерских концептов, которые в будущем могут стать реальностью. Однако, не все из них могут быть полезными и упростят человеку жизнь.

Согласитесь, всегда интересно узнать, какие новинки технологий и функционального дизайна занимают умы передовых специалистов последние несколько лет. Летающих машин пока не предвидится, зато есть дюжина занятных концептов, которые имеют шанс превратиться из макетов и артов в реальные объекты, улучшающие и украшающие жизнь людей. Правда здесь такие не все — некоторые выглядят круто, но их применимость в реальной жизни довольно спорная. Впрочем, смотрите сами.

Концепт стадиона на 1 миллион зрителей

×
×

Автор — американский дизайнер Пол Пфайффер.



Несколько категоричный концепт безопасного пешеходного перехода


Концепт дверной ручки, обеспечивающей обзор комнаты объективом типа «рыбий глаз»


Не каждый захочет находиться в комнате с такой наружной дверной ручкой, но для каких-то случаев это довольно любопытное решение.

Концептуальный грузовик от Audi


Плоская ветряная турбина, которую можно встраивать в стены


Эта «кинетическая стена» дизайнера Джо Дусе спроектированная так, чтобы быть эстетически приятной и функциональной. Она состоит из множества лопастей, которые вращаются по отдельности, приводя в действие мини-генератор, вырабатывающий электричество. Такую стену можно поставить дома или на работе.

Концепт мотоцикла с гусеницей от немецких дизайнеров


Специальные терракотовые табуретки, улучшающие экологию береговой линии


Табуретки удобны для людей, желающих насладиться морскими видами, и спустя некоторое время растворяются на пляже, не портя прибрежную экологию. Специальные трещинки позволяют некоторым незащищённым существам прятаться в них от хищников.

Cветящаяся в темноте венгерская банкнота


В это сложно поверить, но это концепт автомобиля


E-ink клавиатура с кнопками-диспеями, меняющими языки и обозначения


Проект здания нового городского центра культуры и искусства в китайском городе Цзинхэ


Автор проекта — звезда современной архитектуры Заха Хадид.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: будущее   дизайн   интересно   концепт   люди   подборка   технологии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
921
Антон 41 минуту назад
Прикольно, здание типа китайского дракона

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
evenSeven 43 секунды назад
А с клавой дельная идея. Чтобы на ней менялись символы в зависимости от текущей раскладки. Ну или хотя бы чтобы как-то еще дополнително было видно эту, мать ее, ntreoe. hfcrfkle!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
au3 5 минут назад
"Плоская ветряная турбина"

и с чего бы он станет вращаться? давление на обе стороны плоской лопасти то одинаковое.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ф Ив 9 минут назад
Очень хотелось бы, чтобы концепт пешеходного перехода реализовали в жизнь, особенно у нас в России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
324
Александр Зотов 22 минуты назад
некоторые любопытные прям, ага) Типа терракотоых табуреток у берега
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

991542



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Ты кидал?": проводница поезда отлупила детей, возвращавшихся из школьного лагеря
"Ты кидал?": проводница поезда отлупила детей, возвращавшихся из школьного лагеря
Подвиг Наташи Качуевской
Подвиг Наташи Качуевской
События на Украине 30- 1 июнь- июль. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 30- 1 июнь- июль. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
"Яичко, рыбка, курочка...": заключенные из СИЗО показали, как отмечают день рождения
"Яичко, рыбка, курочка...": заключенные из СИЗО показали, как отмечают день рождения
Сумасшедший шестиколёсный Rolls-Royce Phantom: роскошь в постапокалиптическом мире
Сумасшедший шестиколёсный Rolls-Royce Phantom: роскошь в постапокалиптическом мире
"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве
"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ОЧень жизненно

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#люди#картинки#дети#новости#фотографии#Прошлое#фотография
#интересно#подборка#факты#история#сарказм#дтп#сатира#авто аварии#творчество#мода
#фото#животные#Разное#в мире#аварии#истории#СССР#знаменитости#Жизнь#космос
"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве "Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве 16 странных и необычных вещиц, которые люди откопали на барахолках 16 странных и необычных вещиц, которые люди откопали на барахолках Дама верхом на страусе и еще 12 ретрофотографий: забытые моменты истории Дама верхом на страусе и еще 12 ретрофотографий: забытые моменты истории Дизайнерские идеи, достойные внимания Дизайнерские идеи, достойные внимания 18 случаев, когда люди блестяще реализовали свои безумные идеи 18 случаев, когда люди блестяще реализовали свои безумные идеи Ученые из Иллинойса собрали краба-миниробота Ученые из Иллинойса собрали краба-миниробота

На что жалуетесь?

Вернуться