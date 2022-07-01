Любопытные концепты из разных сфер, которые в будущем могут воплотиться в жизнь

Согласитесь, всегда интересно узнать, какие новинки технологий и функционального дизайна занимают умы передовых специалистов последние несколько лет. Летающих машин пока не предвидится, зато есть дюжина занятных концептов, которые имеют шанс превратиться из макетов и артов в реальные объекты, улучшающие и украшающие жизнь людей. Правда здесь такие не все — некоторые выглядят круто, но их применимость в реальной жизни довольно спорная. Впрочем, смотрите сами.

Концепт стадиона на 1 миллион зрителей