Любопытные концепты из разных сфер, которые в будущем могут воплотиться в жизнь

Подборка интересных строительных, технологических и дизайнерских концептов, которые в будущем могут стать реальностью. Однако, не все из них могут быть полезными и упростят человеку жизнь.
Согласитесь, всегда интересно узнать, какие новинки технологий и функционального дизайна занимают умы передовых специалистов последние несколько лет. Летающих машин пока не предвидится, зато есть дюжина занятных концептов, которые имеют шанс превратиться из макетов и артов в реальные объекты, улучшающие и украшающие жизнь людей. Правда здесь такие не все — некоторые выглядят круто, но их применимость в реальной жизни довольно спорная. Впрочем, смотрите сами.
Концепт стадиона на 1 миллион зрителей
Автор — американский дизайнер Пол Пфайффер.
Несколько категоричный концепт безопасного пешеходного перехода
Концепт дверной ручки, обеспечивающей обзор комнаты объективом типа «рыбий глаз»
Не каждый захочет находиться в комнате с такой наружной дверной ручкой, но для каких-то случаев это довольно любопытное решение.
Концептуальный грузовик от Audi
Плоская ветряная турбина, которую можно встраивать в стены
Эта «кинетическая стена» дизайнера Джо Дусе спроектированная так, чтобы быть эстетически приятной и функциональной. Она состоит из множества лопастей, которые вращаются по отдельности, приводя в действие мини-генератор, вырабатывающий электричество. Такую стену можно поставить дома или на работе.
Концепт мотоцикла с гусеницей от немецких дизайнеров
Специальные терракотовые табуретки, улучшающие экологию береговой линии
Табуретки удобны для людей, желающих насладиться морскими видами, и спустя некоторое время растворяются на пляже, не портя прибрежную экологию. Специальные трещинки позволяют некоторым незащищённым существам прятаться в них от хищников.
Cветящаяся в темноте венгерская банкнота
В это сложно поверить, но это концепт автомобиля
E-ink клавиатура с кнопками-диспеями, меняющими языки и обозначения
Проект здания нового городского центра культуры и искусства в китайском городе Цзинхэ
Автор проекта — звезда современной архитектуры Заха Хадид.
Источник:
АНТИФИШКИ
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и с чего бы он станет вращаться? давление на обе стороны плоской лопасти то одинаковое.....