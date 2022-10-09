От дымки к негативному пространству: как менялась мода на подводку глаз в течение 100 лет

Женщины подводят глаза, чтобы придать взгляду выразительность. Модные тенденции постоянно меняются, и, конечно, это касается макияжа.
Канал Allure провёл небольшое исследование на эту тему. Посмотрите на то, как менялись стили и способы подводки глаз на протяжении 100 лет: дымка 20-х, жидкая подводка в 50-х, панковские стрелки 80-х, белая подводка 90-х и современные варианты.
1920-е
В 1920-х в моде драматичный дымчатый макияж с растушёванной до бровей карандашной подводкой.
1930-е
В противовес моде 20-х женщины стали подводить глаза тонкой линией близко к ресницам.
1940-е
Забудьте про глаза! Во время войны женщины рисовали линию на задней поверхности ног, чтобы создать иллюзию чулок.
1950-е
Это время жидкой подводки. Появление стрелок было просто неизбежно.
1960-е
Новый тренд стрелок — кошачьи, которые так нравились Бриджит Бардо.
1970-е
Тренд 70-х — натуральный макияж с коричневым карандашом для глаз.
1980-е
Графичные яркие стрелки, вдохновлённые культурой панков. Иногда они могли быть смазанными.
1990-е
Знаменитый визажист Кевин Окоин придавал яркость глазам девушек, используя белый карандаш для подводки слизистой нижнего века.
2000-е
Влияние эмо-культуры распространилось и на трендовую подводку глаз.
2010-е
Одна из тенденций: макияж без макияжа, в котором слега подчёркиваются верхняя и нижняя линии ресниц.
2010-е: более креативный вариант
Ещё один тренд: эксперименты. Например, макияж с негативным пространством. Соцсети заполнились макияжами, в которых девушки экспериментировали с формой, цветами и блёстками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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