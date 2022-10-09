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От дымки к негативному пространству: как менялась мода на подводку глаз в течение 100 лет

От дымки к негативному пространству: как менялась мода на подводку глаз в течение 100 лет

Автор:
09 октября 2022 08:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: внещность   косметика   красота   макияж   подводка   факты   фото   
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Женщины подводят глаза, чтобы придать взгляду выразительность. Модные тенденции постоянно меняются, и, конечно, это касается макияжа.

Канал Allure провёл небольшое исследование на эту тему. Посмотрите на то, как менялись стили и способы подводки глаз на протяжении 100 лет: дымка 20-х, жидкая подводка в 50-х, панковские стрелки 80-х, белая подводка 90-х и современные варианты.


1920-е

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В 1920-х в моде драматичный дымчатый макияж с растушёванной до бровей карандашной подводкой.


1930-е

В противовес моде 20-х женщины стали подводить глаза тонкой линией близко к ресницам.


1940-е

Забудьте про глаза! Во время войны женщины рисовали линию на задней поверхности ног, чтобы создать иллюзию чулок.


1950-е

Это время жидкой подводки. Появление стрелок было просто неизбежно.


1960-е

Новый тренд стрелок — кошачьи, которые так нравились Бриджит Бардо.


1970-е

Тренд 70-х — натуральный макияж с коричневым карандашом для глаз.


1980-е

Графичные яркие стрелки, вдохновлённые культурой панков. Иногда они могли быть смазанными.


1990-е

Знаменитый визажист Кевин Окоин придавал яркость глазам девушек, используя белый карандаш для подводки слизистой нижнего века.


2000-е

Влияние эмо-культуры распространилось и на трендовую подводку глаз.


2010-е

Одна из тенденций: макияж без макияжа, в котором слега подчёркиваются верхняя и нижняя линии ресниц.


2010-е: более креативный вариант

Ещё один тренд: эксперименты. Например, макияж с негативным пространством. Соцсети заполнились макияжами, в которых девушки экспериментировали с формой, цветами и блёстками.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: внещность   косметика   красота   макияж   подводка   факты   фото   
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Денис 2 часа назад
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Компьютер DELL монитором 11 минут назад
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