17 фото девушек, для которых макияж — это не просто рисование

Кому нужна вся эта скукота, когда можно изобразить на лице целую картину или нарисовать себе вторую пару глаз! Вот на что ещё способна обычная косметика в руках таких умелых девушек.
Многие девушки относятся к косметике исключительно практично: зарисовать мешки под глазами, накрасить ресницы, чтобы те стали попышнее, ну и уже хорошо. Но в некоторых барышнях живут настоящие художницы, которые отказываются просто подводить глаза, а требуют настоящего творчества.
Стало грустно, решила развеселить себя птичками
Зачем рисовать что-то на лице, если можно нарисовать второе лицо?
Получилось немного похоже на детскую раскраску
Время для экспериментальной графики
Макияж, ты просто космос
Настоящая картина на лице
Чтобы нарисовать глаза, я использовала только косметику
Самым сложным было прилепить накладные ресницы на щёки.
Впервые осталась на День святого Валентина одна, захотелось добавить красок
Весь день ушёл на макияж по мотивам Марио
Захотелось придумать что-то интересное с подводкой и блеском
Весна — время для птичек
Я: наверное, сегодня стоит сделать естественный макияж и дать коже подышать
Также я: превращаю своё лицо в полотно эпохи Ренессанса.
Понадобилось 5 часов, чтобы «вода» разлилась по лицу
Так просто, но так здорово
Захотелось драматических бровей
Два глаза хорошо, а десять лучше
Когда стало скучно в дождливый день
И правда, зачем запасаться скетчбуками или холстами, когда под рукой всегда есть своё собственное лицо!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 16 странных тенденций оформления бровей
- Как правильно сделать макияж в домашних условиях — инструкция с пошаговыми фото
- 15 людей, которые научились делать крутой грим
- Искусный макияж может украсить даже лучше фильтров
- Умелый макияж может украсить даже получше фотошопа