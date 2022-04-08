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15 людей, которые научились делать крутой грим

15 людей, которые научились делать крутой грим (16 фото)

Автор:
08 апреля 2022 11:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: внешность   грим   косметика   красота   макияж   талант   фото   
558
16
Хочу поделиться с вами работами гримёров-самоучек, которые собственными силами научились делать такой профессиональный грим, что им прямая дорога в мир кино!
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Источник:

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Метки: внешность   грим   косметика   красота   макияж   талант   фото   
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1  комментарий
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Виктор Глущенко Час назад
Когда уже кто нибудь догадается сделать звязду поперек . Хоть посмотреть .
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