15 людей, которые научились делать крутой грим

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Хочу поделиться с вами работами гримёров-самоучек, которые собственными силами научились делать такой профессиональный грим, что им прямая дорога в мир кино!
Наносить макияж само по себе непростое занятие, для начала нужно изучить элементарные основы, а уже потом брать в руки за косметику и кисточки. А теперь представьте, как трудно овладеть искусством грима, который используется для создания спецэффектов в киноиндустрии.
Тот, чьё имя нельзя называть
За кадром знаменитых фильмов находится целая толпа специалистов разных областей, которые и создают то самое волшебство на экране, и в числе их есть гримёры.
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«Чтобы показать свои навыки я должна была продемонстрировать грим на тему гибридного монстра. Это я в образе тарантула»
Источник:
АНТИФИШКИ
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