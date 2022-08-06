Анастасия Янькова: самый прекрасный боец MMA в России

Любопытно, что в соцсетях Анастасии не найти ни одного фото с парнями. Только с девушками. Из-за чего пошли слухи о нетрадиционной ориентации спортсменки.

Ничего подобного нет - я люблю мужчин, а они мне отвечают взаимностью, - отвечает Настя. - Просто не по душе мне личную жизнь на всеобщее обозрение выставлять.





По словам Анастасии, ее молодой человек - тоже спортсмен. Занимается профессионально тайским боксом.

Когда мы спаррингуемся, он себя сдерживает, в полную силу не работает, - делился Настя. - Зато я луплю от души. И в азарте даже не задумываюсь, что ему больно может быть...

Такая вот ударная красотка наша Настя! Не зря большинство спортивных изданий включают ее в топ-10 самых прекрасных российских спортсменок. И однозначно называют самым обворожительным бойцом в РФ.