Анастасия Янькова: самый прекрасный боец MMA в России

Красавица Анастасия Янькова известна как весьма успешный боец. Звезда MMA, чемпионка России по кикбоксингу и тайскому боксу, телеведущая, а еще профессиональная художница и дизайнер одежды!
Давайте же узнаем подробнее об Анастасии!
- Школа у меня жесткая была - просто за отказ пожать кому-то руку можно было отгрести. Потому боевыми искусствами я начала заниматься еще в семь лет от роду, делится сама уже 32-летняя Анастасия. - Много крутых боевиков с Чаком Норрисом и Жан-Клодом Ван Даммом смотрела. Хотела также отлично драться, себя защищать, слабым на помощь приходить.
Сказано-сделано. Увлеклась борьбой и боевым самбо. Уже в 14 лет наша казалось бы хрупкая героиня стала чемпионом центральной России по каратэ в весе до 45 кг. В двадцать выиграли чемпионат РФ по тайскому боксу (весовая категория 51 кг).
Триумфальными победами завершились и пять из шести ее поединков в MMA. Твердо шедшую к победам Анастасию ничего не могло остановить. Не случайно в мировой прессе ее начали сравнивать с образом Зены-королевы воинов из популярного телесериала.
Впрочем, как мы уже говорили, Настя отнюдь на большом спорте не зациклена. Она - профессиональная художница, дипломированный дизайнер. Имеет и высшее образование психолога.
Ну а прекрасная Настенькина внешность позволила ей попробовать ей силы в фотомодельном бизнесе, стать звездой соцсетей. И, разумеется, дебютировать в качестве обаятельной телеведущей.
Как и многие москвичи, Анастасия просто обожает путешествовать по всему миру. И частенько делится в интернете своими великолепными фотографиями с пляжей всей планеты.
Настя, кстати, обожает пошутить, в том числе, над собой. И нередко выкладывает в социальные сети видео с собственными забавными оговорками в телеэфире.
- Без костюма и фильтров я - это тоже я, - говорит во всеуслышанье Анастасия.
Любопытно, что в соцсетях Анастасии не найти ни одного фото с парнями. Только с девушками. Из-за чего пошли слухи о нетрадиционной ориентации спортсменки.
- Ничего подобного нет - я люблю мужчин, а они мне отвечают взаимностью, - отвечает Настя. - Просто не по душе мне личную жизнь на всеобщее обозрение выставлять.
По словам Анастасии, ее молодой человек - тоже спортсмен. Занимается профессионально тайским боксом.
- Когда мы спаррингуемся, он себя сдерживает, в полную силу не работает, - делился Настя. - Зато я луплю от души. И в азарте даже не задумываюсь, что ему больно может быть...
Такая вот ударная красотка наша Настя! Не зря большинство спортивных изданий включают ее в топ-10 самых прекрасных российских спортсменок. И однозначно называют самым обворожительным бойцом в РФ.
Анастасию нередко зовут на фотосессии в мужские журналы. И она с удовольствием соглашается. Вот почему.
- Я всегда стараюсь своими фото показать, что я в первую очередь -хрупкая девушка. А не просто миниатюрная машина для убийств, способная одним ударом человек в нокаут на настил отправить, - делится Анастасия.
Сейчас Анастасия несколько отошла от мира большого спорта. Но надеемся, вскоре вернется на поля битв. Потому желаем ей новых больших успехов на любимом поприще!
А вы, уважаемые читатели, что думаете о профессиональном увлечении прекрасного пола любого рода боевыми искусствами?
Источник:
АНТИФИШКИ
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На дискотеке, парень говорит девушке:
- Танцуешь?
- Танцую, пою, стихи читаю, кошек люблю...
- Ты че плетешь?
- Плету, вышиваю, спицами вяжу...
- Гонишь, что ли?
- Гоню самогон, брагу, нефть иногда...
- Ну ты даешь!
- Даю, в рот беру, зад подставляю...
- Да че ты лечишь?
- Геморрой, гайморит, сексуальные расстройства...
- Ты че? Тупишь?
- Туплю, острю, точу ножи-ножницы, бритвы правлю...
- Чё?
- Блин, замуж я хочу, чё, не понятно что ли?!?
А вообще я прекрасно проживу без знания о её существовании, так же как она прекрасно проживёт без знания, что существую я.
Нашим детям, нужно грудное молоко, а не взбитые сливки!!!