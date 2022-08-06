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Анастасия Янькова: самый прекрасный боец MMA в России

Анастасия Янькова: самый прекрасный боец MMA в России

Автор:
06 августа 2022 10:34
Сообщество : Спорт
Метки: Анастасия Янькова   Спорт   боец   девушки   красота   мма   факты   фото   
846
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Красавица Анастасия Янькова известна как весьма успешный боец. Звезда MMA, чемпионка России по кикбоксингу и тайскому боксу, телеведущая, а еще профессиональная художница и дизайнер одежды!

Давайте же узнаем подробнее об Анастасии!


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  • Школа у меня жесткая была - просто за отказ пожать кому-то руку можно было отгрести. Потому боевыми искусствами я начала заниматься еще в семь лет от роду, делится сама уже 32-летняя Анастасия. - Много крутых боевиков с Чаком Норрисом и Жан-Клодом Ван Даммом смотрела. Хотела также отлично драться, себя защищать, слабым на помощь приходить.

Сказано-сделано. Увлеклась борьбой и боевым самбо. Уже в 14 лет наша казалось бы хрупкая героиня стала чемпионом центральной России по каратэ в весе до 45 кг. В двадцать выиграли чемпионат РФ по тайскому боксу (весовая категория 51 кг).

Триумфальными победами завершились и пять из шести ее поединков в MMA. Твердо шедшую к победам Анастасию ничего не могло остановить. Не случайно в мировой прессе ее начали сравнивать с образом Зены-королевы воинов из популярного телесериала.

Впрочем, как мы уже говорили, Настя отнюдь на большом спорте не зациклена. Она - профессиональная художница, дипломированный дизайнер. Имеет и высшее образование психолога.

Ну а прекрасная Настенькина внешность позволила ей попробовать ей силы в фотомодельном бизнесе, стать звездой соцсетей. И, разумеется, дебютировать в качестве обаятельной телеведущей.

Как и многие москвичи, Анастасия просто обожает путешествовать по всему миру. И частенько делится в интернете своими великолепными фотографиями с пляжей всей планеты.

Настя, кстати, обожает пошутить, в том числе, над собой. И нередко выкладывает в социальные сети видео с собственными забавными оговорками в телеэфире.

  • Без костюма и фильтров я - это тоже я, - говорит во всеуслышанье Анастасия.

Любопытно, что в соцсетях Анастасии не найти ни одного фото с парнями. Только с девушками. Из-за чего пошли слухи о нетрадиционной ориентации спортсменки.

  • Ничего подобного нет - я люблю мужчин, а они мне отвечают взаимностью, - отвечает Настя. - Просто не по душе мне личную жизнь на всеобщее обозрение выставлять.


По словам Анастасии, ее молодой человек - тоже спортсмен. Занимается профессионально тайским боксом.

  • Когда мы спаррингуемся, он себя сдерживает, в полную силу не работает, - делился Настя. - Зато я луплю от души. И в азарте даже не задумываюсь, что ему больно может быть...

Такая вот ударная красотка наша Настя! Не зря большинство спортивных изданий включают ее в топ-10 самых прекрасных российских спортсменок. И однозначно называют самым обворожительным бойцом в РФ.

Анастасию нередко зовут на фотосессии в мужские журналы. И она с удовольствием соглашается. Вот почему.

  • Я всегда стараюсь своими фото показать, что я в первую очередь -хрупкая девушка. А не просто миниатюрная машина для убийств, способная одним ударом человек в нокаут на настил отправить, - делится Анастасия.

Сейчас Анастасия несколько отошла от мира большого спорта. Но надеемся, вскоре вернется на поля битв. Потому желаем ей новых больших успехов на любимом поприще!

А вы, уважаемые читатели, что думаете о профессиональном увлечении прекрасного пола любого рода боевыми искусствами?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Анастасия Янькова   Спорт   боец   девушки   красота   мма   факты   фото   
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11  комментариев
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13k
FatZilla 9 часов назад
Занимается всем подряд... анекдот вспоминаю:

На дискотеке, парень говорит девушке:
- Танцуешь?
- Танцую, пою, стихи читаю, кошек люблю...
- Ты че плетешь?
- Плету, вышиваю, спицами вяжу...
- Гонишь, что ли?
- Гоню самогон, брагу, нефть иногда...
- Ну ты даешь!
- Даю, в рот беру, зад подставляю...
- Да че ты лечишь?
- Геморрой, гайморит, сексуальные расстройства...
- Ты че? Тупишь?
- Туплю, острю, точу ножи-ножницы, бритвы правлю...
- Чё?
- Блин, замуж я хочу, чё, не понятно что ли?!?

А вообще я прекрасно проживу без знания о её существовании, так же как она прекрасно проживёт без знания, что существую я.
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3k
Copycat 4 часа назад
Реально хорошенькая, обычно ММАшницы в большинстве своем которых я видел не болещут милотой
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1k
Горбовский 6 часов назад
за%бись москвичам - путешествовать любят! )))
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2k
Трям 7 часов назад
.хуйня .хуйней !!!
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6k
Tim_G 7 часов назад
разве "прекрасный" - это не превосходная степень, и лезет ли перед ней "самый"?
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13k
Рафаэль Закиров 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
кот базилий 8 часов назад
И обязательно фото с откляченым задом
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18k
ЦСКА 9 часов назад
"А вы, уважаемые читатели, что думаете о профессиональном увлечении прекрасного пола любого рода боевыми искусствами?"

Нашим детям, нужно грудное молоко, а не взбитые сливки!!!
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348
Карл ЦСКА 2 часа назад
Там уже не сливки а сливочное масло
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