13 древних памятников, которые не под силу создать современным строителям

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В древние времена, когда было гораздо меньше знаний и материалов, когда никто и представить себе не мог, что через тысячи лет появятся "передовые технологии", сооружались памятники, которыми и по сей день восхищается весь мир.
Современные люди обладают всеми мыслимыми и немыслимыми возможностями, но в плане архитектуры это им, увы, совсем не помогает. Судя по тому, что они строят, на нас природа отдыхает
1. Храм Амона-Ра в деревне Карнак - Египет
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2. Канатные мосты инков - Перу
3. Храмовый комплекс буддистов Боробудур - Индонезия
4. Храм Юпитера в Баальбеке - Ливан
5. Египетские пирамиды
6. Рукотворные рисовые террасы в Банауэ - Филиппины
7. Ступенчатый колодец Чанд Баори в штате Раджастхан - Индия
8. Подземные города Каппадокии - Турция
9. Комплекс буддийских пещерных храмов Лунмэнь - Китай
10. Акведуки Пукиос близ города Наска - Перу
11. Самый высокий сохранившийся древнеримский акведук Пон-дю-Гар - Франция
12. Великая Китайская стена
13. Высеченный в скале православный монастырь Сумела - Турция
Источник:
АНТИФИШКИ
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Скорее надо говорить, что современным строителям не заказывают постройки такого типа.
Или автор статьи считает, что останкинскую башню было строить легче и проще? Или что тот же старенький Эмпайр Стейтс Билдинг - пустячок, не стоящий упоминания?