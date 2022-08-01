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13 древних памятников, которые не под силу создать современным строителям

13 древних памятников, которые не под силу создать современным строителям

Автор:
01 августа 2022 09:47
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   красота   памятники   путешествия   сооружение   удивительно   факты   фото   
1135
14

В древние времена, когда было гораздо меньше знаний и материалов, когда никто и представить себе не мог, что через тысячи лет появятся "передовые технологии", сооружались памятники, которыми и по сей день восхищается весь мир.

Современные люди обладают всеми мыслимыми и немыслимыми возможностями, но в плане архитектуры это им, увы, совсем не помогает. Судя по тому, что они строят, на нас природа отдыхает 


1. Храм Амона-Ра в деревне Карнак - Египет

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2. Канатные мосты инков - Перу


3. Храмовый комплекс буддистов Боробудур - Индонезия



4. Храм Юпитера в Баальбеке - Ливан


5. Египетские пирамиды


6. Рукотворные рисовые террасы в Банауэ - Филиппины


7. Ступенчатый колодец Чанд Баори в штате Раджастхан - Индия

8. Подземные города Каппадокии - Турция

9. Комплекс буддийских пещерных храмов Лунмэнь - Китай

10. Акведуки Пукиос близ города Наска - Перу

11. Самый высокий сохранившийся древнеримский акведук Пон-дю-Гар - Франция

12. Великая Китайская стена

13. Высеченный в скале православный монастырь Сумела - Турция

Источник:

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Метки: в мире   красота   памятники   путешествия   сооружение   удивительно   факты   фото   
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12  комментариев
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15k
Колька Валеркин сын 36 минут назад
А оно им надо?
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4k
Руслан Минуту назад
Какой дебил сказал, что современные строители не могут создать такое?
Скорее надо говорить, что современным строителям не заказывают постройки такого типа.
Или автор статьи считает, что останкинскую башню было строить легче и проще? Или что тот же старенький Эмпайр Стейтс Билдинг - пустячок, не стоящий упоминания?
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13k
Kristian 2 минуты назад
А какие были мечты в конце 20 века, про термоядерный синтез, водородные автомобили, бесплатную солнечную энергию, пилюли от всех болезней, колонизация солнечной системы. А всё пришло к тому, что в центре "цивилизованной" гейропы дровами топят. А вы говорите пирамиды.
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1k
Linusya 13 минут назад
всё под силу, просто сейчас строят исходя из экономической целесообразности. На строительство этих громадных сооружений уйдёт не один десяток миллион долларов, а окупят ли они себя когда-нибудь
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17k
Алексей Теуш 18 минут назад
Просто у древних строителей времени было чуть по-меньше вечности
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28k
Aqueronte 19 минут назад
Не по карману, а не по силам. Так правильно.
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1k
no_fate 20 минут назад
Что значит "не под силу создать" ? А кто-то пробовал ? Все это создать под силу, а с современными технологиями и машинами - сделать еще и в разы лучше и зрелищнее. Только одно НО: а кто за это заплатит ? Это раньше идеология другая была, было, в основном, созидание, поэтому и строили подобные вещи без оглядки на расходы. А сегодня вкладывать лярды в то, чтобы "стояло века" и не принесло прибыли или, хотя бы, окупилось, никто не будет.
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934
MPEG-8 22 минуты назад
Ну, скажем Великую пирамиду построить можно, но никто не даст столько денег.
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