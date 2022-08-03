«Вчера пели “не стоит прогибаться под изменчивый мир”, а сегодня букву Z рисуют»: Макаревич сообщил, что не понимает, что ему делать в сегодняшней России

Он дал интервью израильскому телеканалу и заявил, что с россиянами должны разбираться учёные и медики.
Андрей Макаревич уже несколько месяцев живёт в Израиле и периодически даёт интервью. В одном из них его спросили по поводу известного сюжета: когда отец погибшего солдата купил «Ладу», потому что это была мечта его сына.
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На это Макаревич заметил: «Осталось поставить её к нему на могилу. Вместо камня…»
И добавил:
«Клянусь, я отключился от этого. После пары месяцев естественного отчаяния, я вдруг понял, что касаемо метаморфоз поведения населения России меня охватило полнейшее безразличие. Пусть разбираются учёные, пусть разбираются медики, в том, что происходило с этими людьми на протяжении нескольких сотен лет. Я даже не хочу в этом копаться.
Другое дело, что убывает желание писать песни. Потому что вчера они пели: “Не стоит прогибаться под изменчивый мир”, а сегодня букву Z рисуют. Одни и те же люди».
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На вопрос о возвращении Андрей Макаревич ответил:
«Я не еду в Россию потому, что не понимаю, что я там буду делать. Концерты запрещены… Ну и что - сидеть дома? Это я могу делать где угодно».
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Ему только в "святые" 90-е было хорошо, когда 90% страны нищенствовала, а от на ТВ зарабатывал сотни тысяч баксов. Обычный он жид-единоличник, лживый и мерзкий.
(а может всегда и был, певец это не значит что он хороший человек)
У кого то первым умирает тело, а у кого то способность к творчеству. Не он первый свалил на пенсию. Пенсионерам с интервью не приставать - пусть отдыхает, болезный...