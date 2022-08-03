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«Вчера пели “не стоит прогибаться под изменчивый мир”, а сегодня букву Z рисуют»: Макаревич сообщил, что не понимает, что ему делать в сегодняшней России

«Вчера пели “не стоит прогибаться под изменчивый мир”, а сегодня букву Z рисуют»: Макаревич сообщил, что не понимает, что ему делать в сегодняшней России

Автор:
03 августа 2022 15:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Израиль   Россия   возвращение   интервью   концерты   машина времени   родина   
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Он дал интервью израильскому телеканалу и заявил, что с россиянами должны разбираться учёные и медики.

Андрей Макаревич уже несколько месяцев живёт в Израиле и периодически даёт интервью. В одном из них его спросили по поводу известного сюжета: когда отец погибшего солдата купил «Ладу», потому что это была мечта его сына.

На это Макаревич заметил: «Осталось поставить её к нему на могилу. Вместо камня…»

И добавил:

«Клянусь, я отключился от этого. После пары месяцев естественного отчаяния, я вдруг понял, что касаемо метаморфоз поведения населения России меня охватило полнейшее безразличие. Пусть разбираются учёные, пусть разбираются медики, в том, что происходило с этими людьми на протяжении нескольких сотен лет. Я даже не хочу в этом копаться.

Другое дело, что убывает желание писать песни. Потому что вчера они пели: “Не стоит прогибаться под изменчивый мир”, а сегодня букву Z рисуют. Одни и те же люди».

На вопрос о возвращении Андрей Макаревич ответил:

«Я не еду в Россию потому, что не понимаю, что я там буду делать. Концерты запрещены… Ну и что - сидеть дома? Это я могу делать где угодно».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Израиль   Россия   возвращение   интервью   концерты   машина времени   родина   
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89  комментариев
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42k
Per aspĕra ad astra 11 часов назад
Этот маКУРВевич обычный диссидент. Ему при любой власти плохо. Что в СССР было и что в России современной.
Ему только в "святые" 90-е было хорошо, когда 90% страны нищенствовала, а от на ТВ зарабатывал сотни тысяч баксов. Обычный он жид-единоличник, лживый и мерзкий.
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475
R L Полчаса назад
Не знаю, какие песни он пел, кроме этой. И какими же еще он так известен? У ДДТ намного больше песен приходят на ум
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25k
Ego sum qui sum 49 минут назад
каждый пациент дурдома уверен, что это у остальных проблемы с головой
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60k
SAndre 2 часа назад
Не вкуривает что он будет делать в России? Ходить на ...уй он тут будет! Регулярно и без вариантов
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5k
Alexander 2 часа назад
По сути кроме песен что в 90-е пел больше ничего и не родил, за счет народа вылез, который впоследствии и обосрал, иудушка.
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35
Kos 2 часа назад
жидовская мразь..
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129
shoes546 Kos 9 секунд назад
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236
Albert Rost 4 часа назад
Все психи думают, что ненормальные как раз все их окружающие...
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1k
™!я нА даЧе!™ 4 часа назад
Ппц! Картавый совсем слетел!?
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5k
VL 5 часов назад
старый кАзёл
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8k
Игорь 6 часов назад
Будем надеется, что сдержит слово и не появится до конца своих дней
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4k
Евгений Д 6 часов назад
какой же скотиной он стал
(а может всегда и был, певец это не значит что он хороший человек)
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1k
Тордион 6 часов назад
Можно подумать его впервые запретили. Раньше его это тонизировало, а теперь забронзовел. Старость не радость.
У кого то первым умирает тело, а у кого то способность к творчеству. Не он первый свалил на пенсию. Пенсионерам с интервью не приставать - пусть отдыхает, болезный...
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−134
Сигизмунд Лазаревич 6 часов назад
был макаревич да весь вышел.
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27k
lem02 6 часов назад
А я с ним согласен.
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236
Albert Rost lem02 4 часа назад
Кто бы сомневался. Либерастина либерастину видит издалека...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
10k
Vacony 7 часов назад
на старости конечно чуть крышей поехал.. увы это просто видно и по лицу, глазам и мыслям... но что песни его хорошие были это факт. Вот человек может портиться, а песни нет... Так что жаль, что не будет новых хороших, будем помнить старые. А что Андрюша уехал - ну и бог ему судья
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7k
ron 7 часов назад
Заметили? Мы ушли дальше, а они остались там же, всё плюются и брызжут слюнями, перемазанные в дерьме по уши)) Кто-то уже ноет, как там плохо, кому-то отменяют концерты и т.д. А мы как-то живем без них, и, по-моему, ничего не изменилось.
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5k
Бу 7 часов назад
Глиста и долбое**б
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4
александр 7 часов назад
Что делать, что делать -@ъёбывать.
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4
александр 7 часов назад
Что делать, что делать - [мат].
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10k
Касьян Пуздой 8 часов назад
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