«Вчера пели “не стоит прогибаться под изменчивый мир”, а сегодня букву Z рисуют»: Макаревич сообщил, что не понимает, что ему делать в сегодняшней России

На это Макаревич заметил: «Осталось поставить её к нему на могилу. Вместо камня…»

И добавил:

«Клянусь, я отключился от этого. После пары месяцев естественного отчаяния, я вдруг понял, что касаемо метаморфоз поведения населения России меня охватило полнейшее безразличие. Пусть разбираются учёные, пусть разбираются медики, в том, что происходило с этими людьми на протяжении нескольких сотен лет. Я даже не хочу в этом копаться.

Другое дело, что убывает желание писать песни. Потому что вчера они пели: “Не стоит прогибаться под изменчивый мир”, а сегодня букву Z рисуют. Одни и те же люди».