«Ой, я знаю, что мне сейчас прилетит»: иноагент Андрей Макаревич* рассказал, чем очень недоволен в Израиле

Они до сих пор получают выплаты из РФ. Например, Дмитрию Назарову ежемесячно начисляют вместе со всеми надбавками 54 тысячи рублей пенсии. Вопрос даже обсуждали в Госдуме и предлагали выплаты уехавшим артистам прекратить. Но это пока на стадии обсуждения.