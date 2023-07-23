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«Ой, я знаю, что мне сейчас прилетит»: иноагент Андрей Макаревич* рассказал, чем очень недоволен в Израиле

«Ой, я знаю, что мне сейчас прилетит»: иноагент Андрей Макаревич* рассказал, чем очень недоволен в Израиле

Автор:
23 июля 2023 18:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Дмитрий Назаров   Израиль   критика   недовольство   
2637
7

Хотя прожил там всего полтора года.

В прошлом году Россию покинули Алла Пугачёва, Дмитрий Назаров, Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич. Были и другие, но это, пожалуй, самые известные из артистов.

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Они до сих пор получают выплаты из РФ. Например, Дмитрию Назарову ежемесячно начисляют вместе со всеми надбавками 54 тысячи рублей пенсии. Вопрос даже обсуждали в Госдуме и предлагали выплаты уехавшим артистам прекратить. Но это пока на стадии обсуждения.

Что касается Андрея Макаревича - в Израиле он живёт около полутора лет, с женой и маленьким сыном.

Кстати, пенсию из России тоже получает - 59 тысяч рублей. Когда музыкант только переехал, по его словам, всё было отлично, а теперь начались вопросы:

Ну а ранее Макаревич рассказал о своих планах на будущее и возвращении в Россию.

*Андрей Макаревич признан иностранным агентом на территории России.

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Метки: artist   АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Дмитрий Назаров   Израиль   критика   недовольство   
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57  комментариев
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123
Лера 2 часа назад
Судя по пропитой роже маргинала Макаревича - это просто пустое и давно уже деградировавшее существо.
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4k
Дмитрий Круглов Минуту назад
Давно позабытые привидения, вообще пофиг.
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6k
Умница-красавица 12 минут назад
Вот она, сучья натура во всей красе! Почему ВЫ не выходите на улицы? Начни с себя, выйди первым, глядишь, народ за тобой потянется. А нет, сцыкотно. Старый поц, одним словом.
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4k
Могвай 13 минут назад
Здесь плохо, там плохо. Может ему уплыть уже на какой нибудь необитаемый остров и там тихо сдохнуть? Реально утомило на всех ресурсах периодически натыкаться на нытье этих обосраных креаклов.
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54k
noName 14 минут назад
Если этого товарища поместить в ад, думаю он там заипет самого сатану:котлы не достаточно горячи, черти недостаточно злобны...
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7k
Горец Ю 15 минут назад
Там же одни евреи!!!
Как вы, Дюша, там собирались получать комфорт,?!...
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78k
Доктор Джонс 18 минут назад
Макаревич ныл всегда и везде, при любой власти...
Сущность и бытие лица пейсатой национальности...
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21
Фома Киняев 24 минуты назад
Недовольный "полноправный гражданин Израиля" привлек к переписке с почтовым отделением жену "...как носителя языка", но "полноправный"! но привлек как носителя. Ты уж Вадимович или крест сними, или трусы надень. А то какой-то полноправный, но неполноценный. Даже жалобу это "полноправный" израильтянин пишет не на израильском.
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11k
Кот Бегемот Полчаса назад
Свой выбор Макаревич сделал, назад дороги нет. СССР, Россия это не Израиль. Приоритеты и возможности совсем другие. Москва теперь только туристом. Ну, (в душе) останутся теперь только "щемящие" воспоминания.

Жизнь к финишу, Макар! С каждым днем всё ближе и ближе ..., а от массового "признания" кинутых поклонников той страны, которая дала тебе (твоим возможностям) очень много – всё дальше и дальше...
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330
Pasha Panfilov Полчаса назад
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257
Олег Полчаса назад
Это всё говно, которое проживало в России, кормилось в России и съе.б.алось из России и х.у.я.м.и. покрывало Россию на х.у.й здесь не нужно. Отменить им все выплаты, лишить всех званий и гражданства (если у кого осталось), забрать все награды и запретить пожизненный въезд.
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1k
Mil-ast Полчаса назад
Фишки стали очередной политической прокремлевской забегаловкой со всё теми же кремлеботами и одинаковыми методичками. Ни разу больше не сайт хорошего настроения.
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1k
zu4ara Полчаса назад
спасибо за пост! мне всё понравилось. коменты читать не буду.
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19k
Дмитрий К. 45 минут назад
Зато они не воюют с соседями.
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330
Pasha Panfilov Дмитрий К. Полчаса назад
Это сарказм? )
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330
Pasha Panfilov Полчаса назад
А, ой, не заметил смайлик. И еще кто-то не заметил, вам минус влепили )
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32k
MatveiVainrub 45 минут назад
Какая же похабная , напыщеная рожа у этого маразматика !? ( и песни у него не ВАУ ) . Тебе , кусок говна , что то не нравится ?! Чемодан в зубы и на )(уй с пляжа ( Например : В Парижстан или в Лондонбад ) .
Теперь по поводу того , что он скулит на счёт бюрократии . 3.143деть не надо . Есть места где действительно надо ждать ( не буду перечислять ) , но он точно к ним никакого отношения иметь не мог . На счёт гонева про посылку . Ну ктож ему виноват , что у него жена тупорылая . Всё работает в наилучшем виде . У меня был прокол с посылкой из Англии . Во концовке мне и PayPal вернул всю сумму и Почта Израиля по страховке отстегнули положенный максимум и при этом там не было их вины от слова совсем . Знать надо куда звонить и как это работает . Естественно , его посылка провалялась на складе туеву хучу времени ( а каждый день штаф . Копеечный , но он набегает а оплаты нет . Вот и отправили обратно . ) А позвонить , поинтересоваться вовремя ?! Да просто самому отследить номерок посылки , что не судьба ?!
Скоро это говно без денег останется . Владимир Владимыч пенсии обнулит этим оглоедам . ВОТ ТОГДА ОНИ ЗАПОЮТ !!!
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19k
speaktr-st 57 минут назад
Это говно везде будет недовольно.
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330
Pasha Panfilov speaktr-st Полчаса назад
От себя не убежишь...
)))
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1k
гоша гога 59 минут назад
Если этот кретин через полтора года захныкал, представляю как оно завоет лет через 5 жизни в Израиле.
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29k
Юрьевич Час назад
Нормально всё макар! Зато там демократия! Наслаждайся!
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1k
Максим Макашев Час назад
курорты южного берега Белого моря ждут , тебя, макарка, с нетерпением. Белые медведи уже спрашивают: когда начнут продавать билеты на твои концерты
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16k
ss Час назад
Так ты таки, Андрюха, должен прогибать этот изменчивый мир под себя, ведь ты сам говорил, что не стоит прогибаться под него! Так вперёд же!
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33k
Юр21 Час назад
Ссылка youtu.be
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