«Ой, я знаю, что мне сейчас прилетит»: иноагент Андрей Макаревич* рассказал, чем очень недоволен в Израиле

Хотя прожил там всего полтора года.
В прошлом году Россию покинули Алла Пугачёва, Дмитрий Назаров, Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич. Были и другие, но это, пожалуй, самые известные из артистов.
Они до сих пор получают выплаты из РФ. Например, Дмитрию Назарову ежемесячно начисляют вместе со всеми надбавками 54 тысячи рублей пенсии. Вопрос даже обсуждали в Госдуме и предлагали выплаты уехавшим артистам прекратить. Но это пока на стадии обсуждения.
Что касается Андрея Макаревича - в Израиле он живёт около полутора лет, с женой и маленьким сыном.
Кстати, пенсию из России тоже получает - 59 тысяч рублей. Когда музыкант только переехал, по его словам, всё было отлично, а теперь начались вопросы:
*Андрей Макаревич признан иностранным агентом на территории России.
Источник:
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Как вы, Дюша, там собирались получать комфорт,?!...
Сущность и бытие лица пейсатой национальности...
Жизнь к финишу, Макар! С каждым днем всё ближе и ближе ..., а от массового "признания" кинутых поклонников той страны, которая дала тебе (твоим возможностям) очень много – всё дальше и дальше...
Теперь по поводу того , что он скулит на счёт бюрократии . 3.143деть не надо . Есть места где действительно надо ждать ( не буду перечислять ) , но он точно к ним никакого отношения иметь не мог . На счёт гонева про посылку . Ну ктож ему виноват , что у него жена тупорылая . Всё работает в наилучшем виде . У меня был прокол с посылкой из Англии . Во концовке мне и PayPal вернул всю сумму и Почта Израиля по страховке отстегнули положенный максимум и при этом там не было их вины от слова совсем . Знать надо куда звонить и как это работает . Естественно , его посылка провалялась на складе туеву хучу времени ( а каждый день штаф . Копеечный , но он набегает а оплаты нет . Вот и отправили обратно . ) А позвонить , поинтересоваться вовремя ?! Да просто самому отследить номерок посылки , что не судьба ?!
Скоро это говно без денег останется . Владимир Владимыч пенсии обнулит этим оглоедам . ВОТ ТОГДА ОНИ ЗАПОЮТ !!!
)))