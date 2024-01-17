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Андрея Макаревича* требуют лишить всех выплат из России - за два года государство перечислило ему около 1,5 миллионов рублей пенсии

Андрея Макаревича* требуют лишить всех выплат из России - за два года государство перечислило ему около 1,5 миллионов рублей пенсии

Автор:
17 января 2024 18:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Израиль   виталий бородин   звание   народный артист   пенсия   
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Возможно, лишат и звания народного артиста.

В 2022 году Андрей Макаревич* уехал в Израиль. Позже закрыл свой бизнес в России и продал недвижимость.

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Он периодически ездит с гастролями по Европе, но не слишком интенсивно. Параллельно зовёт всех желающих поехать с ним и его супругой в «винное путешествие по Бургундии». По его словам: «Место надёжное, люди проверенные». За продажу мест в эту необычную турпоездку, над Макаревичем уже стали подшучивать в сети и называть его «продвинутой версией инфоцыгана».

Несмотря на отъезд из России, Андрей Вадимович продолжал получать пенсию. Вместе с надбавкой за звание народного артиста России, государство перечислило ему около 1,5 миллионов рублей. Этим заинтересовался глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Он обратился в Минкульт и потребовал лишить Андрея Макаревича звания и всех выплат.

ФПБК призывает обратить внимание на русофобскую деятельность Андрея Макаревича*, проживающего в настоящее время в государстве Израиль, и внесенного Россией в реестр иноагентов.

Бородин указал на то, что Макаревич из-за границы не раз критиковал последние события.

Нас возмущает тот факт, что за свои поступки указанные личности, награжденные высшими почётными званиями, не несут никакой ответственности, - подчеркнул глава ФПБК.

Виталий Бородин предложил Минкульту вынести вопрос о лишении Макаревича звания и денег на обсуждение с президентом (звание присуждается его указом). Вероятно, это коснётся и других заслуженных и народных артистов, которые уехали из России.

*Андрей Макаревич признан иноагентом на территории РФ.

Источник:

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Метки: АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Израиль   виталий бородин   звание   народный артист   пенсия   
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54  комментария
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17k
a_komolow 2 часа назад
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21k
иванов дмитрий Минуту назад
Опасная дорожка.
Нравится- не нравится , но пенсия по закону.
Если мы начнем вертеть законы под наши хотелки , государству придет конец.

.
Это как правила дорожного движения . Если мы будем помимо правил , кому то конкретно , по фамильно ,разрешать по встречке и на красный свет - писец на дорогах будет.
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9k
Oleg 5 минут назад
Лишать пенсии? Рыли?
И кто это захотел сделать? "глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" - т.е. коррупционер от центра. У федерального центра борьбу с коррупцией ведет ФСБ, полиция, прокуратура... а не вот эти подделки, которые получают бабло от государства, делая что? выполняя только команду "фас"? и много шума в интернете? полтора миллиона за два года? тащ бородькин не хочет рассказать, сколько бабла получает глава бессмысленного проекта? а, сейчас же можно не говорить - теперь же у нас "скрытая" борьба с коррупцией, для того, чтобы не раскачивать лодку чинушкам разрешили не публиковать доходы, оооочень здорово помогает успокаивать народец )
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1k
Александр 10 минут назад
Макаревич- ум и честь России, но не этой путинской опг. Поэтому на него спустили сейчас всех собак
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40k
Седой 11 минут назад
А разве можно лишить его пенсии, я понимаю что это у него малые крохи от его доходов. Но пенсия вроде как за отработанное время начисляется. Думается что юридического основания для этого нет. Могут строить проблемы, но лишить мне кажется не получится
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4k
Василий Афиногенов 15 минут назад
а с какого у него 60к пенсии в месяц
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14k
Пук 19 минут назад
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14k
кот базилий 20 минут назад
Да какать он хотел на эти пенсии.
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8k
rutt 24 минуты назад
Вот, новый поворот....
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46k
Игорь Полчаса назад
Выплаты из России Макаревичу законны или нет? Если не законны, так почему их выплачивают?

Платить Украине за транзит газа в Европу можно, продавать в США уран и ракетные двигатели можно, продавать нефть в страны НАТО, хоть через Индию, ноже нормально, но с Макаревичем мы будем воевать.

Делаем ставки, сколько я за это наберу, -30 или больше...
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61k
Олег Полчаса назад
вот что этому картавому жиду не хватало в жизни? При всех властях купался в роскоши... а жена у него сегодняшняя вообще страх Божий...
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427
SergVR Полчаса назад
давно пора всех предателей россии лишать всех выплат. вон пенсионерам из прибалтики лучше перераспределять.
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3k
Pioner76 40 минут назад
Старый пирдун.
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1k
Тордион 48 минут назад
Если кто не знает, пенсия это не награда. Это социальное накопление. В стране, где существуют хоть какие то законы отьем гарантий на старость это особо циничный грабеж. Я презираю тех, кто делает столь преступные предложения, а так же столь рьяно поддерживает их. Надеюсь когда они сами доживут до пенсии и им достанутся такие же "доброжелатели"...
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Час назад
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37k
АнтонПолднев Час назад
Ладно. Про Макароныча нет вопросов. А кто такое Федеральный ПРОЕКТ по безопасности и противодействию коррупции? У нас вообще-то есть. Или я чего-то не понимаю? Или мы перестали чиновников плодить?
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19k
SandMANn Час назад
ОДОБРЯМ!
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1k
Вася Час назад
В начале 90х пили мы с ним. Обычный алкаш. А вот с Розенбаумом пили, это да, он наших двоих перепил:)
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59k
alertol 2 часа назад
иностранные банки не принимают пенсии россиянам за рубежом, знакомый чёрным галом получает, если конечно это и не милионы идущие на помощь всу, смысл их тогда высылать?
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2k
Звёздный странник 2 часа назад
Стоп, стоп, стоп!
У меня что-то логика сломалась.
Макаревич - иноагент, так?
Иноагент - это лицо, которое ведёт деятельность с иностранными запрещёнными элементами, всячески оказывая им поддержку.
Если Россия продолжает выплачивать пенсию иноагенту, то получается что она как бы тоже оказывает финансовую поддержку тем элементам.
ЧТО ЗА БРЕД?!!!
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19k
Роберт Шекли 2 часа назад
Согласно КоАП РФ Статья 19.5 за помощь иноагенту юрлицо оштрафуют на 200-300 тыс.
Считается ли выплата пенсии за помощь?
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