Андрея Макаревича* требуют лишить всех выплат из России - за два года государство перечислило ему около 1,5 миллионов рублей пенсии

Возможно, лишат и звания народного артиста.
В 2022 году Андрей Макаревич* уехал в Израиль. Позже закрыл свой бизнес в России и продал недвижимость.
Он периодически ездит с гастролями по Европе, но не слишком интенсивно. Параллельно зовёт всех желающих поехать с ним и его супругой в «винное путешествие по Бургундии». По его словам: «Место надёжное, люди проверенные». За продажу мест в эту необычную турпоездку, над Макаревичем уже стали подшучивать в сети и называть его «продвинутой версией инфоцыгана».
Несмотря на отъезд из России, Андрей Вадимович продолжал получать пенсию. Вместе с надбавкой за звание народного артиста России, государство перечислило ему около 1,5 миллионов рублей. Этим заинтересовался глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
Он обратился в Минкульт и потребовал лишить Андрея Макаревича звания и всех выплат.
ФПБК призывает обратить внимание на русофобскую деятельность Андрея Макаревича*, проживающего в настоящее время в государстве Израиль, и внесенного Россией в реестр иноагентов.
Бородин указал на то, что Макаревич из-за границы не раз критиковал последние события.
Нас возмущает тот факт, что за свои поступки указанные личности, награжденные высшими почётными званиями, не несут никакой ответственности, - подчеркнул глава ФПБК.
Виталий Бородин предложил Минкульту вынести вопрос о лишении Макаревича звания и денег на обсуждение с президентом (звание присуждается его указом). Вероятно, это коснётся и других заслуженных и народных артистов, которые уехали из России.
*Андрей Макаревич признан иноагентом на территории РФ.
Источник:
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Нравится- не нравится , но пенсия по закону.
Если мы начнем вертеть законы под наши хотелки , государству придет конец.
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Это как правила дорожного движения . Если мы будем помимо правил , кому то конкретно , по фамильно ,разрешать по встречке и на красный свет - писец на дорогах будет.
Платить Украине за транзит газа в Европу можно, продавать в США уран и ракетные двигатели можно, продавать нефть в страны НАТО, хоть через Индию, ноже нормально, но с Макаревичем мы будем воевать.
Делаем ставки, сколько я за это наберу, -30 или больше...
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К сожалению законны.
Россия платит своим пенсионерам где бы они ни находились.
Да и, на мой взгляд, несправедливо из за нескольких сволочей лишать многих пенсионеров, проживающих за границей, пенсии.
порядок сумм такой
22% с ФОТ пенсионные отчисления.
Если 40 лет отработал, то это как за 10 лет зарплата.
С учётом того, что пенсия будет в 2-3 раза меньше зарплаты, то это на 20-30 лет пенсии.
А пенсионные фонды, должны сделать так, чтобы инфляция не съела твои деньги.
И даже так, чтобы эти деньги немного подросли.
Ну это, по идее, должно быть так.
"Социальные накопления" в России не прижились.
И государство вольно решать, как, кому и в каком объеме выплачивать это социальное пособие.
У меня мать малолетняя узница концлагерей, ей приходит небольшая пенсия из России(Насколько я понимаю, немцы платят России, а она потом распределяет эти средства адресно). Единственное, раньше приходила чаще, теперь раз в год или полгода примерно.
Видимо, есть какие-то исключения. Вот заплатить за шаринг, за Алису, или перекинуть деньги на свой российский счёт в Сбере я так и не смог, а вот пенсия идёт. А мне приходится ходить в Россию в банкомат, чтобы положить деньги на счёт.
У меня что-то логика сломалась.
Макаревич - иноагент, так?
Иноагент - это лицо, которое ведёт деятельность с иностранными запрещёнными элементами, всячески оказывая им поддержку.
Если Россия продолжает выплачивать пенсию иноагенту, то получается что она как бы тоже оказывает финансовую поддержку тем элементам.
ЧТО ЗА БРЕД?!!!
Считается ли выплата пенсии за помощь?