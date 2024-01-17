Андрея Макаревича* требуют лишить всех выплат из России - за два года государство перечислило ему около 1,5 миллионов рублей пенсии

Несмотря на отъезд из России, Андрей Вадимович продолжал получать пенсию. Вместе с надбавкой за звание народного артиста России, государство перечислило ему около 1,5 миллионов рублей. Этим заинтересовался глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Он обратился в Минкульт и потребовал лишить Андрея Макаревича звания и всех выплат.