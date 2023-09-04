«Она мизерная»: певец Лев Лещенко посетовал на размер своей пенсии

Но добавил, что «для простого человека она внушительная».
81-летний Народный артист РСФСР и признанный мэтр эстрады Лев Лещенко уже не в первый раз заводит разговор о своей пенсии. Несколько лет назад он называл её «позором», сейчас его оценка не сильно изменилась:
Я не люблю говорить на эту тему, но у меня маленькая пенсия. Не типичная для нашего жителя. По большому счету для простого человека она - внушительная. А для заслуженных людей моя пенсия - мизерная. 30 тысяч я получаю. Была бы хотя б такая, как средняя заработная плата в Москве. 50-60 тысяч в месяц, думаю, было бы достаточно.
Я за звания получаю какие-то надбавки. Из этого и складывается сумма в 30 тысяч рублей в месяц. У моей жены пенсия гораздо меньше. Она получает 12 тысяч. Или восемь тысяч. Забыл точную сумму, - поделился певец.
Говорила о своей пенсии и экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина:
Я работающий пенсионер. Потому что на 15 тысяч, которые мне начислили с моим стажем, прожить нереально. А еще ничего ни у кого не прошу - в том числе и званий. Хотя, как можно на 15 тысяч пенсии прожить? А ведь заслуженная артистка дополнительно 30 тысяч получает. А чтобы получить звание нужно подать огромное количество всяких бумажек в разные инстанции. Я несколько раз начинала, но до финала так и не дошла…
Что касается артистов, которые покинули Россию - тут суммы расходятся. Борис Гребенщиков* получает 20 000 рублей в месяц, Дмитрий Назаров* - 54 000, а всем известный Андрей Макаревич* - 59 000 рублей.
Пенсию получает и Алла Пугачёва - 55 000 рублей. Кстати, в Израиле ей не начислили никаких льгот, посчитав, что российского пособия достаточно. А об её отъезде Лев Валерьянович Лещенко говорил ещё больше года назад:
Конечно, вернётся. Я в этом ни минуты не сомневаюсь. У Аллы Борисовны никогда не было таких настроений. Она поехала полечиться. А какой смысл уезжать, объясните мне, пожалуйста. Это что-то решает в жизни? Я считаю, что Пугачева — патриот и гражданин России и будет ее гражданином до конца дней своих. Я в этом нисколько не сомневаюсь, поскольку разговаривал с ней ранее. Более глубокого человека, любящего свою страну, я не знаю.
В Госдуме уже обсуждали вопрос о лишении пенсий уехавших артистов, но решение пока ещё не принято.
*Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич и Дмитрий Назаров признаны иностранными агентами на территории России.
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ни дня по-настоящему, у станка, не работали....
Все трудяги померли уже давно, а певуны типа Вайкуле всё рассказывают как СССР содержали вдвоём с Пугачихой!
Вот к ним бы Трибалтийские вымираты и выдвигали свои контрибуции, как к главным спонсорам оккупации!