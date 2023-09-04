«Она мизерная»: певец Лев Лещенко посетовал на размер своей пенсии

Я работающий пенсионер. Потому что на 15 тысяч, которые мне начислили с моим стажем, прожить нереально. А еще ничего ни у кого не прошу - в том числе и званий. Хотя, как можно на 15 тысяч пенсии прожить? А ведь заслуженная артистка дополнительно 30 тысяч получает. А чтобы получить звание нужно подать огромное количество всяких бумажек в разные инстанции. Я несколько раз начинала, но до финала так и не дошла…