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«Она мизерная»: певец Лев Лещенко посетовал на размер своей пенсии

«Она мизерная»: певец Лев Лещенко посетовал на размер своей пенсии

Автор:
04 сентября 2023 18:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Алла Пугачева   Борис Гребенщиков   Дмитрий Назаров   Лев Лещенко   надбавки   пенсия   пособие   
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Но добавил, что «для простого человека она внушительная».

81-летний Народный артист РСФСР и признанный мэтр эстрады Лев Лещенко уже не в первый раз заводит разговор о своей пенсии. Несколько лет назад он называл её «позором», сейчас его оценка не сильно изменилась:

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Я не люблю говорить на эту тему, но у меня маленькая пенсия. Не типичная для нашего жителя. По большому счету для простого человека она - внушительная. А для заслуженных людей моя пенсия - мизерная. 30 тысяч я получаю. Была бы хотя б такая, как средняя заработная плата в Москве. 50-60 тысяч в месяц, думаю, было бы достаточно.

Я за звания получаю какие-то надбавки. Из этого и складывается сумма в 30 тысяч рублей в месяц. У моей жены пенсия гораздо меньше. Она получает 12 тысяч. Или восемь тысяч. Забыл точную сумму, - поделился певец.

Говорила о своей пенсии и экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина:

Я работающий пенсионер. Потому что на 15 тысяч, которые мне начислили с моим стажем, прожить нереально. А еще ничего ни у кого не прошу - в том числе и званий. Хотя, как можно на 15 тысяч пенсии прожить? А ведь заслуженная артистка дополнительно 30 тысяч получает. А чтобы получить звание нужно подать огромное количество всяких бумажек в разные инстанции. Я несколько раз начинала, но до финала так и не дошла…

Что касается артистов, которые покинули Россию - тут суммы расходятся. Борис Гребенщиков* получает 20 000 рублей в месяц, Дмитрий Назаров* - 54 000, а всем известный Андрей Макаревич* - 59 000 рублей.

Пенсию получает и Алла Пугачёва - 55 000 рублей. Кстати, в Израиле ей не начислили никаких льгот, посчитав, что российского пособия достаточно. А об её отъезде Лев Валерьянович Лещенко говорил ещё больше года назад:

Конечно, вернётся. Я в этом ни минуты не сомневаюсь. У Аллы Борисовны никогда не было таких настроений. Она поехала полечиться. А какой смысл уезжать, объясните мне, пожалуйста. Это что-то решает в жизни? Я считаю, что Пугачева — патриот и гражданин России и будет ее гражданином до конца дней своих. Я в этом нисколько не сомневаюсь, поскольку разговаривал с ней ранее. Более глубокого человека, любящего свою страну, я не знаю.

В Госдуме уже обсуждали вопрос о лишении пенсий уехавших артистов, но решение пока ещё не принято.

*Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич и Дмитрий Назаров признаны иностранными агентами на территории России.

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Метки: АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Алла Пугачева   Борис Гребенщиков   Дмитрий Назаров   Лев Лещенко   надбавки   пенсия   пособие   
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12  комментариев
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91k
Херанука Паибалу 59 минут назад
"простыми людьми" они себя не считают
ни дня по-настоящему, у станка, не работали....
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49k
Элек Мек 2 минуты назад
Какие отчисления,такая и пенсия.
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65
Собака У Попа 6 минут назад
Почитал комменты. Впечатление двоякое. Здоровье общества видно по его отношению к старикам. Пенсия, которой с трудом можно оплатить коммуналку - это позор. И не надо мне говорить, что где то ещё хуже. Это просто общие слова и уход от темы. Да и почему надо ровняться на худших, тоже не ясно.
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41k
Сергей 6 минут назад
Чё то он звиздит, и про себя и про жену. Или у них стажу на двоих пять лет.
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13k
кот базилий 14 минут назад
Звездабол, как и все "звезды".
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30k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
а когда хапали нехилые суммы, пока были востребованы, не жаловались вроде. и хапали на порядок, а то и два более чем простое трудящиеся. на что учился, как говорится, что ныть то теперь, Валерьяныч?
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12k
Кот Бегемот 48 минут назад
«Он мизерный»: певец Лев Лещенко посетовал на размер свое.. ......
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1k
Лебовски 49 минут назад
Кондомище! После подобных мнений о себе и о жирной пугачихе
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21k
сеньор Леонсио 54 минуты назад
Надо было ему в шахтёры идти или лётчики, у них по любому пенсия больше, а не пассы руками на сцене делать , под - Из полей доносится налей!
Все трудяги померли уже давно, а певуны типа Вайкуле всё рассказывают как СССР содержали вдвоём с Пугачихой!
Вот к ним бы Трибалтийские вымираты и выдвигали свои контрибуции, как к главным спонсорам оккупации!
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