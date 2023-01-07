В Казахстане устроили "похороны" McDonald’s, невольно проиллюстрировав грядущие перемены в компании

Один из них возложил траурный венок, купленный специально по такому поводу, к закрытому заведению. Шутку сотрудники McDonald’s не оценили, венок убрали и написали заявление в полицию.

Пока полиция ловила юмористов за мелкое хулиганство, рабочие приступили к демонтажу логотипов McDonald's со зданий ресторанов, работавших под этим брендом в стране.