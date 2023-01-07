В Казахстане устроили "похороны" McDonald’s, невольно проиллюстрировав грядущие перемены в компании

Два друга из Костаная (Казахстан) поспорили, что устроят достойные проводы McDonald’s, который закрылся из-за проблем с логистикой с 5 января.
Один из них возложил траурный венок, купленный специально по такому поводу, к закрытому заведению. Шутку сотрудники McDonald’s не оценили, венок убрали и написали заявление в полицию.
Пока полиция ловила юмористов за мелкое хулиганство, рабочие приступили к демонтажу логотипов McDonald's со зданий ресторанов, работавших под этим брендом в стране.
Ну а тем временем глава McDonald's предупредил, что многие из сотрудников получат уведомления о сокращениях в 2023 году.
Крис Кемпчински "порадовал" сотрудников новогодним сообщением, что компания планирует сообщить о своих кадровых планах к 3 апреля.
«Отдельные проекты будут исключены из приоритетов или полностью остановлены», — говорится в послании, которое цитирует телеканал CNN.
Кемпчински надеется, что такие меры помогут McDonald's «развиваться быстрее» как организации, снижая при этом глобальные издержки и высвобождая ресурсы для инвестирования в рост.
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Вы тут шутите все, но скажите, с такой пищей можно долго и щастливо прожить!?
А теперь?? ))))))))))
Массовое закрытие торговых точек - это "развитие"? Интересная у них логика. Впрочем, что взять с дефективного манагера?
Развалить устоявшиеся бизнес-процессы под соусом "оптимизиции", поставить галочку в резюме: "оптимизировал макдональдс" и свалить дальше оптимизировать другую контору.
Маркс был таки прав.
какой нибудь кфс или Жекас лучше работает
по этому лично я скучать не буду - да это был один из первых фастфудов сетевых, но он себя изжил стал попсовым и признаком дурновкусия в наше время
но когда я озвучиваю где то эту мысль, обязательно найдется человек который скажет что у них там высокие стандарты качества, контролируемые с верхов, что макдональдс это не просто фастфуд, а стиль жизни и тд. и тп.
я так понял как у всего остального есть у мака фанаты, которым и оценка 2.5\5 и сотни плохих отзывов не аргумент что бы продолжать защищать объект своего фанатизма
а я сразу не стал ему значения придавать, для меня это просто фастфуд, одной сетью меньше\больше
к тому же это просто франшиза - так же как и в РФ на его месте очень быстро откроется что то новое