FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9848 постов • 1380 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Казахстане устроили "похороны" McDonald’s, невольно проиллюстрировав грядущие перемены в компании

В Казахстане устроили "похороны" McDonald’s, невольно проиллюстрировав грядущие перемены в компании

Автор:
07 января 2023 11:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: McDonald's   Казахстан   венок   видео   закрытие   увольнения   
3645
2
1

Два друга из Костаная (Казахстан) поспорили, что устроят достойные проводы McDonald’s, который закрылся из-за проблем с логистикой с 5 января.

Один из них возложил траурный венок, купленный специально по такому поводу, к закрытому заведению. Шутку сотрудники McDonald’s не оценили, венок убрали и написали заявление в полицию.

Пока полиция ловила юмористов за мелкое хулиганство, рабочие приступили к демонтажу логотипов McDonald's со зданий ресторанов, работавших под этим брендом в стране.


Ну а тем временем глава McDonald's предупредил, что многие из сотрудников получат уведомления о сокращениях в 2023 году.

Крис Кемпчински "порадовал" сотрудников новогодним сообщением, что компания планирует сообщить о своих кадровых планах к 3 апреля.

«Отдельные проекты будут исключены из приоритетов или полностью остановлены», — говорится в послании, которое цитирует телеканал CNN.


Кемпчински надеется, что такие меры помогут McDonald's «развиваться быстрее» как организации, снижая при этом глобальные издержки и высвобождая ресурсы для инвестирования в рост.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: McDonald's   Казахстан   венок   видео   закрытие   увольнения   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Lexx 8 часов назад
Хороните живьём!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
22k
sssss3 23 минуты назад
Канули в лету бесплатные туалеты.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79
izko Час назад
напрасно Mc демонтировали, приписали бы бешбармак, получилось бы Mcбешбармак и продолжали бы работать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Денис Ануфриев 2 часа назад

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Babangdida 3 часа назад
Вы тут шутите все, но скажите, с такой пищей можно долго и щастливо прожить!?
Вы тут шутите все, но скажите, с такой пищей можно долго и щастливо прожить!?
Вы тут шутите все, но скажите, с такой пищей можно долго и щастливо прожить!?
Вы тут шутите все, но скажите, с такой пищей можно долго и щастливо прожить!?
Вы тут шутите все, но скажите, с такой пищей можно долго и щастливо прожить!?
Вы тут шутите все, но скажите, с такой пищей можно долго и щастливо прожить!?

Вы тут шутите все, но скажите, с такой пищей можно долго и щастливо прожить!?
Вы тут шутите все, но скажите, с такой пищей можно долго и щастливо прожить!?
Вы тут шутите все, но скажите, с такой пищей можно долго и щастливо прожить!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Aleks 4 часа назад
Ну получат распространение как в европах кебабные. Это шаурма, булочка, хлебец либо завернутое тесто с жареным мясом, овощами, соусом, вкусное, сытное, там есть все, витамины, калории, плюсом идет требуется минимум оборудования, вращающийся шампур , нарезанная начинка для кебабов, капуста, помидоры, салаты, сыры, печка для разогрева булочек , все. Этих точек можно везде наделать, получше макдональдсов будет. Хорошую шаурму съел и целый день счастлив.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
saliamnn 5 часов назад
Не будем напрягать мозги...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
фрол фомич 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 5 часов назад
Говорят что казахи стебались когда МакДональдс удрал из России..
А теперь?? ))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
poбт 5 часов назад
а где теперь беглые кушацо будут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34
Александр Шевченко 6 часов назад
Есть замена. Хотя и оригинал не особо лучше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
734
kan35 7 часов назад
Газ в РФ покупать можно, а котлеты нельзя. Тут, конечно, просматривается железная принципиальность запада.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34
Александр Шевченко kan35 6 часов назад
Одно сырьё, другое товар. В одном минимум добавленной стоимости в другом максимум + создаёт конкуренцию и сопутствующие производства что совсем не приемлемо. Экономика она с@ка сложная, тут думать нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Бомбардир 7 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
ПаганецЪ 7 часов назад
(С)...такие меры помогут McDonald's «развиваться быстрее» как организации... (/С)

Массовое закрытие торговых точек - это "развитие"? Интересная у них логика. Впрочем, что взять с дефективного манагера?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Евгений Д 7 часов назад
Как же теперь там без америкосовских бутербродов жить то будут а ? Обделили казахстан гейроповской едой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр 7 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Copycat 8 часов назад
как я говорил - ну нафиг эту рыгаловку сейчас по 2gis не у одной точки нет больше 2.5 звезд из 5ти - стабильно посредственный фастфуд

какой нибудь кфс или Жекас лучше работает
по этому лично я скучать не буду - да это был один из первых фастфудов сетевых, но он себя изжил стал попсовым и признаком дурновкусия в наше время
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

61885



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Секретное оружие»: как советские электрики запугивали вермахт, тормозя наступление
«Секретное оружие»: как советские электрики запугивали вермахт, тормозя наступление
17 увлекательных изображений разных необычностей
17 увлекательных изображений разных необычностей
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть позволила по-новому взглянуть на персонажей фильмов «Властелин колец»
Нейросеть позволила по-новому взглянуть на персонажей фильмов «Властелин колец»
Дембель
Дембель
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#СССР#Прикол#соцсети#девушки#рождество#праздник
#фото#история#картинки#интересное#Интересные#животные#Ynews#фильм
#фотографии#люди#кино#Приколы#страна#интересно#Россия#Украина
"Язык уже изучаете?": Нурлан Сабуров затроллил бегущих в Казахстан россиян "Язык уже изучаете?": Нурлан Сабуров затроллил бегущих в Казахстан россиян Полная деМАКцификация: сотрудники McDonald’s показали последние приготовления перед открытием Полная деМАКцификация: сотрудники McDonald’s показали последние приготовления перед открытием "Вы под нами будете по жизни": очередной казах поясняет русским, кто в стране хозяин "Вы под нами будете по жизни": очередной казах поясняет русским, кто в стране хозяин В Казахстане вор спрятался в холодильник, чтобы обчистить магазин, но у удачи на этот день были свои планы В Казахстане вор спрятался в холодильник, чтобы обчистить магазин, но у удачи на этот день были... Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию

На что жалуетесь?

Вернуться