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14 кадров, на которых непонятно что происходит, даже загадку Шредингера отгадать проще

14 кадров, на которых непонятно что происходит, даже загадку Шредингера отгадать проще

Автор:
06 октября 2022 15:16
Метки: бред   жутковато   кошмар   прикол   странные фото   что тут происходит   
3578
15

Порой фото, хоть они и супер наглядные, не рассказывают всю историю. Потому порой при просмотре возникает много вопросов. Эта подборка как раз в таком стиле: ничего непонятно, но и ответы взять неоткуда. Остается только выстраивать предположения!

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Источник:

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Метки: бред   жутковато   кошмар   прикол   странные фото   что тут происходит   
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6  комментариев
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566
Максим Макашев 2 часа назад
у кого то от зрады пукан рванул
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50k
Олег 47 минут назад
если нет возможности оперативно подтянуть провисшие провода, подвешивают кирпич. Иначе ветром может колыхать до КЗ
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1k
Алексей Попов Час назад
Но первую втыкал - ни хрена не понял - тпа бардак в ремонте? или чё? ну тупой я :-)))
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2k
Алекс Час назад
крокодила жалко...
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Спелая кукурузинка

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