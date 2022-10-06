14 кадров, на которых непонятно что происходит, даже загадку Шредингера отгадать проще

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Порой фото, хоть они и супер наглядные, не рассказывают всю историю. Потому порой при просмотре возникает много вопросов. Эта подборка как раз в таком стиле: ничего непонятно, но и ответы взять неоткуда. Остается только выстраивать предположения!
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Нет, тут не произошло ограбление или недовольный стрижкой клиент устроил погром, просто взорвался баллончик с лаком
Источник:
АНТИФИШКИ
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