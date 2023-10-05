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30 фотографий, от которых веет странной жутью

30 фотографий, от которых веет странной жутью

Автор:
05 октября 2023 15:07
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: creepy   Жутковатые снимки   Очень странные фото   жутковато   жуть   неприятно   неуютно   странные фото   страшно аж жуть   
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Если вы любите немножко пощекотать себе нервы, вот отличная подборка «тревожащих» снимков из сабреддита r/OddlyTerrifying. Есть в этих картинках что-то неуютное, неприятное или слегка пугающее. Этим они внимание и привлекают!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: creepy   Жутковатые снимки   Очень странные фото   жутковато   жуть   неприятно   неуютно   странные фото   страшно аж жуть   
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jonnyD 37 минут назад
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Дмитрий 16 минут назад
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sos1960sos Полчаса назад
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