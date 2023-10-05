30 фотографий, от которых веет странной жутью

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Если вы любите немножко пощекотать себе нервы, вот отличная подборка «тревожащих» снимков из сабреддита r/OddlyTerrifying. Есть в этих картинках что-то неуютное, неприятное или слегка пугающее. Этим они внимание и привлекают!
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7. Огромная воронка (глубина до 15 метров, диаметр — несколько десятков метров), появившаяся на поле в Турции после землетрясения в феврале 2023 года
9. Буковая аллея Дарк Хеджес в Северной Ирландии, образующая тоннель. Здесь снимали некоторые сцены сериала «Игра престолов»
10. Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил в глубоком космосе гигантский объект в виде вопросительного знака
12. Дэвид и Луиза Терпин со своими детьми, которых они держали взаперти и подвергали издевательствам в течение многих лет
13. Пробковый паук-люк (род циклокосмия). Роет нору, залезает в нее и затыкает вход своим брюшком (на нем хитиновый диск) как пробкой
18. «Заметил, что зеркало в гостиничном номере слегка пошевелилось, и нашёл отверстие в стене за ним»
20. Частично затопленная статуя Шивы-Разрушителя во время наводнения в штате Уттаракханд, Индия
24. Доспехи «медвежья лапа», которые использовались воинами исламской, индийской, персидской и пакистанской цивилизаций
27. Каменная маска возрастом 9000 лет, самая старая маска в мире. Найдена в Иудейской пустыне в Израиле
28. Одно из старейших зданий в муниципалитете Хаттфьельдал в Норланде, Норвегия. Построено в 18 веке
Источник: — переведено специально для fishki.net
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