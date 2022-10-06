Буры - кто они, главные белые африканцы, почему хотят перебраться жить в Россию

Столетиями бродили буры-протестанты по пустынным степям Южной Африки - вельдам. Пасли здесь скот, строили уединенные фермы, активно сражались с местными племенами. И постепенно сложились в одну крупную консервативную общину, вольную и никому не подчинявшуюся.

Пополняли бурские ряды и другие европейские переселенцы протестантского толка - французские гугеноты, швейцарские кальвинисты. Откуда немалое число французских фамилий среди буров.

Уже с конца XVIII-го столетия непокорные буры вступают в непростое противостояние с захватившими Южную Африку англичанами. Буры основали две свои республики - Южноафриканскую республику (Трансвааль) и Оранжевое свободное государство.

Обе эти республики, богатые алмазными и золотыми месторождениями, тут же попытались аннексировать англичане. Кстати, считавшие буров этакими белыми неграми, грубыми и невежественными, недалеко ушедшими от местных африканских племен зулусов.

Война против англо-саксов