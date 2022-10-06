Буры - кто они, главные белые африканцы, почему хотят перебраться жить в Россию

Буры. Самые известные белые жители Африки. Многим у нас в России известны еще с начала XX-го века, когда вся Российская империя горячо сопереживала бурскому народу в его героической борьбе против английских захватчиков.
Сегодня буры уже во многом в России прочно забыты. Известно лишь, что некоторые из них весьма недовольны своей жизнью на Африканском континенте. И желают переселиться жить, в том числе, к нам.
Давайте же узнаем подробнее об этих ребятах. Кто они, как появились, почему сегодня планируют перебраться на ПМЖ в Россию.
История буров
Итак, буры. Особый субэтнос африканеров - белых жителей ЮАР, потомков голландских колонистов XVII-XIX вв. Название их происходит от нидерландского слова boeren - т.е селяне, крестьяне. Хотя буры по сути крестьянами или селянами по сути никогда и не было. А являлись скорее кочевыми пастухами, вроде американских ковбоев или аргентинских гаучо.
Столетиями бродили буры-протестанты по пустынным степям Южной Африки - вельдам. Пасли здесь скот, строили уединенные фермы, активно сражались с местными племенами. И постепенно сложились в одну крупную консервативную общину, вольную и никому не подчинявшуюся.
Пополняли бурские ряды и другие европейские переселенцы протестантского толка - французские гугеноты, швейцарские кальвинисты. Откуда немалое число французских фамилий среди буров.
Уже с конца XVIII-го столетия непокорные буры вступают в непростое противостояние с захватившими Южную Африку англичанами. Буры основали две свои республики - Южноафриканскую республику (Трансвааль) и Оранжевое свободное государство.
Обе эти республики, богатые алмазными и золотыми месторождениями, тут же попытались аннексировать англичане. Кстати, считавшие буров этакими белыми неграми, грубыми и невежественными, недалеко ушедшими от местных африканских племен зулусов.
Война против англо-саксов
В конце XIX-го столетия началась жестокая англо-бурская война. Не имевшие ни одного профессионального офицера буры-ополченцы оказали намного превосходящим по силе англо-саксам жесточайшее сопротивление. Развернули суровую партизанщину. На подмогу бурам со всего мира, в том числе, из России, устремились сотни добровольцев.
Буры и добровольцы в битве против англичан
...Увы, силы были заведомо не равны. И весной 1902-го буры капитулировали. Англичане влили их государства в состав Южно-Африканского союза (будущая ЮАР). Где язык буров происходящий от сильно упрощенного голландского африкаанс, стал вторым официальным после английского. А сами буры и другие африканеры постепенно стали новыми хозяевами ЮАР.
Буры сегодня
Знаменитая актриса Шарлиз Терон - одна из самых известных в мире представительниц буров
Увы, буры так и не смогли найти общего языка с темнокожим коренным африканским населением. В ЮАР установлен был жестокий режим апартеида. И лишь к концу 1980-х годов правительство Южно-Африканской республики осознало - враждовать со всем цивилизованным миром невозможно.
Сегодня ЮАР все еще раздирают противоречия между белыми и черными ее жителями. Потому буры, нередко подвергающие жестоким преследованиям, желают покинуть ставшую такой негостеприимной африканскую родину. И мечтают перебраться, в том числе, в Россию - патриархальные буры очень хотят жить-фермерствовать именно в нашей стране, "свободной от западных ценностей".
Впрочем, вопрос о переселении около 3 млн буров в Россию еще всерьез не обсуждался на высшем уровне.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 12 необычных соревнований, которые реально проводятся
- Помнят только 20 человек: на каком «русском» языке говорят на Аляске
- Женщинам нельзя прикасаться к монахам и еще 13 вещей, которые следует знать о Лаосе
- Зачем японцы указывают в резюме группу крови
- Сквозь пустыню: как выглядит жизнь погонщика верблюдов
Конечно, всё это осталось в прошлом, но то, что негры в Южной Африке ненавидели и буров и англичан - это имеет вполне себе реальную объективную причину.
Гамлет. Слова, слова, слова.
Полоний. Но в чем же именно тут дело, принц?
Гамлет. Чье дело, с кем?
Полоний. В чем суть того, что вы читаете, мой принц?
Гамлет. В злословии. Вот этот негодяй сатирик описывает, что у стариков седые волосы, в морщинах лица, слезящиеся взоры, слабый ум и слабые, дрожащие колени. Хотя я этому глубоко верю, но обнародовать такие вещи считаю совершенно неприличным. И вы могли б состариться, как я, когда бы, словно рак, способны были ползти назад на жизненном пути.
В 99% случаев это были нацисты, расисты и религиозные фанатики. При этом скупость у них считалась высшим достоинством, угодным Богу. Мыться они тоже не любили. Даже европейцы, которые сами в то время мытьем мягко говоря не увлекались, отмечали вонючесть буров.
Впрочем всё это никак не оправдывает англичан...
Как и львиная доля населения мира тащем-та. Только таких слов умных тогда не знали.