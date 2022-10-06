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Буры - кто они, главные белые африканцы, почему хотят перебраться жить в Россию

Буры - кто они, главные белые африканцы, почему хотят перебраться жить в Россию

Автор:
06 октября 2022 10:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: bury   белые африканцы   в мире   интересно   люди   факты   фото   
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Буры. Самые известные белые жители Африки. Многим у нас в России известны еще с начала XX-го века, когда вся Российская империя горячо сопереживала бурскому народу в его героической борьбе против английских захватчиков.

Сегодня буры уже во многом в России прочно забыты. Известно лишь, что некоторые из них весьма недовольны своей жизнью на Африканском континенте. И желают переселиться жить, в том числе, к нам.

Давайте же узнаем подробнее об этих ребятах. Кто они, как появились, почему сегодня планируют перебраться на ПМЖ в Россию.


История буров

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Итак, буры. Особый субэтнос африканеров - белых жителей ЮАР, потомков голландских колонистов XVII-XIX вв. Название их происходит от нидерландского слова boeren - т.е селяне, крестьяне. Хотя буры по сути крестьянами или селянами по сути никогда и не было. А являлись скорее кочевыми пастухами, вроде американских ковбоев или аргентинских гаучо.

Столетиями бродили буры-протестанты по пустынным степям Южной Африки - вельдам. Пасли здесь скот, строили уединенные фермы, активно сражались с местными племенами. И постепенно сложились в одну крупную консервативную общину, вольную и никому не подчинявшуюся.

Пополняли бурские ряды и другие европейские переселенцы протестантского толка - французские гугеноты, швейцарские кальвинисты. Откуда немалое число французских фамилий среди буров.

Уже с конца XVIII-го столетия непокорные буры вступают в непростое противостояние с захватившими Южную Африку англичанами. Буры основали две свои республики - Южноафриканскую республику (Трансвааль) и Оранжевое свободное государство.

Обе эти республики, богатые алмазными и золотыми месторождениями, тут же попытались аннексировать англичане. Кстати, считавшие буров этакими белыми неграми, грубыми и невежественными, недалеко ушедшими от местных африканских племен зулусов.


Война против англо-саксов

В конце XIX-го столетия началась жестокая англо-бурская война. Не имевшие ни одного профессионального офицера буры-ополченцы оказали намного превосходящим по силе англо-саксам жесточайшее сопротивление. Развернули суровую партизанщину. На подмогу бурам со всего мира, в том числе, из России, устремились сотни добровольцев.

Буры и добровольцы в битве против англичан

...Увы, силы были заведомо не равны. И весной 1902-го буры капитулировали. Англичане влили их государства в состав Южно-Африканского союза (будущая ЮАР). Где язык буров происходящий от сильно упрощенного голландского африкаанс, стал вторым официальным после английского. А сами буры и другие африканеры постепенно стали новыми хозяевами ЮАР.


Буры сегодня

Знаменитая актриса Шарлиз Терон - одна из самых известных в мире представительниц буров

Увы, буры так и не смогли найти общего языка с темнокожим коренным африканским населением. В ЮАР установлен был жестокий режим апартеида. И лишь к концу 1980-х годов правительство Южно-Африканской республики осознало - враждовать со всем цивилизованным миром невозможно.

Сегодня ЮАР все еще раздирают противоречия между белыми и черными ее жителями. Потому буры, нередко подвергающие жестоким преследованиям, желают покинуть ставшую такой негостеприимной африканскую родину. И мечтают перебраться, в том числе, в Россию - патриархальные буры очень хотят жить-фермерствовать именно в нашей стране, "свободной от западных ценностей".

Впрочем, вопрос о переселении около 3 млн буров в Россию еще всерьез не обсуждался на высшем уровне.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: bury   белые африканцы   в мире   интересно   люди   факты   фото   
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8  комментариев
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8k
Mowgley Z ⚔ Полчаса назад
В детстве читал "Капитан Сорви-голова" Луи Буссенара и представлял, как бы я надавал по зубам этим англичанам ))
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28k
Ashabad 4 минуты назад
Буры угнетали негров в Африке не менее "эффективно", чем американцы индейцев. Буры просто не считали негров за людей, просто "особый вид обезьян".
Конечно, всё это осталось в прошлом, но то, что негры в Южной Африке ненавидели и буров и англичан - это имеет вполне себе реальную объективную причину.
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13k
Kristian 10 минут назад
Полоний. Что вы читаете, мой принц?
Гамлет. Слова, слова, слова.
Полоний. Но в чем же именно тут дело, принц?
Гамлет. Чье дело, с кем?
Полоний. В чем суть того, что вы читаете, мой принц?
Гамлет. В злословии. Вот этот негодяй сатирик описывает, что у стариков седые волосы, в морщинах лица, слезящиеся взоры, слабый ум и слабые, дрожащие колени. Хотя я этому глубоко верю, но обнародовать такие вещи считаю совершенно неприличным. И вы могли б состариться, как я, когда бы, словно рак, способны были ползти назад на жизненном пути.
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1k
Vadim Balabanov 11 минут назад
Сваливают они потихоньку. В Нидерланды каждый год по три тысячи приезжают, уже более 32000 переселились. Говорят: все вроде бы неплохо, но страшновато за будущее.
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40k
Aleksandr 23 минуты назад
Вот только не надо романтизировать буров.
В 99% случаев это были нацисты, расисты и религиозные фанатики. При этом скупость у них считалась высшим достоинством, угодным Богу. Мыться они тоже не любили. Даже европейцы, которые сами в то время мытьем мягко говоря не увлекались, отмечали вонючесть буров.
Впрочем всё это никак не оправдывает англичан...
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17k
Сергей Полчаса назад
Если захотят приехать - надо поддержать. Пусть лучше буры, чем осло...бы.
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12k
котегRUS 46 минут назад
Приезжайте, будем рады!
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