"Почему чукчи до сих пор разводят оленей и охотятся на морских зверей"

Далеко-далеко на самом краю России, там, где в бескрайней тундре начинается новый день, живут чукчи. Они называют себя «настоящими людьми» или на их языке луораветланами. Жизнь на Чукотке нелегкая, но и правда настоящая. «Тундровые» чукчи - это оленеводы-кочевники, а «береговые» - морские охотники. Всего их около 16 тысяч человек, и большинство обитает на Чукотском полуострове. Многие из них, как сто, двести и даже триста лет назад занимаются традиционными для своего народа промыслами.

Их профессия и быт могут показаться архаичными, однако их жизнь протекает вовсе не в изоляции от окружающего мира. Они пользуются и смартфонами, и ноутбуками, и банковскими картами.

Бригада номер три