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Шапка в 4 кг и обморок по правилам: факты о британской королевской гвардии

Шапка в 4 кг и обморок по правилам: факты о британской королевской гвардии

Автор:
13 сентября 2022 10:01
Сообщество : Факты
Метки: британская королевская гвардия   в мире   интересно   люди   факты   фото   
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Как правильно падать в обморок, сколько весит шапка и сколько зарабатывают гвардейцы Британии, рассказываем в нашем материале.

Королевская гвардия, охраняющая Букингемский дворец в Лондоне, пожалуй, самая известная охранная структура планеты. Невозможно представить Лондон без этих серьезных мужчин в меховых шапках и красных мундирах. Что будет, если они заговорят или улыбнутся, почему они носят такие странные головные уборы и какого цвета, помимо красного, бывает их форма, узнайте из нашего материала.


Лучшие из лучших

В Королевскую гвардию набирают служащих британской армии, и удостоиться чести охранять королевскую семью и дворец могут только лучшие из лучших.

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Однако эта престижная работа не так хорошо оплачивается, как может показаться: гвардейцы получают в среднем около 1900 фунтов стерлингов, и по меркам Великобритании это не очень много. Впрочем, зарплата возрастает с выслугой лет.


Почему униформа красная, и какого цвета еще бывают мундиры

Исторически сложилось, что королевские гвардейцы носили мундиры красного цвета. Когда-то цвет имел большое значение: дело в том, что красный очень сложен для восприятия. Красные мундиры создают оптическую иллюзию, ведь издалека все солдаты в красном наряде будут восприниматься единым ярким пятном. Это значит, что противник не сможет правильно оценить силы, так как не поймет, сколько человек в армии.

Конечно, в наши дни гвардейцы исполняют не только роль защитников монарха (возможно, эта роль даже отошла на задний план), они давно стали частью культуры Великобритании. Так что красный цвет — это дань уважения прошлому.

Что касается формы, то у гвардейцев есть и другой вариант: сине-серые пальто. Такую форму защитники королевы носят в холодное время года, осенью и зимой.


Почему такая шапка

Меховая шапка — это тоже дань традициям. Изначально вытянутые головные уборы солдаты носили с одной целью — выглядеть выше. И кстати, не только у британцев была такая форма, но и, например, у военных Наполеоновской армии.

Шапка сделана из медвежьей шерсти, несмотря на этот факт, носят ее гвардейцы и летом, поэтому в ней очень жарко. К тому же головной убор тяжелый, а в дождь он намокает и вообще весит около 4 кг.

Кстати, относительно натурального меха: последние десятилетия армия сталкивается с протестами зоозащитников. Правда, монархия «зеленых» не поддерживает и не отказалась от натурального меха. Причина в том, что он более долговечен и устойчив ко всем превратностям британской погоды.

Еще одна особенность шапки — ремень на подбородке, и эта идея также связана с прошлым британских солдат. Если солдата ранят в бою, то тяжелая шапка, закрепленная под подбородком, может упасть назад, отчего неизбежен перелом шеи. Крепление на подбородке помогает уберечь от таких бессмысленных травм.


Запреты на разговоры и смех

Королевские гвардейцы не должны разговаривать, смеяться или улыбаться. У некоторых путешественников есть даже особое развлечение — рассмешить или разговорить гвардейца.

Конечно, гвардейцам нельзя общаться друг с другом на службе (безусловно, в перерыве можно) и выказывать свои эмоции, даже за небольшую улыбку могут оштрафовать. Единственное, что можно услышать от гвардейцев, фразу: «Дорогу Королевской гвардии!»


Есть правила, как падать в обморок

Обмундирование у гвардейцев тяжелое, и в нем очень жарко в летний период. Тепловые удары для них не редкость, как и обморочные состояния. Но даже тут необходимо соблюдать свои правила: падать гвардеец должен четко лицом вперед, не опуская винтовку. Гвардейцам нельзя заваливаться на бок, качаться, опускать руки, садиться на корточки и, конечно же, ронять свое оружие.


Во дворце ли монарх

По количеству охранников у Букингемского дворца можно понять, дома ли монарх. Если у входа стоит четыре охранника, то король находится внутри, если же их два, то правитель отсутствует. При этом гвардейцы стоят не круглые сутки на посту, караул меняется каждые два часа.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: британская королевская гвардия   в мире   интересно   люди   факты   фото   
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5  комментариев
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8k
Александр 6 минут назад
Обалденное правило падать строго лицом вниз... Наверное придумал какой нибудь монарх-затейник, чтобы поугарать с падающих солдатиков.
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8k
Trenzel2003 14 минут назад
Лучшие из лучших. Ага! Сейчас кого только не берут. И негров. И индусов. В шотландской роте негры в юбках. Упс. В килтах.
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71k
Viktor 15 минут назад
Суки, за медведей ответите!
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 17 минут назад
"При этом гвардейцы стоят не круглые сутки на посту, караул меняется каждые два часа."
Да ты что??????
СЕРЬЁЗНО?????
Я так понимаю, что Устав караульной службы для ТС - пустой звук?
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862
ChePaev 24 минуты назад
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