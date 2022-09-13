Шапка в 4 кг и обморок по правилам: факты о британской королевской гвардии

Королевская гвардия, охраняющая Букингемский дворец в Лондоне, пожалуй, самая известная охранная структура планеты. Невозможно представить Лондон без этих серьезных мужчин в меховых шапках и красных мундирах. Что будет, если они заговорят или улыбнутся, почему они носят такие странные головные уборы и какого цвета, помимо красного, бывает их форма, узнайте из нашего материала.

Лучшие из лучших

В Королевскую гвардию набирают служащих британской армии, и удостоиться чести охранять королевскую семью и дворец могут только лучшие из лучших.