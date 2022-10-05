Канье Уэст назвал движение BLM мошенничеством и надел футболку с надписью "Жизнь белых имеет значение"

На недавнем показе в Париже Канье Уэст представил свою новую коллекцию одежды. Рэпер, выпускающий наряды под маркой YZY SZN 9, пришел на показ в кофте с провокационной надписью White Lives Matter («Жизнь белых имеет значение»).

Чернокожие напряглись, белые не знали что и думать. Неужели загорелый Уэст на самом деле является последователем движения, ставящего целью защиту прав белого населения? А как же тогда цвет его кожи?