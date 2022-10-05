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Канье Уэст назвал движение BLM мошенничеством и надел футболку с надписью "Жизнь белых имеет значение"

Канье Уэст назвал движение BLM мошенничеством и надел футболку с надписью "Жизнь белых имеет значение"

Автор:
05 октября 2022 08:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: White Lives Matter   YZY SZN 9   Ynews   blm   Канье Уэст   Неделя моды в Париже   расизм   скандал   шоу бизнес   
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Рэпер вышел в свет в одежде с провокационной надписью и возмутил чернокожих.

На недавнем показе в Париже Канье Уэст представил свою новую коллекцию одежды. Рэпер, выпускающий наряды под маркой YZY SZN 9, пришел на показ в кофте с провокационной надписью White Lives Matter («Жизнь белых имеет значение»).


Чернокожие напряглись, белые не знали что и думать. Неужели загорелый Уэст на самом деле является последователем движения, ставящего целью защиту прав белого населения? А как же тогда цвет его кожи?


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Кстати, эта организация в противовес нашумевшему движению так и называется: White Lives Matter. Конечно, её успехи ничтожны, ведь в США цветет и процветает политика инклюзивности, толерантности и перманентного чувства вины перед чернокожими за годы рабства. Впрочем, здравомыслящие люди понимают, что создание движения BLM было коммерчески выгодно, и те, кто стояли у истоков этой организации, давно стали миллионерами. Да и сейчас то и дело случаются скандалы, когда внезапно обнаруживается, что деньги из фондов, предназначенных на борьбу с расизмом, уходят в карманы конкретных людей.


Сам Уэст, похоже, давно разочаровался в этой истории с BLM, т.к. опубликовал сторис в запрещенной сети с откровением: «Все знают, что Black Lives Matter был обманом, с этим покончено. Не благодарите».


Впрочем, его позиция не поддерживается большинством. И выход в провокационной одежде - тоже. Пользователи Сети поспешили донести до сведения рэпера свое неуважение:


  • Как можно надевать такую неуважительную футболку после всего, что пережили чернокожие? Ему плевать на то, как мы пострадали от рук белых людей, — возмущается Boosie BadAzz.
  • Канье Уэст, заставляющий чернокожих моделей носить футболки с надписью "Белые жизни имеют значение", еще раз доказал, что он придерживается идеологии превосходства белых. Отвратительно, — негодует @Blu_Alexia_.
  • Канье просто плевать на темнокожих, — предполагает пользователь Bishop Talbert Swan.

Сам Уэст свое поведение на Недели моды в Париже комментировать отказался.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: White Lives Matter   YZY SZN 9   Ynews   blm   Канье Уэст   Неделя моды в Париже   расизм   скандал   шоу бизнес   
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7  комментариев
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585
С того Берега моря 45 минут назад
Да наплевать ему и на чёрных ,и на белых, просто хайп.
«Ничего личного,просто бизнес!»
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7
zingelshu 6 минут назад
Ща обратная колбаса пойдет! ))))
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1k
Alex 8 минут назад
У негров зависли мозги )
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26k
Ваня 11 минут назад
о как черняшек припекло, прямо как холопитеков при слове крым...
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14k
сеньор Леонсио 11 минут назад
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3k
Vad 19 минут назад
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31k
MatveiVainrub Полчаса назад
Разводят сами себя , чтобы поднять бабла на том , что они разводят сами себя .
Вчера они все мочились на коврик в коридоре и говорили , что это правильный путь , а сегодня они кричат , что правильно ходить под себя а всё остальное развод и толпа дебилов с блеянием и криками бээээ и мэээээээ становясь в ширенги и вторят им . А этим Вестам вообще похрену , что там у овец происходит . У них в руках кадило и они им машут и бабло само идёт к ним на корманы .
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