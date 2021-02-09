После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя выросли на 14%

На фоне всех этих репрессий выглядит удивительным тот факт, что после инцидента и публикации скандального видео на сайте TMZ, продажи альбома Уоллена не просто просели, а даже выросли а продажи отдельных композиций и вовсе подскочили втрое - на 339%.



Чернокожие негодуют: как так-то? Люди все еще покупают и транслируют его музыку?