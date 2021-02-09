После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя выросли на 14%

Парадоксально, но факт! Американское толерантное общество недоумевает: исполнителя запретили практически на всех радиостанциях, приостановили контракт со звукозаписывающими студиями, а его популярность лишь растет.
Известный в США кантри-исполнитель Морган Уоллен оказался замешанным в скандале, связанном с расизмом. Музыкант, основательно напившись в баре Нэшвилла, после посиделок устроил потасовку с друзьями возле своего дома. В пылу разборок он выкривавал слово "ниггер". Этот инцидент попал на камеры и стал достоянием общественности, а Уоллена тут же обвинили в расизме. Исполнителю даже пришлось извиняться на публику, однако суровый механизм наказания был запущен, и от сотрудничества с Уолленом стали отказываться крупные компании. Вещатели и сервисы стриминга спешно начали удалилять его музыку из своих плейлистов - в стороне от этого акта "возмездия" не остались ни Apple Music, ни SiriusXM, ни другие крупные компании: CMT, iHeartRadio, Cumulus и Entercom.
Между тем, в первые недели 2021 года «Dangerous: The Double Album» Моргана Уоллена возглавил американские чарты, но после скандала Big Loud приостановил контракт певца. Такое неопределенное решение оптимизма исполнителю не добавляло: неизвестно, будет ли музыкант уволен "без выходного пособия" или издатели ждут, когда негодование в обществе поутихнет.
×
На фоне всех этих репрессий выглядит удивительным тот факт, что после инцидента и публикации скандального видео на сайте TMZ, продажи альбома Уоллена не просто просели, а даже выросли а продажи отдельных композиций и вовсе подскочили втрое - на 339%.
Чернокожие негодуют: как так-то? Люди все еще покупают и транслируют его музыку?
Чернокожие негодуют: как так-то? Люди все еще покупают и транслируют его музыку?
Holding people accountable IS NOT cancel culture !!!!! Morgan Wallen isn't even cancelled !! People are still buying and streaming his music https://t.co/quOl86gWK4— CarineK // still an august head (@CarineK) February 6, 2021
Между тем, радиостанции бьют тревогу: поддавшись требованиям крупнейших медиаконгломератов и удалив из эфира Уоллена, они здорово потеряли в рейтингах, а сам исполнитель быстро превратился в жертву необоснованной агрессии. Фанаты кантри-звезды завалили радиостанции требованиями вернуть Уоллена в эфир. Доходило даже до угроз. И теперь руководство медиазоны раздумывает, как бы не потерять свою аудиторию. Идея потихонечку вернуть в эфир хулигана проскальзывает все чаще. А в прессе рассуждают: чего можно ожидать от американцев, если в стране нашлось достаточно последователей Трампа, поддержавших его на выборах? Не все готовы лобызать ноги чернокожим и усматривать проявление расизма в произнесенном спьяну слове, что чрезвычайно расстраивает представителей толерантного демократического общества и абсолютно не мучает людей разумных.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Мне по@уй, ребят!": Моргенштерн не поддержал оппозиционеров, растянувших флаг на концерте в Белоруссии
- Биография Виктора Цоя: Ленинградский рок-клуб, «Группа крови» и роковой поворот
- "Элвис - не король!": опубликованы ранее неизвестные дневниковые записи Майкла Джексона
- "Ждем повтора истории с Брежневой": поклонники раскритиковали новый состав группы "ВИА Гра"
- Кем стала главная героиня кинофильма «Большое космическое путешествие»
55
Понравилось55
Новости партнёров
Загрузка...
Вопреки травле обычный потребитель может и дальше голосовать рублем и пускай эти лицемерные сволочи ломают голову что луче терять бабло или имидж не все же простым людям страдать от этого!
Джейм Уотсон, первооткрыватель ДНК.
"Джеймс Уотсон, который некогда уже высказывал сомнения в будущем Африки, вновь заявил, что интеллект связан с расой. Ученый, удостоенный Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1962 году совместно с Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом за открытие структуры молекулы ДНК, лишен всех почетных званий из-за его скандальных заявлений о связи расы и интеллекта, пишет «Интерфакс».
Знаменитый биолог в телепередаче вновь поднял вопрос о том, что якобы гены влияют на различие между средним IQ представителей европеоидной и негроидной рас.
90-летний ученый и ранее выдвигал подобные предположения. Так в 2007 году он заявил, что будущее Африки представляется ему довольно печальным, так как "вся наша социальная политика основана на предположении, что их интеллект соответствует нашему. Тестирования показывают, что это не так". Как подчеркивал Уотсон, он надеется, что все люди равны, но "кому приходилось иметь дело с чернокожими подчиненными, тот знает, что это не так".
Из-за тех замечаний он потерял пост в лаборатории в Колд Спринг Харбор, но сохранил почетные звания после написанного письма с извинениями. Но после нового документального фильма, показанного в США, лаборатория решила лишить ученого и этого.
Сын биолога Руфус Уотсон заявил, что его отец может показаться расистом и сторонником дискриминации, но это не так. "Они представляют лишь довольно узкую интерпретацию генетического предназначения... Лаборатория была смыслом жизни для моего отца, а теперь они считают его обузой", - сказал он."
Когда бапки кончаться - тот же самый Байден лично погонит ленивых [мат] на плантации.