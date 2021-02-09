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Сообщество Жизнь в США 592 поста • 203 подписчика подписаться
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После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя выросли на 14%

После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя выросли на 14% (5 фото)

Автор:
09 февраля 2021 10:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Морган Уоллен   музыка   расизм   скандал   толерантность   шоу бизнес   
1474
5
Парадоксально, но факт! Американское толерантное общество недоумевает: исполнителя запретили практически на всех радиостанциях, приостановили контракт со звукозаписывающими студиями, а его популярность лишь растет.
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Метки: Морган Уоллен   музыка   расизм   скандал   толерантность   шоу бизнес   
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18  комментариев
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38k
Александр 2 часа назад
А чего удивительного? Думаете в сша живут одни идиоты, которые не понимают что происходит и топят за блм поголовно? Думаю большинство там так же задолбала это нигеролюбивость
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28k
Aleksandr 3 минуты назад
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2k
Александр Едигаров 10 минут назад
Вот кстати нормальный ход!
Вопреки травле обычный потребитель может и дальше голосовать рублем и пускай эти лицемерные сволочи ломают голову что луче терять бабло или имидж не все же простым людям страдать от этого!
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7k
Пафнутий 12 минут назад
Это примерно как с тыщипятьсом мильярдов просмотров известной Фильмы на ютубе, и десятка тысяч протестующих на площадях стосорока миллионной страны. Только наоборот. Большие Дяди говорят - "Ф, Бяка", а обычный народ согласно кивает головой и идет покупать.
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334
tuka 15 минут назад
Удивительно, что еще Тарантино не распяли...
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32k
Антон 22 минуты назад
Значит реально хороший исполнитель! Надо взять на заметку, есть в Америке нормальные люди!
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4k
Роман 24 минуты назад
просто людей это окончательно подзанадоело и вся раздутая типа правда медийная пошла на сторону чуть ниже паха
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1k
Роман Машков 37 минут назад
а чему тут удивляться - он же белый и поет кантри, а не рэп
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288
EM Час назад
Ради интереса, посмотрел пару его клипов. Ни одного негра! Действительно расист))
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4k
Роман EM Полчаса назад
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35k
parallax Час назад
Издержки толерантности. Когда за правду сказанную вслух, наказыват.

Джейм Уотсон, первооткрыватель ДНК.
"Джеймс Уотсон, который некогда уже высказывал сомнения в будущем Африки, вновь заявил, что интеллект связан с расой. Ученый, удостоенный Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1962 году совместно с Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом за открытие структуры молекулы ДНК, лишен всех почетных званий из-за его скандальных заявлений о связи расы и интеллекта, пишет «Интерфакс».

Знаменитый биолог в телепередаче вновь поднял вопрос о том, что якобы гены влияют на различие между средним IQ представителей европеоидной и негроидной рас.

90-летний ученый и ранее выдвигал подобные предположения. Так в 2007 году он заявил, что будущее Африки представляется ему довольно печальным, так как "вся наша социальная политика основана на предположении, что их интеллект соответствует нашему. Тестирования показывают, что это не так". Как подчеркивал Уотсон, он надеется, что все люди равны, но "кому приходилось иметь дело с чернокожими подчиненными, тот знает, что это не так".

Из-за тех замечаний он потерял пост в лаборатории в Колд Спринг Харбор, но сохранил почетные звания после написанного письма с извинениями. Но после нового документального фильма, показанного в США, лаборатория решила лишить ученого и этого.

Сын биолога Руфус Уотсон заявил, что его отец может показаться расистом и сторонником дискриминации, но это не так. "Они представляют лишь довольно узкую интерпретацию генетического предназначения... Лаборатория была смыслом жизни для моего отца, а теперь они считают его обузой", - сказал он."
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4k
Александр Зотов Час назад
на яндекс музыке есть) по манере исполнения - на любителя, нечто среднее между попсой и кантри. Недаром на Николаева похож на фотках))))
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34k
dima423 2 часа назад
да скоро там в приличных домах будет принято насадить голову ниггера на кол забора)) мне кажется они все там делают для того чтобы в скором времени начались этнические чистки ниггеров и латиносов)
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15k
sanchesS80 dima423 56 минут назад
Латиносы сидят тихо и не отсвечивают. Может вообще ждут что бы белые с черными зарубились, а они в сторонке пересидели.
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8k
Анатолий 2 часа назад
Любой каприз за ваши бапки.
Когда бапки кончаться - тот же самый Байден лично погонит ленивых [мат] на плантации.
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