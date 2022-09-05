Лидера движения Black Lives Matter подозревают в краже 10 миллионов долларов

Вместо того, чтобы направить собранные средства на дело движения, как сообщают американские СМИ, хитрый чернокожий переправлял их на личные счета.
Шаломию Бауэрса обвиняют в том, что он стащил 10 миллионов долларов из казны фонда. Об это сообщают американские СМИ. Бауэрса подозревают в том, что он переводил весьма кругленькие суммы пожертвований фонду на счета принадлежащей ему консалтинговой фирмы.
При этом сам обвиняемый считает всё вышесказанное чушью и отрицает свою вину. «Это самая безумная вещь, которую я читал в суде, и она подписана под страхом наказания за лжесвидетельство, когда они знают, что это ложь», - сообщил Бауэрс, добавив, что догадывается, откуда дует ветер.
Шаломия стал главой фонда Black Lives Matter Global Network Foundation совсем недавно — в апреле, и его назначение очень не нравится тем, кто пытается захватить власть над фондом. Иск с обвинением подали активисты, возглавляемые профессором панафриканских исследований Калифорнийского государственного университета Мелиной Абдуллой. Значит, по мнению Бауэрса, в том направлении и нужно искать истинно заинтересованных в его отставке. Причем, громкой отставке.
Между тем, это далеко не первый скандал, связанный с деньгами фонда BLM. Так, когда в мае 2021 года соосновательница движения Патрисс Хан-Каллорс ушла в отставку, стало известно, что она потратила свыше $3 млн на покупку нескольких домов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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