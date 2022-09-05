Лидера движения Black Lives Matter подозревают в краже 10 миллионов долларов

Шаломию Бауэрса обвиняют в том, что он стащил 10 миллионов долларов из казны фонда. Об это сообщают американские СМИ. Бауэрса подозревают в том, что он переводил весьма кругленькие суммы пожертвований фонду на счета принадлежащей ему консалтинговой фирмы.

При этом сам обвиняемый считает всё вышесказанное чушью и отрицает свою вину. «Это самая безумная вещь, которую я читал в суде, и она подписана под страхом наказания за лжесвидетельство, когда они знают, что это ложь», - сообщил Бауэрс, добавив, что догадывается, откуда дует ветер.