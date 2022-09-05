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Лидера движения Black Lives Matter подозревают в краже 10 миллионов долларов

Лидера движения Black Lives Matter подозревают в краже 10 миллионов долларов

Автор:
05 сентября 2022 12:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Black Lives Matter   Shalomyah Bowers   Ynews   blm   коррупция   растрата   фонд   
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Вместо того, чтобы направить собранные средства на дело движения, как сообщают американские СМИ, хитрый чернокожий переправлял их на личные счета.

Шаломию Бауэрса обвиняют в том, что он стащил 10 миллионов долларов из казны фонда. Об это сообщают американские СМИ. Бауэрса подозревают в том, что он переводил весьма кругленькие суммы пожертвований фонду на счета принадлежащей ему консалтинговой фирмы.


При этом сам обвиняемый считает всё вышесказанное чушью и отрицает свою вину. «Это самая безумная вещь, которую я читал в суде, и она подписана под страхом наказания за лжесвидетельство, когда они знают, что это ложь», - сообщил Бауэрс, добавив, что догадывается, откуда дует ветер.


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Шаломия стал главой фонда Black Lives Matter Global Network Foundation совсем недавно — в апреле, и его назначение очень не нравится тем, кто пытается захватить власть над фондом. Иск с обвинением подали активисты, возглавляемые профессором панафриканских исследований Калифорнийского государственного университета Мелиной Абдуллой. Значит, по мнению Бауэрса, в том направлении и нужно искать истинно заинтересованных в его отставке. Причем, громкой отставке.


Между тем, это далеко не первый скандал, связанный с деньгами фонда BLM. Так, когда в мае 2021 года соосновательница движения Патрисс Хан-Каллорс ушла в отставку, стало известно, что она потратила свыше $3 млн на покупку нескольких домов.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Black Lives Matter   Shalomyah Bowers   Ynews   blm   коррупция   растрата   фонд   
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9  комментариев
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8k
Б.Касторский 43 минуты назад
Следовало ожидать. Некоторые прогрессивные люди убеждены, что "пострадавшие" от рабства негры (Всегда было любопытно, а почему только негры? Рабами бывали и белые, и азиаты) кристальной души люди. И очень злятся, если напомнить, что среди работорговцев были и сами эти прекрасные люди. Так почему бы предприимчивому молодому человеку не заработать на своих собратьях в новых реалиях?
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6k
Том Сойер 9 минут назад
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Никитка 15 минут назад
Нигга говорит, что он ничего не украл... не верю
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Radugananebe 40 минут назад
Сидеть на мешке с золотом и не украсть? Да ну, не может быть!
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26k
Киры4 41 минуту назад
Воровать у них в крови.
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59k
pynh 47 минут назад
Ссылка coub.com
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