«Красиво жить не запретишь»: лидеры Black Lives Matter купили домом за 6 миллионов долларов в Калифорнии

В особняке шесть спален и ванных, четыре камина, бассейн и парковка на 20 автомобилей. Деньги на покупку взяли из пожертвований.
В мае 2020-го в США умер Джордж Флойд. Казалось бы: «Помер Максим, да и х… с ним». Но не тут-то было - по всей стране поднялся страшный вой о притеснении афроамериканцев, начались массовые протесты и демонстрации. Они быстро переросли в какую-то вакханалию: столкновения с полицией, грабежи и поджоги автомобилей, вандализм и нападения на мирных граждан. Всё это шло на фоне предвыборной кампании, когда демократы изо всех сил раздували тему BLM и пытались скинуть Трампа. В итоге у них получилось, правда, сейчас американские граждане не сильно этому рады - дед Джо совсем плох.
После выборов движение BLM как-будто поставили на паузу - никаких демонстраций, ни одного вопля и притеснении. Как интересно… Возможно, активисты уже перебесились и устали - что вряд ли, или просто «осваивают» те суммы, которые в них щедро вливали. Второе выглядит более правдоподобно.
Издание «New York Magazine» сообщает, что лидеры BLM прикупили себе особнячок в знойной Калифорнии. Цена вопроса - «всего» 6 миллионов долларов, которые взяли из пожертвованных денег. А поводом для разбирательства стало видео, в котором три «центровых» из BLM: Патрис Каллорс, Алисия Гарза и Мелина Абдулла рассуждают о трудной жизни негров в современном обществе.
«Вы никогда не знали, что это такое - жить в коробках на улице», - выдаёт Алисия Гарза, сидя во дворе роскошного патио.
Начался скандал и видос быстренько убрали. Но шум не утих и тогда лидеры BLM разослали своим сотрудникам методичку: как и в каком ключе отвечать на вопросы об особняке. Например, им надо говорить, что это «кампус для творческого и культурного подразделения организации, где художники и креативщики создают нужный обществу и движению BLM контент».
Это замечательно, вот только за 17 месяцев со дня покупки особняка там было снято всего несколько видео. Так что «лидерам» BLM теперь надо придумать что-нибудь пооригинальней.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Гарза родилась в Окленде, штат Калифорния, 4 января 1981 года. Она росла как Алисия Шварц в округе Марин, в смешанной семье, отец белый, еврей, и мать афроамериканка. Гарза относит себя к еврейской национальности."
Причем нигде нет ничего про то что они (эти ти активистки) якобы жили в коробке. Вполне себе благополучные семьи. Даже на учебу в университетах хватало.
Так что расходимся.