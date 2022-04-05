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«Красиво жить не запретишь»: лидеры Black Lives Matter купили домом за 6 миллионов долларов в Калифорнии

«Красиво жить не запретишь»: лидеры Black Lives Matter купили домом за 6 миллионов долларов в Калифорнии (4 фото)

Автор:
05 апреля 2022 18:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: афроамериканцы   байден   вандализм   выборы   движение BLM   особняк   погромы   скандал   
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В особняке шесть спален и ванных, четыре камина, бассейн и парковка на 20 автомобилей. Деньги на покупку взяли из пожертвований.

В мае 2020-го в США умер Джордж Флойд. Казалось бы: «Помер Максим, да и х… с ним». Но не тут-то было - по всей стране поднялся страшный вой о притеснении афроамериканцев, начались массовые протесты и демонстрации. Они быстро переросли в какую-то вакханалию: столкновения с полицией, грабежи и поджоги автомобилей, вандализм и нападения на мирных граждан. Всё это шло на фоне предвыборной кампании, когда демократы изо всех сил раздували тему BLM и пытались скинуть Трампа. В итоге у них получилось, правда, сейчас американские граждане не сильно этому рады - дед Джо совсем плох.

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После выборов движение BLM как-будто поставили на паузу - никаких демонстраций, ни одного вопля и притеснении. Как интересно… Возможно, активисты уже перебесились и устали - что вряд ли, или просто «осваивают» те суммы, которые в них щедро вливали. Второе выглядит более правдоподобно.

Издание «New York Magazine» сообщает, что лидеры BLM прикупили себе особнячок в знойной Калифорнии. Цена вопроса - «всего» 6 миллионов долларов, которые взяли из пожертвованных денег. А поводом для разбирательства стало видео, в котором три «центровых» из BLM: Патрис Каллорс, Алисия Гарза и Мелина Абдулла рассуждают о трудной жизни негров в современном обществе.

«Вы никогда не знали, что это такое - жить в коробках на улице», - выдаёт Алисия Гарза, сидя во дворе роскошного патио.

Начался скандал и видос быстренько убрали. Но шум не утих и тогда лидеры BLM разослали своим сотрудникам методичку: как и в каком ключе отвечать на вопросы об особняке. Например, им надо говорить, что это «кампус для творческого и культурного подразделения организации, где художники и креативщики создают нужный обществу и движению BLM контент».

Это замечательно, вот только за 17 месяцев со дня покупки особняка там было снято всего несколько видео. Так что «лидерам» BLM теперь надо придумать что-нибудь пооригинальней.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: афроамериканцы   байден   вандализм   выборы   движение BLM   особняк   погромы   скандал   
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10  комментариев
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7k
Bartello 2 часа назад
А кто то сомневался в судьбе пожертвований ниггерам?
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61k
Опиум для народа Полчаса назад
Тот случай когда ниггеров поимели даже ниггеры.)
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22k
pssst 37 минут назад
Ну... они же черные. И их жизни важны. Никто же не кричал, что жизни прям всех черных важны.
Так что расходимся.
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3k
Veprь Макар 39 минут назад
Хижина тётей Тома

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10k
kaboza Час назад
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10k
Alex Djeff Час назад
В конечном счёте "движуха" достигла своих целей и бабло демократов было потрачено не зря. Выбрали старого маразматика и про чёрных забыли, так как нарисовались цели покрупнее. Теперь новые чёрные - это хохлы.
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1k
Денис Ануфриев 2 часа назад
еще год назад как
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686
moishab 2 часа назад
[мат] niggers.(с)
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