«Красиво жить не запретишь»: лидеры Black Lives Matter купили домом за 6 миллионов долларов в Калифорнии

Издание «New York Magazine» сообщает, что лидеры BLM прикупили себе особнячок в знойной Калифорнии. Цена вопроса - «всего» 6 миллионов долларов, которые взяли из пожертвованных денег. А поводом для разбирательства стало видео, в котором три «центровых» из BLM: Патрис Каллорс, Алисия Гарза и Мелина Абдулла рассуждают о трудной жизни негров в современном обществе.

«Вы никогда не знали, что это такое - жить в коробках на улице», - выдаёт Алисия Гарза, сидя во дворе роскошного патио.