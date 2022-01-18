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Учителя из Франции угрожали убить за коллаж про эволюцию с изображением рэпера Сопрано

Учителя из Франции угрожали убить за коллаж про эволюцию с изображением рэпера Сопрано (4 фото)

Автор:
18 января 2022 09:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Коллаж   расизм   скандал   сопрано   учебные материалы   франция   эволюция   
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Удивительно, что исполнителю в этом коллаже отвели место человека разумного, но даже такой пассаж не понравился ученикам. Непонятно, на что они обиделись?

Настоящий скандал разразился во Франции. 34-летняя проподаватель, готовя материал об эволюции, включила в коллаж фото рэпера Сопрано. Появление изображение чернокожего исполнителя в таблице крайне разозлило одну ученицу, которая показала коллаж своим родителям.


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Те забили тревогу, усмотрев в этой истории признаки расизма. Между тем, учитель утверждает, что ничего плохого не имела в виду, и изображение Сопрано больше других подходило для иллюстрации эволюционного ряда. К тому же, исполнитель занимает почетное место homo sapiens, а не какого-нибудь австралопитека.


Но эти аргументы оказались тщетными. Преподавателя не только уволили, но и затравили в соцсетях.


"Я сказала себе: "Моя жизнь кончена". Я боялась умереть", - признается учитель, которая утверждает, что ей угрожали смертью. Эта история произошла еще в 2020 году, однако обнародовали ее только сейчас.



"Учитель поместил фото Сопрано на уровень Homo sapiens, иллюстрируя эволюцию, потому что в школьных учебниках слишком много белых людей. Но, по-видимому, для некоторых является расизмом утверждать, что Сопрано — это Homo sapiens."

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Метки: Ynews   Коллаж   расизм   скандал   сопрано   учебные материалы   франция   эволюция   
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17  комментариев
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Киса Кацман Час назад
Надо было этого Сопрано в начало таблицы поставить и всё встало бы на свои места)
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Murych 38 минут назад
Правда глаза колет :). Похожи нигеры на обезьян, чтож теперь делать? :)
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302
Youtube's Best Channel Час назад
Если пропустить одну их французских статей через переводчик, то расизмом там назвали не самого рэпера на позиции Сапиенса, а то, что он был ООООООЧЕНЬ близко в том ряду с австралопитеком и неандертальцем. Типа, похожи, недалеко ушёл и всё такое.
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Youtube's Best Channel Час назад
Из-за угроз своей жизни она сменила школу. А отца этой ученицы приговорили к 6 месяцам тюрьмы. Похоже, что за организацию травли.
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Рэпер на Диму Билана похож
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26k
Vazari Час назад
Все верно, что затравили! И поделом! Как ей только в голову пришло поставить: во-первых чернокожего, во-вторых репера, на уровень Homo Sapiens???
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2k
сеньор Леонсио Час назад
Рэп это кал! А не вершина эволюции!
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28k
Alex Час назад
Ну и дурдом на шарике творится

Ништяк, мир перевернулся, скоро нигеры будут белыми погонять, этот 3,14здец уже не спасти
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3k
foggen2 2 часа назад
Идиотизм,доведённый до абсурда......"Она назвала человека человеком,что эта сучка себе возомнила?!"........
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