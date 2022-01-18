Учителя из Франции угрожали убить за коллаж про эволюцию с изображением рэпера Сопрано

Удивительно, что исполнителю в этом коллаже отвели место человека разумного, но даже такой пассаж не понравился ученикам. Непонятно, на что они обиделись?
Настоящий скандал разразился во Франции. 34-летняя проподаватель, готовя материал об эволюции, включила в коллаж фото рэпера Сопрано. Появление изображение чернокожего исполнителя в таблице крайне разозлило одну ученицу, которая показала коллаж своим родителям.
Те забили тревогу, усмотрев в этой истории признаки расизма. Между тем, учитель утверждает, что ничего плохого не имела в виду, и изображение Сопрано больше других подходило для иллюстрации эволюционного ряда. К тому же, исполнитель занимает почетное место homo sapiens, а не какого-нибудь австралопитека.
Но эти аргументы оказались тщетными. Преподавателя не только уволили, но и затравили в соцсетях.
L'évolution ? Quoi depuis la préhistoire ? Les dinosaures ? Darwin ? Je vois pas le rapport avec soprano 😂😂— Domi (@Domie49) January 16, 2022
"Я сказала себе: "Моя жизнь кончена". Я боялась умереть", - признается учитель, которая утверждает, что ей угрожали смертью. Эта история произошла еще в 2020 году, однако обнародовали ее только сейчас.
"Учитель поместил фото Сопрано на уровень Homo sapiens, иллюстрируя эволюцию, потому что в школьных учебниках слишком много белых людей. Но, по-видимому, для некоторых является расизмом утверждать, что Сопрано — это Homo sapiens."
la prof a mis la tête de Soprano au niveau de l'Homo sapiens dans une illustration de l'évolution car les élèves trouvaient qu'il y avait trop de Blancs dans les livres scolaires. Mais apparemment pour certains, il est raciste de prétendre que Soprano est un Homo sapiens. pic.twitter.com/p0ljEcd4to— Baal-Mûzet (@AdelpheCareme) January 16, 2022
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Ништяк, мир перевернулся, скоро нигеры будут белыми погонять, этот 3,14здец уже не спасти