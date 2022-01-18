Учителя из Франции угрожали убить за коллаж про эволюцию с изображением рэпера Сопрано

Те забили тревогу, усмотрев в этой истории признаки расизма. Между тем, учитель утверждает, что ничего плохого не имела в виду, и изображение Сопрано больше других подходило для иллюстрации эволюционного ряда. К тому же, исполнитель занимает почетное место homo sapiens, а не какого-нибудь австралопитека.





Но эти аргументы оказались тщетными. Преподавателя не только уволили, но и затравили в соцсетях.



