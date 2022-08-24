Культурная апроприация: пользователи обвинили авторов цифрового рэпера FN Meka в блэкфейсе

Масла в огонь добавил и тот факт, что создателями являются белый европеец и американец азиатского происхождения. Из-за волны негатива и обвинений в расизме лейбл разорвал контракт с музыкантом.

Представители лейбла заявили: "Мы недостаточно изучили вопросы, касающиеся равенства и креативного процесса в проекте. Мы благодарны всем, кто за последние несколько дней обратился с конструктивной критикой — вы помогли решение разорвать наши связи с артистом."