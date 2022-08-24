Культурная апроприация: пользователи обвинили авторов цифрового рэпера FN Meka в блэкфейсе

Не так давно в сети обсуждали виртуальных моделей, которых начали создавать в Южной Корее и использовать в качестве рекламы брендов. Особенно популярными они стали в период пандемии.
Нули и единицы стали не только визуализироваться в девушек модельной внешности, при помощи цифровой графики стали создавать музыкантов. Например, двое разработчиков создали "первого цифрового рэпера" под ником FN Meka еще в 2019 году.
Голосом был неизвестный чернокожий музыкант, а музыку генерировал искусственный интеллект.
Внешность этого рэпера была "классической" для данного жанра. Чернокожий мужчина, с украшениями, татуировками и волосами яркого цвета.
Репертуар подбирался так, чтобы цифровой артист стал популярным. Спустя практически три года у артиста миллиард с лишним просмотров на аккаунте в Тик-Токе и сотни тысяч слушателей на стриминговых платформах. Естественно, к создателям артиста обратился музыкальный лейбл Capitol Music Group, принадлежащий Universal. Но контракт заключенный с FN Meka просуществовал чуть больше недели. Дело в том, что пользователи откопали в сети первые треки цифрового артиста, где он использует слово на букву "Н", на которое имеют право произношения люди только с черным цветом кожи.
Масла в огонь добавил и тот факт, что создателями являются белый европеец и американец азиатского происхождения. Из-за волны негатива и обвинений в расизме лейбл разорвал контракт с музыкантом.
Представители лейбла заявили: "Мы недостаточно изучили вопросы, касающиеся равенства и креативного процесса в проекте. Мы благодарны всем, кто за последние несколько дней обратился с конструктивной критикой — вы помогли решение разорвать наши связи с артистом."
В свою очередь один из создателей цифрового артиста Энтони Мартини заявил, что, если вырвать из контекста строчку из ранних песен FN Meka, то его можно неправильно понять. К слову, с 2021 года голосом артиста также стал ИИ.
Одной из последних работ этого цифрового рэпера стал совместный трек с реальным рэпером Gunna, который находится под арестом за обвинения в рэкете. Полиция проверяет все тексты песен музыканта, в том числе и тот, что он выпустил совместно с искусственным интеллектом. Пользователи обеспокоены тем, что Gunna может поплатиться за то, что "наговорил" в песне FN Meka.
А как считаете вы? Правилен ли гнев фанатов, которые считают, что белый и азиат не имеют право создавать черного цифрового рэпера для обогащения?
Источник:
АНТИФИШКИ
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