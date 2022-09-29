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14 случаев, когда случайная маскировка была почти гениальной

14 случаев, когда случайная маскировка была почти гениальной

Автор:
29 сентября 2022 13:56
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   маскировка   мастера маскировки   прикол   смешно   фото   
3308
14

Иногда люди, предметы и животные пытаются замаскироваться. Не всегда это делается нарочно, но от этого результат только забавнее. Напоминает сбои в матрице.

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Источник:

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Метки: забавно   маскировка   мастера маскировки   прикол   смешно   фото   
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3  комментария
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21
The Час назад
бутерброд?! товарищ сильный кулинар..
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358
adssaf afasffdsga 19 минут назад
Комментарий к фото
А нафига его туда вообще класть?
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371
Лютый вам Бетховен 59 минут назад
Комментарий к фото
Шикарно и пугающе. Сюрреализм по полной программе.
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