14 случаев, когда случайная маскировка была почти гениальной

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Иногда люди, предметы и животные пытаются замаскироваться. Не всегда это делается нарочно, но от этого результат только забавнее. Напоминает сбои в матрице.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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