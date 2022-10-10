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Годные способы сэкономить время и решить повседневные задачи

Годные способы сэкономить время и решить повседневные задачи

Автор:
10 октября 2022 08:27
Метки: Прикол   забавно   лайфхаки   советы   фото   экономия   
2297
14

Пользователи сайта Reddit делятся своими способами облегчить себе жизнь. Для кого-то эти идеи будут максимально бесполезными, другие возьмут парочку на заметку. В любом случае чужой опыт учит нас многим вещам, порой полезным.

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Источник:

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1  комментарий
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iskra 40 минут назад
Я просто пару магнитов на шуруповерт приклеил. Думаю,это удобнее,чем ремешок.
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