Годные способы сэкономить время и решить повседневные задачи

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Пользователи сайта Reddit делятся своими способами облегчить себе жизнь. Для кого-то эти идеи будут максимально бесполезными, другие возьмут парочку на заметку. В любом случае чужой опыт учит нас многим вещам, порой полезным.
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"Моя собака любит спать рядом со мной. Но во сне я постоянно ворочался, потому иногда ложился на пса. В итоге купил пеленальный столик и поставил рядом с кроватью. Питомец доволен"
Источник:
АНТИФИШКИ
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