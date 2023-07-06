“Вы не смотрите, что маленькая, фашистам от неё бывает жарко”: как студентка мехмата МГУ стала лётчиком и сбросила на немцев 50 тонн бомб

Антонина Зубкова родилась в 1920 году в селе Семион Ряжского уезда. Её родители были небогатыми крестьянами. А вот их дочь с детства проявляла интерес к учёбе: закончила школу с золотой медалью и сразу же поступила на мехмат МГУ.

Когда началась война, Антонина успела закончить лишь 3 курса университета. Тогда она записала в своём дневнике: