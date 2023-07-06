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“Вы не смотрите, что маленькая, фашистам от неё бывает жарко”: как студентка мехмата МГУ стала лётчиком и сбросила на немцев 50 тонн бомб

“Вы не смотрите, что маленькая, фашистам от неё бывает жарко”: как студентка мехмата МГУ стала лётчиком и сбросила на немцев 50 тонн бомб

Автор:
06 июля 2023 01:14
Сообщество : RealFishki
Метки: Антонина Зубкова   Великая Отечественная война   Надежда Федутенко   СССР   аспирантура   герой советского союза   летчик   мгу   позывной   штурман   
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Она была миниатюрной, весёлой и обаятельной. Но немцы боялись её как огня.

Антонина Зубкова родилась в 1920 году в селе Семион Ряжского уезда. Её родители были небогатыми крестьянами. А вот их дочь с детства проявляла интерес к учёбе: закончила школу с золотой медалью и сразу же поступила на мехмат МГУ.

Когда началась война, Антонина успела закончить лишь 3 курса университета. Тогда она записала в своём дневнике:

Решать интегралы, читать Эйлера и Коши в сравнении с тем, что внезапно обрушилось на страну, кажется каким-то ненужным и бессмысленным.

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Она хочет записаться добровольцем и получает отказ. Тогда Антонина идёт в строительную бригаду и сооружает укрепления вокруг Москвы. А ночью дежурит на крышах домов и сбрасывает зажигательные бомбы.

В сентябре 1941-го Зубкова заканчивает курсы медсестёр, параллельно посещает занятия по стрельбе. Поле этого её всё-таки берут добровольцев в армию и бравая девушка оканчивает школу штурманов при Энгельской военной школе пилотов. В апреле 1943-го Антонину назначают штурманом эскадрильи в 587-й Борисовский бомбардировочный авиационный полк. Она постоянно летала в паре с пилотом Надеждой Федутенко. Та говорила об Антонине:

Вы не смотрите, что она такая маленькая. Фашистам от неё бывает довольно жарко. Она отлично бомбит.

Вдвоём они участвовали в боях на Кубани, в Крыму, освобождали Северный Кавказ, Смоленск, Орёл, Белоруссию и Прибалтику. За это время совершили 68 боевых вылетов и пережили немало: однажды Надежду ранили, тогда Антонина пересела в кресло пилота и благополучно приземлилась. В другой раз машину подбили и отважные девушки чуть не сгорели, но до аэродрома дотянули. Зубкова буквально “выкашивала” вражескую технику - суммарно она сбросила на фашистов 50 тонн бомб. После первого боевого вылета, Зубкова записала в дневнике:

Прости меня, милая моя Земля. Я буду бросать бомбы на тебя, но это нужно для нас обоих… Пусть только сгинут жестокие пришельцы с твоих дорог.

За проявленное мужество, Антонине Леонтьевне Зубковой 18 августа 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Награждена орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалями.

Легенда советской авиации и не думала почивать на лаврах. В 1948 году Антонина закончила университет и поступила в аспирантуру. Затем преподавала в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Вероятно, стала бы прекрасным учёным и педагогом - но судьба распорядилась иначе. В 1950 году отважная лётчица, которая совершала немыслимые подвиги, разбилась в банальной автокатастрофе. Ей было всего 30 лет.

Так Антонина и ушла - молодым и бесстрашным штурманом с позывным “Зубок”.

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Метки: Антонина Зубкова   Великая Отечественная война   Надежда Федутенко   СССР   аспирантура   герой советского союза   летчик   мгу   позывной   штурман   
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1  комментарий
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 39 минут назад
вот это герои а не бабы в купальниках с плётками.
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