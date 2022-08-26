Красиво жить не запретишь, даже в древности

О том, как жили в древние времена богатые можно только представлять. Однозначно известно лишь то, что они не голодали и имели своих личных слуг.
О жилищах богачей тоже есть представление. В представлении обывателей это дворцы и замки. А как быть, когда вокруг тебя пустыня?
На юге пустыни Негев археологи нашли роскошный особняк возрастом 1,2 тысячи лет. В здании было четыре крыла с комнатами. Одно из них украшал мраморный коридор с каменным полом и декором на стенах. Рядом со зданием был внутренний двор. Археологи также нашли множество артефактов, показывающих то, как роскошно жили владельцы этого особняка.
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Под внутренним двором были обустроены подвалы — под землей было прохладней, чем в пустыне. Там среди прочего стояла цистерна с питьевой водой.
Богатые хозяева особняка использовали его как резиденцию и приемную для гостей. Скорее всего, в доме жил местный правитель.
Это поместье находится вблизи не так давно откопанной древней мечети, где могли проводиться службы для десятка верующих.
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АНТИФИШКИ
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