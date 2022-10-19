Самый красивый и известный болотный утопленник

Во время сельхозработ в 1936 году на западе Швеции (муниципалитет Варберг) были обнаружены остатки странной одежды. А потом и человеческие кости. Местные доктор и полицейский после осмотра уведомили ученых, поскольку останки оказались очень и очень старыми. Древними. И заводить дело об убийстве не было смысла. Так как по самым скромным подсчетам оно состоялось аж в XIV веке.