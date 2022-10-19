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Самый красивый и известный болотный утопленник

Самый красивый и известный болотный утопленник

Автор:
19 октября 2022 13:05
Сообщество : Наука
Метки: антропология   болотное тело   болото   внешность   воссоздание   интересно   кости   мумия   одежда   останки   
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Этот мужчина, погибший примерно 700 лет назад, стал одним из самых известных «болотных тел» или «болотных людей» – останков, сохранившихся в болотах.

Во время сельхозработ в 1936 году на западе Швеции (муниципалитет Варберг) были обнаружены остатки странной одежды. А потом и человеческие кости. Местные доктор и полицейский после осмотра уведомили ученых, поскольку останки  оказались очень и очень старыми. Древними. И заводить дело об убийстве не было смысла. Так как по самым скромным подсчетам оно состоялось аж в XIV веке.

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На скелетированном теле местами даже сохранились фрагменты кожи. В неплохой сохранности были и брюшина, а также волосы, которые очень медленно поддаются разложению. Что самое поразительное, тело было прибито к дну толстыми  кольями. Радиоуглеродный анализ показал, что мужчина скончался в промежутке между 1350 и 1370 годами. Кольев было несколько: самый толстый дубовый пробил сердце, березовые торчали из спины и ноги.

Погибший был довольно высок для того времени, около 175 см, лет около 30, правша. Часто передвигался верхом, что доказали изменения в костях таза и суставах.

На черепе остались отметины в области ушей, челюсти и затылка. Видимо, эти травмы и стали причиной смерти. Почему колья? Неужели покойник подозревался в вампиризме? Дело в том, что в соответствии с легендами Скандинавии, мертвец не мог восстать и преследовать своих убийц после проведения такого ритуала.

Судя по одежде бокстенского человека, он не чурался моды. Наряд был добротным и говорит о том, что его владелец мог заниматься сбором налогов, вербовкой солдат или иметь отношение к религиозному сообществу.

Останки и одежда выставлены в музее крепости Варберг. Несколько лет назад по 3D-модели черепа ученые воссоздали внешность пригвожденного. Он оказался вполне симпатичным. А гриве роскошных волос, выращенной без всяких новомодных штук, позавидовала бы любая современная красавица.

Как вы считаете, за что соплеменники так жестоко обошлись с этим мужчиной?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: антропология   болотное тело   болото   внешность   воссоздание   интересно   кости   мумия   одежда   останки   
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5  комментариев
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20
Павел Морозов 2 часа назад
За что убили? Посты, наверное, на фишках тупые выкладывал.
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4k
Ivan Час назад
За что-за что? Сами же написали: либо налоги собирал, либо в армию вербовал, либо с церковью тусовался.
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23k
Serg2001 Час назад
И это многое объясняет...
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18k
alexis Час назад
Ну не просто так прибили же. Взяли и выпустили древнее зло.
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