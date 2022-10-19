Самый красивый и известный болотный утопленник

Этот мужчина, погибший примерно 700 лет назад, стал одним из самых известных «болотных тел» или «болотных людей» – останков, сохранившихся в болотах.
Во время сельхозработ в 1936 году на западе Швеции (муниципалитет Варберг) были обнаружены остатки странной одежды. А потом и человеческие кости. Местные доктор и полицейский после осмотра уведомили ученых, поскольку останки оказались очень и очень старыми. Древними. И заводить дело об убийстве не было смысла. Так как по самым скромным подсчетам оно состоялось аж в XIV веке.
На скелетированном теле местами даже сохранились фрагменты кожи. В неплохой сохранности были и брюшина, а также волосы, которые очень медленно поддаются разложению. Что самое поразительное, тело было прибито к дну толстыми кольями. Радиоуглеродный анализ показал, что мужчина скончался в промежутке между 1350 и 1370 годами. Кольев было несколько: самый толстый дубовый пробил сердце, березовые торчали из спины и ноги.
Погибший был довольно высок для того времени, около 175 см, лет около 30, правша. Часто передвигался верхом, что доказали изменения в костях таза и суставах.
На черепе остались отметины в области ушей, челюсти и затылка. Видимо, эти травмы и стали причиной смерти. Почему колья? Неужели покойник подозревался в вампиризме? Дело в том, что в соответствии с легендами Скандинавии, мертвец не мог восстать и преследовать своих убийц после проведения такого ритуала.
Судя по одежде бокстенского человека, он не чурался моды. Наряд был добротным и говорит о том, что его владелец мог заниматься сбором налогов, вербовкой солдат или иметь отношение к религиозному сообществу.
Останки и одежда выставлены в музее крепости Варберг. Несколько лет назад по 3D-модели черепа ученые воссоздали внешность пригвожденного. Он оказался вполне симпатичным. А гриве роскошных волос, выращенной без всяких новомодных штук, позавидовала бы любая современная красавица.
Как вы считаете, за что соплеменники так жестоко обошлись с этим мужчиной?
Источник:
АНТИФИШКИ
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