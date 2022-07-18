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30 фотодоказательств того, какой суровой была природа миллионы лет назад

30 фотодоказательств того, какой суровой была природа миллионы лет назад

Автор:
18 июля 2022 17:05
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: динозавры   интересно   находки   палеонтология   природа   удивительное рядом   
2336
31

О будущем мы можем только гадать, другое дело — прошлое. К счастью, в нашем распоряжении есть полно материалов, которые позволяют вплоть до мельчайших деталей представить, как это самое прошлое выглядело. Участники одного классного сабреддита, точно онлайн-палеонтологи, постоянно копаются в недрах сети в поисках изображений динозавров и других вымерших существ, и вот их самые любопытные находки.

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2. В 1982 году в одном комиксе шипы на хвосте стегозавра в шутку назвали «тагомайзером». Палеонтолог, прочитавший комикс, понял, что официального названия шипов не существует, и начал использовать новое слово. «Тагомайзер» теперь является общепринятым термином

Этого нодозавра возрастом 110 миллионов лет унесла в море разлившаяся река, после чего он затонул и был вдавлен в океанское дно. Он настолько хорошо сохранился, что у него все еще есть кишечник, и он весит 2500 фунтов (примерно 1134 килограмма) из первоначальных 3000 фунтов (1360 кг).

18. Около 26 000 лет назад этого львенка оставила в сибирской пещере мать, которая либо ушла на охоту, либо была убита. Детеныш по прозвищу Спарта умер от голода, и его тело сохранилось в практически идеальном состоянии

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: динозавры   интересно   находки   палеонтология   природа   удивительное рядом   
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9  комментариев
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
"хвост 99-метрового динозавра"

В самом деле??? Рыдалъ.
Эта свинья даже скопипастить не может..
"Впервые обнаружен хвост динозавра с перьями. Находке 99 миллионов лет."
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17k
Наталья 18 минут назад
Абсолютно бездумный копиаст.
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70k
Viktor 51 минуту назад
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6
Yan 58 минут назад
Спасибо, что вымерли!
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24k
Bayker Час назад
Что мне нравиться в динозаврах, это то, что они вымерли.
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249
adssaf afasffdsga Час назад
Комментарий к фото
Китовой, тигровой, белой?.. Офигенно информативно без указания вида.
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1k
Ловите наркомана! Час назад
По пункту 6 меня терзают смутные сомнения. мумия динозавра? зовите РЕН ТВ
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249
adssaf afasffdsga 2 часа назад
Комментарий к фото
На всех этих реконструкциях меня сильно напрягает мимика. Как будто специально выбирали наиболее сложную для моделей.
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249
adssaf afasffdsga 2 часа назад
Комментарий к фото
Исходя из фото - нет, не могли. Голова абсолютно не размером с тело, пропорции смотреть надо.
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