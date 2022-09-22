Город неизвестной цивилизации обнаружили китайские археологи

Пока мы все размышляем о том, реально ли существовала Атлантида и был ли на самом деле "Золотой город", в Китае археологи откопали целый город, который был построен до этого неизвестной цивилизацией.
По мнению ученых, она обитала в этом регионе 4,5-4,2 тысячи лет назад. Археологи отмечают, что строения города из провинции Хух-Хото Внутренней Монголии отличаются от доселе известных сложной системой оборонительных укреплений.
Пока откопано только чуть более квадратного километра этого города, но уже обнаружены рвы, барбаканы, бастионы для лучников и мощные городские ворота.
«Мы даже нашли два подземных тоннеля. Один ведет от внутреннего барбакана к внешней стороне города, а другой связан со рвом. Чтобы понять, для чего они использовались, нужны дальнейшие исследования», — отметил глава Академии культурных реликвий и археологии Сунь Цзиньсонь.
Древнему городскому поселению дали название Хоуэнцзуй. Впервые о нем стало известно в 80-х годах прошлого века, но раскопки смогли начать лишь несколько лет назад.
Это не типичное для этого региона городское поселение, потому что китайские древние города в основном строили из земли и древесины.
Источник:
АНТИФИШКИ
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