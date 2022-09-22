Город неизвестной цивилизации обнаружили китайские археологи

Древнему городскому поселению дали название Хоуэнцзуй. Впервые о нем стало известно в 80-х годах прошлого века, но раскопки смогли начать лишь несколько лет назад.

Это не типичное для этого региона городское поселение, потому что китайские древние города в основном строили из земли и древесины.