С-смекалочка: сотрудники военкомата во Владивостоке пытались вытащить жильцов из квартир, включив пожарную сигнализацию

Бабушки-дедушки им были не нужны, а вот подлежащие мобилизации, таким образом, могли бы и обозначиться.
Издание BAZA сообщает, что 22 сентября сотрудники военкомата во Владивостоке проявили невиданную хитрость, пытаясь "выкурить" из квартир жильцов дома. Зайдя в очередной жилой комплекс, они попросили консьержку не выдавать их, и влючили пожарную сигнализацию, рассчитывая на то, что люди запаникуют, откроют двери и начнут эвакуироваться.
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Однако расчет оказался ошибочным. У жильцов есть доступ к общедомовым камерам наблюдения. Приход сотрудников военкомата не остался без внимания, и эта новость быстро разлетелась по общедомовому чату. В итоге ни в одной квартире, где жили мужчины, подлежащие эвакуации, дверь так и не открылась.
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АНТИФИШКИ
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Вы там видите сотрудников военкомата? Два полицейских нажали на некую кнопку, с ними двое гражданских. После нажатия пошли садиться в лифт (не ждали ни кого в подъезде как это утверждают на видео). Самое забавное, что при включении пожарной тревоги лифты должны были опуститься на первый этаж и заблокироваться с открытыми дверьми. Так что по факту скорее всего это полиция со специалистами слаботочки тестирует охранную систему ну или что то в этом духе.
- предварительно залить камеры пеной для бритья
- бросить пару дымовух в подъезд/парадную
- нажать кнопку пожарной тревоги.
Profit!
"Смерть немецким оккупантам! Позор поджигателям войны!"
На своей территории, в состоянии аффекта, да в дымовой завесе - начищу рыла и ментам и военкомовским.
Потом извинюсь, вызову скорую и окажу первую помощь.
У новости чуб прям из монитора торчит и жёвто-блакитным флагом машет...
Эвакуация на мобилизацию?