С-смекалочка: сотрудники военкомата во Владивостоке пытались вытащить жильцов из квартир, включив пожарную сигнализацию

Однако расчет оказался ошибочным. У жильцов есть доступ к общедомовым камерам наблюдения. Приход сотрудников военкомата не остался без внимания, и эта новость быстро разлетелась по общедомовому чату. В итоге ни в одной квартире, где жили мужчины, подлежащие эвакуации, дверь так и не открылась.