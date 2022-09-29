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С-смекалочка: сотрудники военкомата во Владивостоке пытались вытащить жильцов из квартир, включив пожарную сигнализацию

С-смекалочка: сотрудники военкомата во Владивостоке пытались вытащить жильцов из квартир, включив пожарную сигнализацию

Автор:
29 сентября 2022 16:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Приморье   видео   владивосток   военкомат   мобилизация   повестка   пожарная сигнализация   смекалочка   
566
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Бабушки-дедушки им были не нужны, а вот подлежащие мобилизации, таким образом, могли бы и обозначиться.

Издание BAZA сообщает, что 22 сентября сотрудники военкомата во Владивостоке проявили невиданную хитрость, пытаясь "выкурить" из квартир жильцов дома. Зайдя в очередной жилой комплекс, они попросили консьержку не выдавать их, и влючили пожарную сигнализацию, рассчитывая на то, что люди запаникуют, откроют двери и начнут эвакуироваться.


Однако расчет оказался ошибочным. У жильцов есть доступ к общедомовым камерам наблюдения. Приход сотрудников военкомата не остался без внимания, и эта новость быстро разлетелась по общедомовому чату. В итоге ни в одной квартире, где жили мужчины, подлежащие эвакуации, дверь так и не открылась.


Источник:

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Метки: Приморье   видео   владивосток   военкомат   мобилизация   повестка   пожарная сигнализация   смекалочка   
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19  комментариев
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5k
masteral 2 часа назад
Коммент не мой, с другого ресурса, но вставлю:

Вы там видите сотрудников военкомата? Два полицейских нажали на некую кнопку, с ними двое гражданских. После нажатия пошли садиться в лифт (не ждали ни кого в подъезде как это утверждают на видео). Самое забавное, что при включении пожарной тревоги лифты должны были опуститься на первый этаж и заблокироваться с открытыми дверьми. Так что по факту скорее всего это полиция со специалистами слаботочки тестирует охранную систему ну или что то в этом духе.
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9k
Izrin Maria Полчаса назад
"Мужчины, подлежащие ЭВАКУАЦИИ" - это прямо дедушка Фрейд!
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5k
Fishki_surfer 57 минут назад
Инструкция сотрудникам военкоматов:
- предварительно залить камеры пеной для бритья
- бросить пару дымовух в подъезд/парадную
- нажать кнопку пожарной тревоги.

Profit!
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24k
Matrosskin Час назад
Ну да, нажали на "пожарку" сели в лифт и свалили нахрен, всем кагалом ( при том что любой разумный человек будет спускаться по лестнице, если даже клюнет на это, и логично оставить кого-то внизу)
У новости чуб прям из монитора торчит и жёвто-блакитным флагом машет...
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9k
Игорь 2 часа назад
ага-ага, а приехавших бы по сработке пож.сигнализации пожарных они тоже попросят не выдавать? Пиз...деж
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333
Uganda 2 часа назад
лифты при включении пожарной сигнализации должны опуститься на первый этаж и открыться. Пахнет гоневом
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−176
Thomsen 3 часа назад
Приехавшим пожарным эти дятлы не вручили повестки?
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−176
Thomsen 3 часа назад
< В итоге ни в одной квартире, где жили мужчины, подлежащие эвакуации >

Эвакуация на мобилизацию?
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26k
Киры4 3 часа назад
Вот таких хитрожопых сотрудников военкомата отправить на передовую в первую очередь.
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7k
SuperTroll 3 часа назад
А эти долбокони не хотят теперь штрафы получить за ложную тревогу?
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