Российский волейболист-чемпион получил повестку из военкомата

Спортсмен сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никита Алексеев может отправиться на передовую.
Никита Алексеев играл за казанский «Зенит». Вместе с ним стал чемпионом России и победителем Лиги чемпионов в 2018 году. А в 2017-2018 годах выиграл Кубок и Суперкубок страны.
Ну а до всех этих побед Никита служил в ВДВ. И нисколько не жалеет о времени, проведённом в армии.
Как сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко:
«Цель вызова в военкомат не знаем».
Скорее всего, это стандартный вызов для уточнения документов. Хотя вероятность мобилизации спортсмена никто не исключал.
А это уже другой видный спортсмен - чемпион ММА Владимир Минеев. Российский кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира, мастер спорта. В разное время владел титулами чемпиона по версии таких организаций как WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF.
И он тоже служил в ВДВ.
Недавно чемпион получил повестку и сразу же отправился в родную часть. Как заявил спортсмен:
«Сначала иду в свою 31 оДШБр, беру отношение, а потом уже иду на призывной. Бегать не собираюсь. Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит Родина. Я попадаю под первую категорию, я десантник, я служил “срочку” и контракт».
Источник:
АНТИФИШКИ
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