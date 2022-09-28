Российский волейболист-чемпион получил повестку из военкомата

А это уже другой видный спортсмен - чемпион ММА Владимир Минеев. Российский кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира, мастер спорта. В разное время владел титулами чемпиона по версии таких организаций как WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF.

И он тоже служил в ВДВ.