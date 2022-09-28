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Российский волейболист-чемпион получил повестку из военкомата

Российский волейболист-чемпион получил повестку из военкомата

Автор:
28 сентября 2022 00:55
Сообщество : RealFishki
Метки: Владимир Минеев   Чемпион   вдв   волейбол   мма   мобилизация   никита алексеев   повестка   
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Спортсмен сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никита Алексеев может отправиться на передовую.

Никита Алексеев играл за казанский «Зенит». Вместе с ним стал чемпионом России и победителем Лиги чемпионов в 2018 году. А в 2017-2018 годах выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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Ну а до всех этих побед Никита служил в ВДВ. И нисколько не жалеет о времени, проведённом в армии.

Как сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко:

«Цель вызова в военкомат не знаем».

Скорее всего, это стандартный вызов для уточнения документов. Хотя вероятность мобилизации спортсмена никто не исключал.

А это уже другой видный спортсмен - чемпион ММА Владимир Минеев. Российский кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира, мастер спорта. В разное время владел титулами чемпиона по версии таких организаций как WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF.

И он тоже служил в ВДВ.

Недавно чемпион получил повестку и сразу же отправился в родную часть. Как заявил спортсмен:

«Сначала иду в свою 31 оДШБр, беру отношение, а потом уже иду на призывной. Бегать не собираюсь. Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит Родина. Я попадаю под первую категорию, я десантник, я служил “срочку” и контракт».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Владимир Минеев   Чемпион   вдв   волейбол   мма   мобилизация   никита алексеев   повестка   
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2  комментария
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Tim_G 3 часа назад
если "Скорее всего, это стандартный вызов для уточнения документов, то к чему кипиш?
хайпануть или провоцировать недовольство общественности?
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