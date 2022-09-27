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"Мужики, сами о себе позаботьтесь!": женщина-командир наставляет новоприбывших мобилизованных

"Мужики, сами о себе позаботьтесь!": женщина-командир наставляет новоприбывших мобилизованных

Автор:
27 сентября 2022 11:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: армия   видео   военкомат   военное   мобилизация   мобилизованные   обмундирование   повестка   
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Мобилизованные жители Асбеста прибыли в Елань и столкнулись с суровой реальностью: женщиной - командиром. Сурово и не без мата дама в форме поведала о том, что необходимо иметь каждому прибывшему.

Первые призванные прибывают на мобилизационные пункты. Многие из парней служили достаточно давно, собирались второпях. Командир объясняет, что необходимо взять с собой. «Мужики, сами о себе позаботьтесь, пожалуйста. Автомобильные аптечки потрошите. Звоните матерям, девушкам, просите прокладки самые дешёвые, тампоны». И объясняет, для чего нужны прокладки - их используют в качестве стелек в обувь, а тампонами удобно затыкать пулевое отверстие. Все чётко и без сантиментов.


Это видео было снято, как утверждают СМИ, в Елани.

В соцсетях стали спрашивать, уж не Ольга ли Корса в ролике, а если это она, то что-то не сходится по датам (Ольга погибла в августе). Знающие командира и героя ДНР Ольгу Корсу во избежание кривотолков ответственно заявляют, что на видео другая женщина.


На двух других командир полка объясняет мобилизованным дальнейший план действий. По его словам, сам он, как и они, приехал три дня назад по приказу - "выдернули из отпуска". Командир надеется, что полк вернется назад в полном составе.


Источник:

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Метки: армия   видео   военкомат   военное   мобилизация   мобилизованные   обмундирование   повестка   
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27  комментариев
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11k
Karelian 40 минут назад
"сами о себе позаботьтесь, пожалуйста".
Всё, что нужно знать о мобилизации и обеспечении мобилизованных.
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1k
WTF? 2 минуты назад
Могилизация в действии)))
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9k
Maddy8 3 минуты назад
Никогда не видел, чтобы пулевые отверстия затыкали тампонами. Это правда? Да и если это так, то там всё в прокладках должно быть вокруг.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−18
1k
Alex 4 минуты назад
Это к вопросу, куда девались огромные бабки, которые ушли в Минобороны. Если даже сраных жгутов нет. Вот все чмырят тех, кто драпает сейчас за границу, но по-человечески их понять тоже можно, когда видишь весь это беспредел, воровство и обман.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−18
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−18
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−18
2k
Pioner76 7 минут назад
А в хохляцкой армии что? В Dolce Gabbana одевается и очки Ray Ban дает?
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1k
ChePaev 11 минут назад
теперь понятно, почему наши с трупов хохлов собирают НАТОвские аптечки, кровоостанавливающие перевязочные пакеты, ИРП
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7k
SuperTroll 12 минут назад
Я не удивлюсь, что это правда. Но с таким подходом можно и до гражданской войны доиграться. Уже было так
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10k
Vacony 18 минут назад
чет прям жути нагоняют ... реально так все плохо, или лучше перебздеть чем недо.. ?
с ужасом думаешь, а как же наши деды...
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1k
Alex 18 минут назад
В общем наша армия хороша только на парадах. По факту, все просрано
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135
MAXIMUS 19 минут назад
Ни одного кремлебота в комментариях :))))
Ну что патриоты, армия России оказалась дном? В которой кроме бронежилетов нет ничего!
У российских олигархов более 650 млрд долларов, Путин мог бы раскулачить на пару сотен миллиардов долларов, но нет, будем нашим военным СМСками деньги собирать на форму, лекарства, спальники.
"Великая держава"
ПОЗОРИЩЕ!!!
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1k
ChePaev 20 минут назад
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11k
Karelian Полчаса назад
Вот человек адекватно объяснят, что нужно брать.
Ссылка www.youtube.com
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1k
Шурман 37 минут назад
Веселенький инструктаж , я прям в 97 год попал , но нами баба бы не командовала .
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763
Олеся К 41 минуту назад
жесть конечно...неужели там все так ужасно
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76
The Олеся К Полчаса назад
через пару часов вернись в этот пост, сюда насыпятся умники и они объяснят, что всё хорошо и так и должно быть.
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