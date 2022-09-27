"Мужики, сами о себе позаботьтесь!": женщина-командир наставляет новоприбывших мобилизованных

Мобилизованные жители Асбеста прибыли в Елань и столкнулись с суровой реальностью: женщиной - командиром. Сурово и не без мата дама в форме поведала о том, что необходимо иметь каждому прибывшему.
Первые призванные прибывают на мобилизационные пункты. Многие из парней служили достаточно давно, собирались второпях. Командир объясняет, что необходимо взять с собой. «Мужики, сами о себе позаботьтесь, пожалуйста. Автомобильные аптечки потрошите. Звоните матерям, девушкам, просите прокладки самые дешёвые, тампоны». И объясняет, для чего нужны прокладки - их используют в качестве стелек в обувь, а тампонами удобно затыкать пулевое отверстие. Все чётко и без сантиментов.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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Это видео было снято, как утверждают СМИ, в Елани.
В соцсетях стали спрашивать, уж не Ольга ли Корса в ролике, а если это она, то что-то не сходится по датам (Ольга погибла в августе). Знающие командира и героя ДНР Ольгу Корсу во избежание кривотолков ответственно заявляют, что на видео другая женщина.
На двух других командир полка объясняет мобилизованным дальнейший план действий. По его словам, сам он, как и они, приехал три дня назад по приказу - "выдернули из отпуска". Командир надеется, что полк вернется назад в полном составе.
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АНТИФИШКИ
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с ужасом думаешь, а как же наши деды...
Ну что патриоты, армия России оказалась дном? В которой кроме бронежилетов нет ничего!
У российских олигархов более 650 млрд долларов, Путин мог бы раскулачить на пару сотен миллиардов долларов, но нет, будем нашим военным СМСками деньги собирать на форму, лекарства, спальники.
"Великая держава"
ПОЗОРИЩЕ!!!