"Мужики, сами о себе позаботьтесь!": женщина-командир наставляет новоприбывших мобилизованных

Это видео было снято, как утверждают СМИ, в Елани.

В соцсетях стали спрашивать, уж не Ольга ли Корса в ролике, а если это она, то что-то не сходится по датам (Ольга погибла в августе). Знающие командира и героя ДНР Ольгу Корсу во избежание кривотолков ответственно заявляют, что на видео другая женщина.