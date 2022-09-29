Глава МИД Финляндии на брифинге по "Северным потокам" упала в обморок

Прямо во время вопроса журналиста премьер-министру Санне Марин глава МВД Микконен неожиданно потеряла сознание, уточняет РИА Новости.

"Длинное заседание: необходима вода. Да, у нас был очень длинный день", — сказала ведущая брифинга.

Реакцию Кристы Микконен можно понять. Немецкое издание Tagesspiege полагает, что повреждения «Северных потоков» может не подлежать восстановлению. Однако председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный сообщил, что отремонтировать "Северные потоки" можно двумя способами и это займёт много времени, сообщает РЕН.ТВ.

"Один способ – это изготовление кессона, который будет наводиться на трубу. Работы будут проводиться в кессоне: замена трубы или ее ремонт. Глубины позволяют это сделать. Это, конечно, надо создавать сложное инженерное подводное сооружение", – объяснил он.

При этом на проектирование работ и ремонт потребуются "даже не месяцы".

Второй способ — поднять газопровод.