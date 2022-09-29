Глава МИД Финляндии на брифинге по "Северным потокам" упала в обморок

В Финляндии прошёл брифинг по "Северным потокам". В нём приняли участие премьер Финляндии, а также руководители Минобороны, МИД и МВД. Министр иностранных дел Криста Микконен упала в обморок прямо во время брифинга.
Падение Кристы Микконен попало на видео. Брифинг транслировался в режиме онлайн на канале кабмина. Мероприятие проходило в Доме правительства, также принимали участие премьер-министр Финляндии Санна Марин, глава МИД Пекки Хаависто и министр обороны Антти Кайконен.
Прямо во время вопроса журналиста премьер-министру Санне Марин глава МВД Микконен неожиданно потеряла сознание, уточняет РИА Новости.
"Длинное заседание: необходима вода. Да, у нас был очень длинный день", — сказала ведущая брифинга.
Реакцию Кристы Микконен можно понять. Немецкое издание Tagesspiege полагает, что повреждения «Северных потоков» может не подлежать восстановлению. Однако председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный сообщил, что отремонтировать "Северные потоки" можно двумя способами и это займёт много времени, сообщает РЕН.ТВ.
"Один способ – это изготовление кессона, который будет наводиться на трубу. Работы будут проводиться в кессоне: замена трубы или ее ремонт. Глубины позволяют это сделать. Это, конечно, надо создавать сложное инженерное подводное сооружение", – объяснил он.
При этом на проектирование работ и ремонт потребуются "даже не месяцы".
Второй способ — поднять газопровод.
"Это тоже потребует времени, технического оснащения, кранов, судов и так далее. Но на мой взгляд, техническая возможность есть. Это может занять долгое время... это полгода-год, не менее", – продолжил он.
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АНТИФИШКИ
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