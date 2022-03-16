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Психолог посоветовал построить для тиктокеров отдельную специализированную психбольницу

Психолог посоветовал построить для тиктокеров отдельную специализированную психбольницу (3 фото)

Автор:
16 марта 2022 08:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Красиков   заявление   интересное   психолог   тикток   фото   шоу бизнес   
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Многие знаменитые подростки стали известными лишь благодаря ТикТоку. В этой соцсети нет ничего замысловатого - молодые люди просто кривлялись под музыку. Однако, у этой славы есть и обратная сторона. Молодые люди не были готовы к известности и пустились во все тяжкие.

Быстрый взлёт ломает молодых людей. Они становятся неуправляемыми, сумасшедшими и жадными до славы. Получив её, они тут же вкушают все "радости": депрессию, зависимости и кучу хейта.

Психолог Алексей Красиков посоветовал даже создать специальное учреждение для таких молодых людей, сообщает StarHit.

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«Есть прекрасная больница «Коммунарка». Можно будет построить еще одно такое же огромное медучреждение. И через 3-5 лет оно будет заполнено тиктокерами с алкогольной деменцией и с психическими расстройствами, — уверенно заявил Красиков в передаче на МУЗ-ТВ. — Человек в 19 лет вдруг стал получать миллионы просто потому, что кривляется на камеру. И тут лишается всего в одночасье. Мозг не может адаптироваться к этому, мы увидим очень много депрессий».

Вы не понимаете, о ком я говорю? Познакомьтесь, один из "пациентов". Похоже, ему и правда нужна квалифицированная помощь санитаров.

Больше пугать вас не буду. Теперь понятно, о ком идёт речь.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Красиков   заявление   интересное   психолог   тикток   фото   шоу бизнес   
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11  комментариев
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4k
сеньор Леонсио Час назад
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20k
KOSTELLO 21 минуту назад
Ну с этими кривляками понятно.
Тупо рубят бабло.
Больше опасения вызывают те, кто на них подписан.
Вот где клиника
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5k
oleg-volko2016 22 минуты назад
лучшее лекарство
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9k
antonium Полчаса назад
Психологи такая же бесполезная требуха как и тиктокеры
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6k
citrus1 55 минут назад
Может лучше крематорий
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21k
Добрый Алабай 59 минут назад
Специализированная психбольница для тиктокеров называется "трудовой лагерь". Пусть железную дорогу строят или канал лопатами копают. Канал лучше, это слово им ближе.
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12k
Алексей Час назад
Конечно понятно - о Биомусоре!
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Александр Час назад
Тут самая большая проблема в дальней перспективе. Что будет с миром лет через 30-50, когда процентов 50 населения будут уметь только кривляться в тик токах?
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