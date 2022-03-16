Психолог посоветовал построить для тиктокеров отдельную специализированную психбольницу

Многие знаменитые подростки стали известными лишь благодаря ТикТоку. В этой соцсети нет ничего замысловатого - молодые люди просто кривлялись под музыку. Однако, у этой славы есть и обратная сторона. Молодые люди не были готовы к известности и пустились во все тяжкие.
Быстрый взлёт ломает молодых людей. Они становятся неуправляемыми, сумасшедшими и жадными до славы. Получив её, они тут же вкушают все "радости": депрессию, зависимости и кучу хейта.
Психолог Алексей Красиков посоветовал даже создать специальное учреждение для таких молодых людей, сообщает StarHit.
«Есть прекрасная больница «Коммунарка». Можно будет построить еще одно такое же огромное медучреждение. И через 3-5 лет оно будет заполнено тиктокерами с алкогольной деменцией и с психическими расстройствами, — уверенно заявил Красиков в передаче на МУЗ-ТВ. — Человек в 19 лет вдруг стал получать миллионы просто потому, что кривляется на камеру. И тут лишается всего в одночасье. Мозг не может адаптироваться к этому, мы увидим очень много депрессий».
Вы не понимаете, о ком я говорю? Познакомьтесь, один из "пациентов". Похоже, ему и правда нужна квалифицированная помощь санитаров.
Больше пугать вас не буду. Теперь понятно, о ком идёт речь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тупо рубят бабло.
Больше опасения вызывают те, кто на них подписан.
Вот где клиника