Психолог посоветовал построить для тиктокеров отдельную специализированную психбольницу

«Есть прекрасная больница «Коммунарка». Можно будет построить еще одно такое же огромное медучреждение. И через 3-5 лет оно будет заполнено тиктокерами с алкогольной деменцией и с психическими расстройствами, — уверенно заявил Красиков в передаче на МУЗ-ТВ. — Человек в 19 лет вдруг стал получать миллионы просто потому, что кривляется на камеру. И тут лишается всего в одночасье. Мозг не может адаптироваться к этому, мы увидим очень много депрессий».