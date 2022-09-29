Производители одежды, которые выполнили работу по принципу «и так сойдёт» 

Идеальная одежда должна украшать человека, который её носит, а ещё быть удобной и комфортной. Но так бывает далеко не всегда. Иногда производители то ли что-то упускают при её создании, то ли решают, что «и так сойдёт». Некоторые странности заметны сразу, а некоторые сюрпризы обнаруживаются только во время носки.

Дорогие джинсы с фальшивыми карманами