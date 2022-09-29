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Производители одежды, которые выполнили работу по принципу «и так сойдёт»&nbsp;

Производители одежды, которые выполнили работу по принципу «и так сойдёт» 

Автор:
29 сентября 2022 08:12
Метки: Вещи   в мире   и так сойдет   одежда   подборка   производители одежды   
2048
19

Подборка случаев, когда производители одежды следовали принципу «ладно, и так сойдет”» и огорчили покупателей.

Идеальная одежда должна украшать человека, который её носит, а ещё быть удобной и комфортной. Но так бывает далеко не всегда. Иногда производители то ли что-то упускают при её создании, то ли решают, что «и так сойдёт». Некоторые странности заметны сразу, а некоторые сюрпризы обнаруживаются только во время носки.


Дорогие джинсы с фальшивыми карманами

×
×

Кажется, цифры должны были быть


На футболке напечатано имя файла


Внезапно


Платье жертвы зомби-апокалипсиса


Очень дорогая сумка, которая выглядит так, будто на ней плесень


Бедный задушенный фламинго


Точно Шрек?


Внезапная одинокая синяя полоска


Франкенштейн выползает из неожиданного места

Принты вообще вещь опасная. Когда рисунки попадают на стыки швов, нередко возникают комичные моменты. Этот случай тому подтверждение.


Это цветы или раны?


Платье с принтом, который растекается, когда вы потеете


Динозаврик с пятью лапками


Текст на шапке такого же цвета, как и шапка

Шапка была у меня в течение года, и я только что это заметил.


Перевёрнутый принт


Промашка вышла


Место узора имеет значение


Моя девушка купила новые носки

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вещи   в мире   и так сойдет   одежда   подборка   производители одежды   
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6  комментариев
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Alex75r 46 минут назад
Это не лапка.
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Graf_Dracula 36 минут назад
Вижу всех тут волнует только динозаврик.
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8k
Путинский Бот 50 минут назад
Там четыре "ножки" у динозаврика!
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Garbiy Час назад
Половина вообще не в тему заголовка и с чего ты взял, что это пятая нога у динозавра???
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NIS Час назад
Мы - художники ! Мы так видим !!)
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Alex Chebrikov

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