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16 жутковатых на первый взгляд фотографий, в которых при ближайшем рассмотрении нет ничего страшного

16 жутковатых на первый взгляд фотографий, в которых при ближайшем рассмотрении нет ничего страшного

Автор:
21 сентября 2022 08:52
Сообщество : Юмор
Метки: Вещи   Предметы   в мире   животные   испуг   подборка   
1145
17


У страха глаза велики. Подборка различных предметов и животных, которые кажутся чем-то пугающим, а на самом деле являются более чем безобидными вещами.

Мозг человека является самым малоизученным органом. Он способен анализировать и быстро трактовать получаемую извне информацию. Но в некоторых случаях один из главнейших органов может быть тем ещё обманщиком. Именно поэтому «слепо» доверять нельзя даже собственным глазам. Это легко доказать при помощи всего нескольких фото.


Коварно улыбающаяся козочка. Она наверняка что-то задумала

×
×

Она видела вашу историю поиска.


Светофоры в виде черепов или обман зрения?


Зубастый цветок. Не стесняясь, откусит палец


Просто кенгуру залез в стиральную машинку


Опасное и кусачее одеяло


Это не страшно. Самое страшное — это дырки, оставленные кошачьими зубами в одеяле.

Режим вампира активирован.


Девушка испекла вишнёвый пирог подруге на день рождения. И вот что у неё получилось


Вы пекарь или реквизитор для фильмов ужасов?

Это должен быть самый пассивно-агрессивный способ для коллеги сказать: «Ты мне не нравишься».


Мускулистая лапка кота


Маффин моей подруги. Это плохой знак?


Бородатая свинья

Бородатую свинью ещё называют беренейской. Она обитает в тропических и мангровых лесах Борнео и Малайского полуострова. Выглядит пугающе из-за своей выдающейся бороды, которая делает её похожей на странного лесного монстра.


Пугающее кресло в виде Мао Цзэдуна — китайского революционера


Рука, которая слишком долгое время пробыла в воде


Это всего лишь детский грим


Так выглядит кокос, когда у него прорастают корни


Сложно не испугаться пальмового вора


Собака просто ныряет в бассейн. Никто не собирается вас съесть


В эту машину словно кто-то вселился

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вещи   Предметы   в мире   животные   испуг   подборка   
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Игорь Час назад
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Напомнило)

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SerGProS 3 минуты назад


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SerGProS 17 минут назад
Такой и машину угонит на раз-два
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