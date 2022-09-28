Сделали свой выбор: появились первые результаты голосования на референдумах о присоединении к РФ

Вчера, 27 сентября, прошел последний день голосования на референдумах о вхождении республик Донбасса и двух областей Украины в состав России. Избирательные участки закрыты. Появились первые результаты голосования.
Общественная палата РФ признала референдумы состоявшимися. "Констатирую, что референдумы состоялись, прошли при полной открытости, гласности процесса в присутствии международных наблюдателей, наблюдателей из территорий, республик, из областей", - сообщила зампредседателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова.
Уже появились результаты голосований, проводившихся на участках в РФ - для жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей были организованы пункты во всех регионах нашей страны.
Как сообщают "Известия", за вхождение региона в состав России проголосовало 96,75% жителей Херсонской области, 97,81% жителей Запорожской области, 97,93% граждан ЛНР и 98,69% граждан ДНР.
Что касается голосования в самих областях и регионах (Запорожская и Херсонская области, ЛНР и ДНР), то готовы пока лишь предварительные результаты:
- Херсонская область - 97,47% избирателей;
- Запорожская область - 87,19% жителей;
- ЛНР - 97,79%;
- ДНР — 98,05%.
В настоящее время продолжается подсчет голосов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Странно... А чего не сто?!
Все и так ясно было. Впрочем,галочку надо было поставить. Положено.
По поводу повышения цен спроси у правительства!
Недавно был пост на фишках про англичанку которая питается на 7 фунтов в неделю, сравнили цены, продукты питания в России стоят дороже чем в Англии!
Почему?