Сделали свой выбор: появились первые результаты голосования на референдумах о присоединении к РФ

Общественная палата РФ признала референдумы состоявшимися. "Констатирую, что референдумы состоялись, прошли при полной открытости, гласности процесса в присутствии международных наблюдателей, наблюдателей из территорий, республик, из областей", - сообщила зампредседателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова.

Уже появились результаты голосований, проводившихся на участках в РФ - для жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей были организованы пункты во всех регионах нашей страны.

Как сообщают "Известия", за вхождение региона в состав России проголосовало 96,75% жителей Херсонской области, 97,81% жителей Запорожской области, 97,93% граждан ЛНР и 98,69% граждан ДНР.

Что касается голосования в самих областях и регионах (Запорожская и Херсонская области, ЛНР и ДНР), то готовы пока лишь предварительные результаты:

Херсонская область - 97,47% избирателей;

Запорожская область - 87,19% жителей;

ЛНР - 97,79%;

ДНР — 98,05%.

В настоящее время продолжается подсчет голосов.