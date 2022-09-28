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Сделали свой выбор: появились первые результаты голосования на референдумах о присоединении к РФ

Сделали свой выбор: появились первые результаты голосования на референдумах о присоединении к РФ

Автор:
28 сентября 2022 09:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   ДНР   Запорожская область   ЛНР   Херсонская область   вхождение в состав России   голосование   политика   референдум   
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Вчера, 27 сентября, прошел последний день голосования на референдумах о вхождении республик Донбасса и двух областей Украины в состав России. Избирательные участки закрыты. Появились первые результаты голосования.

Общественная палата РФ признала референдумы состоявшимися. "Констатирую, что референдумы состоялись, прошли при полной открытости, гласности процесса в присутствии международных наблюдателей, наблюдателей из территорий, республик, из областей", - сообщила зампредседателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова.


Уже появились результаты голосований, проводившихся на участках в РФ - для жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей были организованы пункты во всех регионах нашей страны.

Как сообщают "Известия", за вхождение региона в состав России проголосовало 96,75% жителей Херсонской области, 97,81% жителей Запорожской области, 97,93% граждан ЛНР и 98,69% граждан ДНР.


Что касается голосования в самих областях и регионах (Запорожская и Херсонская области, ЛНР и ДНР), то готовы пока лишь предварительные результаты:

  • Херсонская область - 97,47% избирателей;
  • Запорожская область - 87,19% жителей;
  • ЛНР - 97,79%;
  • ДНР — 98,05%.

В настоящее время продолжается подсчет голосов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   ДНР   Запорожская область   ЛНР   Херсонская область   вхождение в состав России   голосование   политика   референдум   
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25  комментариев
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14k
ss 47 минут назад
Какое единодушие!

Странно... А чего не сто?!
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763
Жирный бот 17 минут назад
эх, какая ностальгия по 2007 году, еще не началась вся эта вакханалия..
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17k
Сергей Полчаса назад
Интересно написано: в Запорожской области процент от "избирателей", в Херсонской от "жителей", в ЛНР и ДНР вообще просто процент непонятно от чего.
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36
Candy girl Полчаса назад
Ох, посмотрим,что будет дальше. Ведь там не захотят расставаться с территорией. Ещё в самом начале,когда разрешили эвакуацию,они открыто говорили,что людей Россия может забирать всех до одного,а им нужна земля,чтобы срыть её и продать в Нидерланды на теплицы.((( Но ведь для нас главное люди. Хотя конечно они привыкли жить там,у себя. С чего бы это им куда -то уезжать? Нет уж, ребята,как вы со всеми,так и все с вами. Если не хотите по-хорошему, будет по-вашему. Надоели.
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1k
Sergius SPb 36 минут назад
Если бы референдумы чего-то там решали их бы не проводили.
Все и так ясно было. Впрочем,галочку надо было поставить. Положено.
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7k
Енот Потаскун 38 минут назад
Кто бы сомневался
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12k
котегRUS 42 минуты назад
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5k
Котэ 48 минут назад
почему не провели референдум - хотят ли россияне присоединения части Украины к РФ? и понимают ли они все проблемы связанные с этим? хотя не удивился бы 146%
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104
MAXIMUS kca-opa 20 минут назад
Питается будешь только зерном?
По поводу повышения цен спроси у правительства!
Недавно был пост на фишках про англичанку которая питается на 7 фунтов в неделю, сравнили цены, продукты питания в России стоят дороже чем в Англии!
Почему?
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