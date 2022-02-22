«Мы ничего и никому не должны. Мы ничего и никому отдадим»: Зелинский выступил с обращением к Украинцам

Перед обращением Зелинский поговорил с Байденом по телефону и обсудил признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом украинский лидер написал в своем Twitter-аккаунте.

«Обсудил события последних часов с Байденом». Также он отметил, что следующий на очереди премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.