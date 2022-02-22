«Мы ничего и никому не должны. Мы ничего и никому отдадим»: Зелинский выступил с обращением к Украинцам

После того как президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР, Зелинский организовал заседание СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины). Посовещавшись с Байденом и Джонсоном, президент Украины обратился к народу.
В пятиминутном обращении Владимир Зелинский отметил, что границы Украины останутся такими, какими их признало международное сообщество, «несмотря на заявления Российской Федерации».
Далее тезисно:
- "Причин для бессонной ночи нет"
- "У нас нет времени на уроки истории, мы хотим мира"
- "Признание независимости ДНР может означать односторонний выход из Минских соглашений"
- "Международно-признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России"
- "Украина инициировала саммит «нормандской четверки» и подготовила жалобы в ОБСЕ"
- "Мы поддерживаем дипломатический путь"
- "Границы Украины не изменятся"
- "Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся и никому ничего не отдадим".
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Перед обращением Зелинский поговорил с Байденом по телефону и обсудил признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом украинский лидер написал в своем Twitter-аккаунте.
«Обсудил события последних часов с Байденом». Также он отметил, что следующий на очереди премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Discussed the events of the last hours with @POTUS. We begin the meeting of the National Security and Defense Council. A conversation with @BorisJohnson is also planned.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022
Канцлер Германии, президенты США и Франции выразили солидарность с Украиной и «высоко оценили осторожную реакцию» Киева на события понедельника, говорится в сообщении кабмина ФРГ.
Однако, несмотря на то, что ЛНР и ДНР по мнению Зеленского остаются часть Украины, США не будет вести торговые отношения с этой частью страны.
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Как была страна холуёв и жополиз, так и останется... до своего недалёкого конца.
"Причин для бессонной ночи нет" (сказано с красными глазами, после того как полночи грыз ручку и звонил Байдену)
"У нас нет времени на уроки истории, мы хотим мира" (вот потому и просрали Крым и ЛДНР, что нет времени на уроки истории)
"Признание независимости ДНР может означать односторонний выход из Минских соглашений" (так вы их и не исполняли 8 лет, вы давно из них вышли сами)
"Международно-признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России" (Крым останется российским, несмотря на все причитания Украины о международно признанных границах, ну и ЛДНР примерно в том же ключе)
"Украина инициировала саммит «нормандской четверки» и подготовила жалобы в ОБСЕ" (чудесно, но сколько раз собирался этот саммит, а за 8 лет ничего не сдвинулось, так почему сдвинется сейчас?)
"Мы поддерживаем дипломатический путь" (продолжая стрелять по ЛДНР)
"Границы Украины не изменятся" (чудик, они уже изменились, а ты и не заметил)
"Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся и никому ничего не отдадим" (а кто у вас спросит, Зеля?)
"пох@й, скачем"
- один 55 минут методично, последовательно и на полную глубину заправляет всему миру во все места. Да так, что этот мир потом спать не мог ( заметьте сколько заявлений успели за ночь накропать), и у мира до сих пор поджилки трясутся.
- у второго вялые пятиминутные трепыхания ниочём, да и то только после того, как шефу позвонил.
Клоун какой-то. Границы украины уже давно изменились с тех пор когда эти чудики начали лупить по своим.
Это он про кредиты полученные Украиной???
А жидёнок хорош!!!