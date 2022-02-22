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«Мы ничего и никому не должны. Мы ничего и никому отдадим»: Зелинский выступил с обращением к Украинцам

«Мы ничего и никому не должны. Мы ничего и никому отдадим»: Зелинский выступил с обращением к Украинцам (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 февраля 2022 06:58
Сообщество : Политика
Метки: ДНР   Зелинский   ЛНР   Украина   интересное   политика   фото   
4294
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После того как президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР, Зелинский организовал заседание СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины). Посовещавшись с Байденом и Джонсоном, президент Украины обратился к народу.

В пятиминутном обращении Владимир Зелинский отметил, что границы Украины останутся такими, какими их признало международное сообщество, «несмотря на заявления Российской Федерации».

Далее тезисно:

  • "Причин для бессонной ночи нет"
  • "У нас нет времени на уроки истории, мы хотим мира"
  • "Признание независимости ДНР может означать односторонний выход из Минских соглашений"
  • "Международно-признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России"
  • "Украина инициировала саммит «нормандской четверки» и подготовила жалобы в ОБСЕ"
  • "Мы поддерживаем дипломатический путь"
  • "Границы Украины не изменятся"
  • "Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся и никому ничего не отдадим".

Перед обращением Зелинский поговорил с Байденом по телефону и обсудил признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом украинский лидер написал в своем Twitter-аккаунте.

«Обсудил события последних часов с Байденом». Также он отметил, что следующий на очереди премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Канцлер Германии, президенты США и Франции выразили солидарность с Украиной и «высоко оценили осторожную реакцию» Киева на события понедельника, говорится в сообщении кабмина ФРГ.

Однако, несмотря на то, что ЛНР и ДНР по мнению Зеленского остаются часть Украины, США не будет вести торговые отношения с этой частью страны.

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Метки: ДНР   Зелинский   ЛНР   Украина   интересное   политика   фото   
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66  комментариев
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70k
parallax 2 часа назад
Короче - мы тут посоветовались и Байден решил.
Как была страна холуёв и жополиз, так и останется... до своего недалёкого конца.
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8k
Александр Полминуты назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Мотыль ВС Минуту назад
Один Крым отдал, второй ЛДНР, третий Запорожье, Харьков и т. д.
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3k
Виталий Лынов Минуту назад
Убогий клоун ещё не сожрал свой галстук? Скоро тебе пе7да
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355
sapsanbosh 4 минуты назад
Холуй пиндосский говорит то, что дозволено Пиндостаном.
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6k
Alex 10 минут назад
Тезисно:
"Причин для бессонной ночи нет" (сказано с красными глазами, после того как полночи грыз ручку и звонил Байдену)
"У нас нет времени на уроки истории, мы хотим мира" (вот потому и просрали Крым и ЛДНР, что нет времени на уроки истории)
"Признание независимости ДНР может означать односторонний выход из Минских соглашений" (так вы их и не исполняли 8 лет, вы давно из них вышли сами)
"Международно-признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России" (Крым останется российским, несмотря на все причитания Украины о международно признанных границах, ну и ЛДНР примерно в том же ключе)
"Украина инициировала саммит «нормандской четверки» и подготовила жалобы в ОБСЕ" (чудесно, но сколько раз собирался этот саммит, а за 8 лет ничего не сдвинулось, так почему сдвинется сейчас?)
"Мы поддерживаем дипломатический путь" (продолжая стрелять по ЛДНР)
"Границы Украины не изменятся" (чудик, они уже изменились, а ты и не заметил)
"Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся и никому ничего не отдадим" (а кто у вас спросит, Зеля?)
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2k
Дарвин и аморальная премия 10 минут назад
Может,наоборот,конец наступит той стране,которая постоянно лезет ко всем своим соседям,захватывает их территории?
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22k
Ватаку Накомоде 11 минут назад
Я правильно понял что они 8 лет методично бомбили свою же территорию, а теперь заявляют что она все равно их? Типа как мужик по пьяни избивающий жену каждый день, а когда она решила от него уйти начинает орать "ты моя, я тебя люблю и не отпущу".
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6k
Alex 14 минут назад
Зелинский?! Это что-то новое... Жополизинский - вот так точнее.
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22k
Matrosskin 18 минут назад
Вот чистое сравнение двух лидеров:
- один 55 минут методично, последовательно и на полную глубину заправляет всему миру во все места. Да так, что этот мир потом спать не мог ( заметьте сколько заявлений успели за ночь накропать), и у мира до сих пор поджилки трясутся.
- у второго вялые пятиминутные трепыхания ниочём, да и то только после того, как шефу позвонил.
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10k
☾ Атеист ☽ 20 минут назад
Всего его бла бла бла сходятся к простой фразе ("Мы вас бомбим потому что "любим").
Клоун какой-то. Границы украины уже давно изменились с тех пор когда эти чудики начали лупить по своим.
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18k
Fat boy slim is * in a heaven 22 минуты назад
Поздно, клоун, пить боржоми
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4k
Hemul_D 23 минуты назад
Сдается мне, что ВВП громко хлопнул крышкой рояля...
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6k
SuperTroll 23 минуты назад
Зелибоба кокаиновый клоун с американской рукой в жопе
Ему что скажут то он и тявкает. Вообще парадокс, как клоуна посадили на президентское кресло? Как будто реальная насмешка на весь мир. В Пентагоне сидят такие типы и угарают: А давай может вон бомжа от ларька сделаем президентом? Неее, давайте вон алкаша лучше. Или клоуна-наркомана? Да, да, да ништяк, во!
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15k
ВОВЧЕГ 24 минуты назад
Клоун понял, что съехал с горки на собственной подливе.
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147
Finn B Полчаса назад
Ой лядь клоун, всё уже отобрали
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16k
sssss3 Полчаса назад
Никому ничего не отдадим!
Это он про кредиты полученные Украиной???
А жидёнок хорош!!!
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19k
SolomonA Полчаса назад
Галстук уже жевал?
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1k
taxcop Полчаса назад
Бла-бла-бла… фашист, хоть и евгей. Поздно пить боржоми. Всё вы уже отдали )))
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1k
Григорий Водениктов Полчаса назад
[мат] пианист из хохлостана незнает кому отсосать))
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3k
Alex 36 минут назад
Надо показать, что такое настоящая декоммунизация!
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