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"Прямая" трансляция не прямая? Часы Шойгу и тень Краснова заставили россиян усомниться

"Прямая" трансляция не прямая? Часы Шойгу и тень Краснова заставили россиян усомниться (9 фото)

Автор:
22 февраля 2022 07:31
Сообщество : Политика
Метки: ДНР   ЛНР   Россия   Украина   Шоуйгу   политика   путин   фото   
3374
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21 февраля около 17:00 по Московскому времени прошло внеочередное заседание Совбеза России, где главной темой стал вопрос о признании независимости ЛНР и ДНР. Заседание транслировалось несколькими федеральными каналами как "прямой эфир", но зрители заметили несколько ляпов, которые заставили усомниться в этом.

Время на часах Сергея Шойгу на "прямой" трансляции заинтересовало многих зрителей. Циферблат показывал время, отстающее на несколько часов от реального. Многие предположили, что на самом деле это не прямой эфир, а запись заседания. То есть решение о признании независимости ЛНР и ДНР было принято заранее.

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Пользователи сети тут же стали делиться своим открытием в Twitter.

Некоторые предположили, что часы просто сломаны и остановились. Но нет, этот миф тоже развенчали.

При этом пользователи заметили, что Владимир Путин часы снял и положил на край стола циферблатом к себе, чтобы было не видно времени.

Помимо этого юзеры нашли ещё одно доказательство того, что "прямой" эфир на самом деле не прямой. На это указывает выступление директора СВР Сергея Нарышкина, которое последовало после генпрокурора РФ Игоря Краснова. Выступление Краснова никто не увидел, но на видео можно увидеть, как он идет от трибуны на свое место, а Нарышкин наоборот – к трибуне. Другими словами - его просто вырезали.

Пользователи сети уже строят догадки:

Кроме этого, многие пользователи удивились обращению Путина, которое длилось час. Всё это время президент РФ вещал с экранов хорошо подготовленную и отрепетированную речь.

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Метки: ДНР   ЛНР   Россия   Украина   Шоуйгу   политика   путин   фото   
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271
thefanofbeer 2 часа назад
И что это меняет?
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−135
Иволга 3 минуты назад
Да ведь ж праздник бл. что признали, не прошло и 7 лет, хороший повод посинячить на тесных кухоньках с суррогатным пойлом когда после третьей появляется любовь к Володи и так хочется упоротому патриоту сунуть язычок к нему в попу
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232
Александр мишковий 10 минут назад
Видите Путин хитрый, это ж хорошо. Не лапух как Ельцин был или комбайнер меченый тоже был лапух. Путин наш Президент. Ура товарищи.
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35k
Александр 14 минут назад
Естественно такой вопрос решался заранее, не удивлюсь, если бы часы показывали дату, то там было бы начало февраля. Но рад за признание республик. Надеюсь не ограничится наша власть полумерами. Теперь необходимо ввести войска, развернуть военные базы и главное прекратить все отношения с оставшейся украиной. Вообще все. Во первых перекрыть трубу. Тут же европа откроет СП2, прекратить весть торговый оборот. И тогда без всякой войны через пару месяцев усраина развалиться в прах. Почему это до сих пор не сделано? Ответ очевиден - олигархи, которых у нас нет (Миллеры, Сечины, Грефы, Аликперовы) делают деньги и не позволят правительству России создавать себе убытки
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12k
Artem 15 минут назад
Ссылка coub.com
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26k
Батончик с маком 17 минут назад
Пиз.деж какой-то. Часы у ВВП на руке в момент подписания. Очень бросается в глаза когда часы носят на правой руке. Короче опять хомяки хернёй занимаются. Так что врите по полной - типа подписывали в Крымском дворце, а потом отмечали на аквадискотеке
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3k
Kozlodoev 24 минуты назад
Правильно, Мюнхаузен тоже объявлял войны и совершал подвиги ДО обеда...
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1k
vargas Полчаса назад
Нарышкин «случайно» поддержал включение в состав РФ)))
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147
Finn B Полчаса назад
Да конечно решение принято давно, отчитаться то надо по телеку показать…
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15k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Нарыжкин молодец, небенемека. Двух слов связать не смог и вообще плохо понимал что происходит.
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9k
кот базилий 50 минут назад
Даже в этом обман....
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10k
harlamov 52 минуты назад
А мне понравилось как Путин сказал про Одессу.
Всех знаем, всех найдём и они ответят.
Это действительно сильно!
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162k
☭Cheкаво☭ 59 минут назад
А когда Путин вышел в зал после речи в прямом эфире в зал подписывать документы..вы что..думаете его там все это время ждали главы ЛДНР?)
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2k
Sergius SPb Час назад
- Подождите, а разве заседание Совбеза анонсировалось как в "прямом эфире"???
- А разве заседание Совбеза это для прямых эфиров? Дело-то если не секретное, то и не для широких масс.
- Насколько я помню,заседание Совбеза всегда проходили(показывали кусочек) так.
Путин в кабинете во главе т-образного стола и докладывающие персоны что сидят за столом.
- То что показано здесь не похоже на заседание Совбеза.
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7k
Фельдъегерь Час назад
а вы думали, что заседания совета безопасности страны показывают в прямом эфире?
А по сути: произошло важное событие, а сетевые дурачки выясняют, в прямом эфире, не в прямом, да какая разница в каком эфире, главное сам факт.
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120k
arek14 Час назад
Привет тем, кто держал деньги в акциях российских компаний.
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213
Masterskoi arek14 24 минуты назад
ксати где можно купить акции гарзпрома?
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120k
arek14 2 часа назад
Путин: «Украина в случае вступления в НАТО будет служить в качестве плацдарма для удара по России. Подлетное время ракет до Москвы составит 4 мин»

Погодите, соседняя Эстония УЖЕ в НАТО и никакие ракеты к Москве не подлетают до сих пор. А из Украины сразу рванут? Что за бред
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113
Akabushkin Petr arek14 Час назад
Ракеты ни при чем, ватке нужно знать за что они страдают, подойдёт любое объяснение.
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120k
arek14 2 часа назад
Столько лет носиться с 9 мая и "лишьбынебыловойны", чтобы вот так на глазах у всего мира взять и самим развязать войну.
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40
Мастер Оружейник arek14 Полчаса назад
Ты за этот мерзкий коллаж ответишь!
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16k
Топпер Харли 2 часа назад
Что вы понимаете в замыслах военачальников, время там показано такое -чтоб ввести в заблуждение вероятных противников! В армии вы не служили!
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4k
Алексей 2 часа назад
Натанзон на Россия-24 сразу после эфира сказал, что "Вы смотрели запись заседания Совбеза".
Вполне естественно, что заседания по ТАКОЙ тематике проходят за закрытыми дверями и никак не в прямом эфире.
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4k
B@r@bux 2 часа назад
Ежу понятно, что все решения были приняты заранее (точнее за несколько лет до этого).
А главное действующее лицо (начальник генштаба) вобще не светится.
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