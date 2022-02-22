"Прямая" трансляция не прямая? Часы Шойгу и тень Краснова заставили россиян усомниться

Помимо этого юзеры нашли ещё одно доказательство того, что "прямой" эфир на самом деле не прямой. На это указывает выступление директора СВР Сергея Нарышкина, которое последовало после генпрокурора РФ Игоря Краснова. Выступление Краснова никто не увидел, но на видео можно увидеть, как он идет от трибуны на свое место, а Нарышкин наоборот – к трибуне. Другими словами - его просто вырезали.