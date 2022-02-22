"Прямая" трансляция не прямая? Часы Шойгу и тень Краснова заставили россиян усомниться

21 февраля около 17:00 по Московскому времени прошло внеочередное заседание Совбеза России, где главной темой стал вопрос о признании независимости ЛНР и ДНР. Заседание транслировалось несколькими федеральными каналами как "прямой эфир", но зрители заметили несколько ляпов, которые заставили усомниться в этом.
Время на часах Сергея Шойгу на "прямой" трансляции заинтересовало многих зрителей. Циферблат показывал время, отстающее на несколько часов от реального. Многие предположили, что на самом деле это не прямой эфир, а запись заседания. То есть решение о признании независимости ЛНР и ДНР было принято заранее.
Пользователи сети тут же стали делиться своим открытием в Twitter.
Якобы прямая трансляция заседания Совбеза РФ. Часы Шойгу на 12:47. pic.twitter.com/kDXHdspofr— Aleksandr Litreev (@alexlitreev) February 21, 2022
Некоторые предположили, что часы просто сломаны и остановились. Но нет, этот миф тоже развенчали.
А часы у Шойгу идут. То есть не сломаны. Значит, и вправду в записи показывают. pic.twitter.com/xIyG30Xlo0— Maxim Mironov (@mironov_fm) February 21, 2022
При этом пользователи заметили, что Владимир Путин часы снял и положил на край стола циферблатом к себе, чтобы было не видно времени.
Шойгу лопухнулся, а Путин хитрый, положил часы на стол к себе циферблатом. pic.twitter.com/S1hWHvtatO— Олег Пшеничный (@OlegPshenichny) February 21, 2022
Помимо этого юзеры нашли ещё одно доказательство того, что "прямой" эфир на самом деле не прямой. На это указывает выступление директора СВР Сергея Нарышкина, которое последовало после генпрокурора РФ Игоря Краснова. Выступление Краснова никто не увидел, но на видео можно увидеть, как он идет от трибуны на свое место, а Нарышкин наоборот – к трибуне. Другими словами - его просто вырезали.
Пользователи сети уже строят догадки:
А почему все удивляются, что у них у всех часы на пять часов раньше переведены? А почему вы думаете, что они в Москве? Они в секретном месте на дне Атлантического океана.— Андрей Мальгин (@andrey_malgin) February 21, 2022
Или Совбез прошел задолго до обращения руководителей ЛНР и ДНР, или Шойгу живет по Берлинскому времени pic.twitter.com/FyXLxgpH1l— Андрей Нечаев (@aanechaev) February 21, 2022
Кроме этого, многие пользователи удивились обращению Путина, которое длилось час. Всё это время президент РФ вещал с экранов хорошо подготовленную и отрепетированную речь.
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Понравилось33
Всех знаем, всех найдём и они ответят.
Это действительно сильно!
- А разве заседание Совбеза это для прямых эфиров? Дело-то если не секретное, то и не для широких масс.
- Насколько я помню,заседание Совбеза всегда проходили(показывали кусочек) так.
Путин в кабинете во главе т-образного стола и докладывающие персоны что сидят за столом.
- То что показано здесь не похоже на заседание Совбеза.
А по сути: произошло важное событие, а сетевые дурачки выясняют, в прямом эфире, не в прямом, да какая разница в каком эфире, главное сам факт.
Погодите, соседняя Эстония УЖЕ в НАТО и никакие ракеты к Москве не подлетают до сих пор. А из Украины сразу рванут? Что за бред
Спросите вы у сатаны...
Вполне естественно, что заседания по ТАКОЙ тематике проходят за закрытыми дверями и никак не в прямом эфире.
А главное действующее лицо (начальник генштаба) вобще не светится.