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Зеленский назвал ложью информацию об упавших на территории России снарядах

Зеленский назвал ложью информацию об упавших на территории России снарядах (5 фото + 2 видео)

Автор:
19 февраля 2022 19:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Владимир Зеленский   ДНР   ЛНР   Россия   Украина   видео   политика   
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По словам президента Украины, это провокация. Российские военнослужащие сами обстреливают собственную территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что упавшие на территории Ростовской области снаряды - это провокация российской стороны. Он считает, что российские военнослужащие обстреливают собственную территорию для эскалации конфликта. Также он отрицает, что ВСУ вчерашней ночью осуществляли обстрел ДНР и ЛНР.


«То, что вчера показывали события на временно оккупированных территориях – минометный огонь, обстрел с обеих сторон, снаряды долетали до Ростова… Это прямая провокация! Это чистая ложь! Не было этих раненных. Это просто граждане, настолько доведенные до безумия, что они подрывают сами себя! Они стреляют сами, это такой цинизм», - заявил президент Украины

Напомним, в ФСБ официально подтвердили попадание двух снарядов (предположительно от РСЗО "Град") на территорию станицы Митякинской и хутора Маноцкий, которые расположены примерно в километре от украинской границы. Один из снарядов угодил нежилой дом. Погибших и раненых нет.

В свою очередь Следственный комитет России по факту обстрела российской территории возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом."

В своём выступлении Зеленский, помимо прочего, попросил западных партнёров незамедлительно ввести против России санкции, принять Украину в НАТО, а также заявил, что незалежная будет возвращать "временно оккупированные территории" только мирным путём. При этом пригрозил, что если не получит гарантий безопасности, то разорвёт соглашение Украины с Россией, Великобританией и США об отказе от ядерного оружия, и начнёт процесс вооружения.

Напоследок украинский президент вспомнил свою прежнюю профессию и пошутил про русских хакеров, сломавших его гарнитуру.

Несмотря на то, что во время конференции по безопасности Зеленский много говорил о мирном урегулировании конфликта, в Сети уже публикуются первые военные сводки о погибших и раненых в ходе боестолкновений.

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Метки: Владимир Зеленский   ДНР   ЛНР   Россия   Украина   видео   политика   
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86  комментариев
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1k
GoInDown 2 часа назад
За всей этой суетой, все забыли о главном, а зачем вообще России нападать на Украину? Для чего?
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30k
a.fey 5 минут назад
Это говорит об его умственных способностях, потому что звучит, как заведомое вранье, потому что он не может знать откуда прилетели снаряды. Если он говорит, что это сделали российские военнослужащие, то за этим должна последовать конкретная информация, с какого места и кем именно эти снаряды были выпущены.
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4k
Запускайте Берлагу! 9 минут назад
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16k
sssss3 23 минуты назад
Украина выбрала клоуна, ведь на ПЕРЕПУТЬЕ выбирала, ведь понимали СУ.КИ, что подстилку Коломойского выбирали.
Или никто этого конечно не знал???? Неужели???
Так что ж сейчас то скулят, не нападай Россия, нужно санкции ввести что-б не напала???
Неужели не понимали ничего??? Неужели украинцы настолько тупые, что не понимали, что от КОЛОМОЙСКОГо и его хозяев нужна война???
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118
Marat Zasandulin sssss3 18 минут назад
Голосуй-не голосуй,всё равно получишь ху. Илы вы,синьор,в честные выборы верите?
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9k
? ? ? Полчаса назад
уродец малорослый..тьфу, чмо
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15k
vikklu Полчаса назад
Клоун он и в Африке клоун, но дичь несёт под стать вашему плешивому.
"...если не получит гарантий безопасности, то разорвёт соглашение Украины с Россией, Великобританией и США об отказе от ядерного оружия, и начнёт процесс вооружения."
А вот этим надо было заняться ещё в 2014-м. Но Порох зассал, а то щас ваш крысёныш в жопу себе засунул бы ядерную дубинку, вместо того, чтобы размахивать ею.
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4k
Очень Злой Полчаса назад
Эта мразь думает что всегда будет президентом?Ведь придёт время и его спихнут,кого выберут уже не важно но на этого "пианиста"по любому заведут дело,так же как на поросёнко.Интересно куда он бежать будет падаль?Опять в Россию,в кино сниматься?
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120k
arek14 Полчаса назад
На России-24 высмеивают Зеленского,дело обычное но вот что поразительно,Зеленский спокойно ужинает за одним столом с украинскими солдатами,идёт по Киеву в толпе народа,ни от кого не шарахается и на него никто из граждан не бросается!То ли дело российский гарант,даже снег обезврежен.
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5k
VL 41 минуту назад
Ну как не хахелам разбираться с самообстрелами?!
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8k
Александр 49 минут назад
Кондиционер сам себя обстрелял.
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9k
Juli 52 минуты назад
Зеленский стал похож на порошенко.
Ну да.... страной управлять и людей жизни лишать - это не клоуном быть.
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1k
Ян Баян 54 минуты назад
Зеля вновь под кокосом.
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666
ka3akoff1 58 минут назад
Вот не понимаю я этих господ которые слушают весь этот бред, который он говорит и не попросит его покинуть сцену… уже не смешно, клоун блин, это ж не квартал 95…
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252
Максим Морозов 58 минут назад
Ну, тут вопрос стоит в том, а контролирует ли Зеленский все юкрейниан формирования, которых от стянул к границе Донбаса для мирного и дипломатического урегулирования вопроса. Может быть те, что подведомственны его администрации, и сидят тихо. И, он не врет, что они не нарушают ни каких соглашений. Ну а остальные, которым глубоко насрать на зеленского. За них он тоже отчитывается?
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−8
Ева Степанова Час назад
Кто как обзывается - тот так и называется. Это они сами себе провокации устраивают. Позор!
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4k
Двестиграмм Час назад
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92
Vustinii Час назад
И после всего сказанного этот х…емпороялю хочет встретится с нашим Президентом.
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−9
Анна Кишеева Час назад
Такие слова можно трактовать так - это украинцы сами себя обстреливают периодически, а валят на русских. И с детским садом - это фейк.
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−6
Александр Сан Час назад
Такое говорить - показывать свою убогость мышления. Хоть бы остатки своего клоунского достоинства поберег.
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70k
parallax Час назад
Угу. И в Одессе люди сами себя подожгли, в знак протеста.
Давай Зеля, отжигай дальше.
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9k
Sasa Час назад
Цирк, да и только! Особенно Зеля, как настоящий клоун!
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