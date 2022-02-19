Зеленский назвал ложью информацию об упавших на территории России снарядах

Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что упавшие на территории Ростовской области снаряды - это провокация российской стороны. Он считает, что российские военнослужащие обстреливают собственную территорию для эскалации конфликта. Также он отрицает, что ВСУ вчерашней ночью осуществляли обстрел ДНР и ЛНР.





«То, что вчера показывали события на временно оккупированных территориях – минометный огонь, обстрел с обеих сторон, снаряды долетали до Ростова… Это прямая провокация! Это чистая ложь! Не было этих раненных. Это просто граждане, настолько доведенные до безумия, что они подрывают сами себя! Они стреляют сами, это такой цинизм», - заявил президент Украины