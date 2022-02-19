Зеленский назвал ложью информацию об упавших на территории России снарядах

По словам президента Украины, это провокация. Российские военнослужащие сами обстреливают собственную территорию.
Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что упавшие на территории Ростовской области снаряды - это провокация российской стороны. Он считает, что российские военнослужащие обстреливают собственную территорию для эскалации конфликта. Также он отрицает, что ВСУ вчерашней ночью осуществляли обстрел ДНР и ЛНР.
«То, что вчера показывали события на временно оккупированных территориях – минометный огонь, обстрел с обеих сторон, снаряды долетали до Ростова… Это прямая провокация! Это чистая ложь! Не было этих раненных. Это просто граждане, настолько доведенные до безумия, что они подрывают сами себя! Они стреляют сами, это такой цинизм», - заявил президент Украины
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Напомним, в ФСБ официально подтвердили попадание двух снарядов (предположительно от РСЗО "Град") на территорию станицы Митякинской и хутора Маноцкий, которые расположены примерно в километре от украинской границы. Один из снарядов угодил нежилой дом. Погибших и раненых нет.
В свою очередь Следственный комитет России по факту обстрела российской территории возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом."
Хутор Маноцкий
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В своём выступлении Зеленский, помимо прочего, попросил западных партнёров незамедлительно ввести против России санкции, принять Украину в НАТО, а также заявил, что незалежная будет возвращать "временно оккупированные территории" только мирным путём. При этом пригрозил, что если не получит гарантий безопасности, то разорвёт соглашение Украины с Россией, Великобританией и США об отказе от ядерного оружия, и начнёт процесс вооружения.
Напоследок украинский президент вспомнил свою прежнюю профессию и пошутил про русских хакеров, сломавших его гарнитуру.
Несмотря на то, что во время конференции по безопасности Зеленский много говорил о мирном урегулировании конфликта, в Сети уже публикуются первые военные сводки о погибших и раненых в ходе боестолкновений.
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Или никто этого конечно не знал???? Неужели???
Так что ж сейчас то скулят, не нападай Россия, нужно санкции ввести что-б не напала???
Неужели не понимали ничего??? Неужели украинцы настолько тупые, что не понимали, что от КОЛОМОЙСКОГо и его хозяев нужна война???
-Пи...р усатый!!! До чего страну довел!!!
Не успел моргнуть,его скрутили и на Лубянку. Приводят в камеру,а там Сталин сидит
-Скажите,вы кого имели ввиду?
-Как кого,конечно Гитлера
Сталин поворачивается к арестовавшему НКВДшнику
-А вы кого имели ввиду?
"...если не получит гарантий безопасности, то разорвёт соглашение Украины с Россией, Великобританией и США об отказе от ядерного оружия, и начнёт процесс вооружения."
А вот этим надо было заняться ещё в 2014-м. Но Порох зассал, а то щас ваш крысёныш в жопу себе засунул бы ядерную дубинку, вместо того, чтобы размахивать ею.
Ну да.... страной управлять и людей жизни лишать - это не клоуном быть.
Давай Зеля, отжигай дальше.