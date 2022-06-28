Обнаружен корабль, затонувший на рекордной глубине во время Второй мировой

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Американский бизнесмен и исследователь Виктор Весково объявил о том, что предпринятые им поиски затонувшего эсминца ВМС США Samuel B. Roberts (DE-413) увенчались успехом. Судно найдено в Филиппинском море на глубине 6895 метров. Теперь это официально самый глубоко затонувший корабль в мире.
Американский эскадренный миноносец Samuel B. Roberts (DE-413), который также известен как Sammy B, затонул во время битвы с японским флотом в заливе Лейта в Филиппинском море в октябре 1944 года. Это было одно из самых больших морских сражений за всю Вторую мировую войну.
Обломки корабля искали десятки лет, но безрезультатно. Однако техасский миллиардер Виктор Весково не оставил попыток найти Sammy B.
Он пригласил специалиста по эхолокации Жереми Моризе. С помощью уникального глубоководного аппарата Limiting Factor на восьмой день поисков эсминец наконец-то был обнаружен. Сложности с поисками, в частности, возникли из-за относительно небольших размеров судна и того, что оно затонуло на рекордной глубине 6895 метров.
«Для меня было необычайной честью обнаружить этот невероятно известный миноносец и таким образом напомнить всем об истории героизма его команды. Это маленькое судно до последнего сражалось с лучшими кораблями Императорского флота Японии», — заявил Весково.
Корабль был в меньшинстве по сравнению с японским флотом, но держался до тех пор, пока снаряды не пробили его стены и он не начал тонуть. На борту «Сэмми» было 224 человека, но 89 человек погибли, когда он затонул, а остальные 50 часов плавали на спасательных плотах, прежде чем их спасли.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews глубоководные исследования глубоководный аппарат затонувшее судно затонувший корабль интересно находка открытие рекорд страницы истории
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У корабля есть стены?
Специальные стенобитные снаряды, наверное :)
PS у корабля борта а не стены...