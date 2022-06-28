Обнаружен корабль, затонувший на рекордной глубине во время Второй мировой

Корабль был в меньшинстве по сравнению с японским флотом, но держался до тех пор, пока снаряды не пробили его стены и он не начал тонуть. На борту «Сэмми» было 224 человека, но 89 человек погибли, когда он затонул, а остальные 50 часов плавали на спасательных плотах, прежде чем их спасли.