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Обнаружен корабль, затонувший на рекордной глубине во время Второй мировой

Обнаружен корабль, затонувший на рекордной глубине во время Второй мировой

Автор:
28 июня 2022 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   глубоководные исследования   глубоководный аппарат   затонувшее судно   затонувший корабль   интересно   находка   открытие   рекорд   страницы истории   
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Американский бизнесмен и исследователь Виктор Весково объявил о том, что предпринятые им поиски затонувшего эсминца ВМС США Samuel B. Roberts (DE-413) увенчались успехом. Судно найдено в Филиппинском море на глубине 6895 метров. Теперь это официально самый глубоко затонувший корабль в мире.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   глубоководные исследования   глубоководный аппарат   затонувшее судно   затонувший корабль   интересно   находка   открытие   рекорд   страницы истории   
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4  комментария
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1k
Шапкин 39 минут назад
"пока снаряды не пробили его стены"
У корабля есть стены?
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36k
Антон 14 минут назад
Пиндосы как и хохлы из любой зрады перемогу сделают.
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2k
vasilykopkov 49 минут назад
"но держался до тех пор, пока снаряды не пробили его стены"
Специальные стенобитные снаряды, наверное :)

PS у корабля борта а не стены...
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Ну... нашли, а дальше чего?
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