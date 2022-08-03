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15 примеров того, как меняются вещи, оставленные на некоторое время

15 примеров того, как меняются вещи, оставленные на некоторое время

Автор:
03 августа 2022 08:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   было стало   вещи   изменение   интересно   подборка   фото   
881
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Всё в мире имеет свойство меняться. Даже если вы забудете о какой-то вещи, и найдёте её потом — она может быть совсем не в том же состоянии, в котором она была оставлена.

Банка в морозилке может взорваться, картошка — прорасти, и даже фигурка миньона, с которой, казалось бы, ничего не может произойти, изменит цвет под лучами солнца. Мы собрали для вас примеры того, что происходит с забытыми предметами.


Сахарная вата, о которой забыли

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Я оставила немного соленой воды на неделю

И в посуде образовались красивые кристаллы.


Я оставил ключ в двери сарая очень ветреной ночью


Моя бабушка упаковала моему дедушке апельсин на обед, он забыл его съесть. Теперь апельсину 35 лет


Дыня, которую забыли в холодильнике на целый сезон


Я обнаружил маленькую экосистему, образовавшуюся на футбольном мяче, который месяцами валялся во дворе


Я оставил миньона на окне на 10 лет


Неоткрытая бутылка Кока-колы 10-летней давности, оставленная на полке


Забыл о банке чили в углу холодильника

Забавно, что марка чили звучит как «Wolf brand», то есть буквально «волчий бренд», и плесень внутри действительно напоминает волчью шерсть.


Первый раз забыла газировку в морозилке


Когда 5 месяцев забывал убирать ворс из сушилки


Когда картошку забыли на полгода


Мой приятель забыл текилу в морозилке, и она расцвела


Я забыл примерно половину луковицы, которой чистил гриль

И теперь из неё выросла новая луковица!


Я забыл выключить клеевой пистолет, и капли медленно образовали клеевой сталагмит

Источник:

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Метки: Время   было стало   вещи   изменение   интересно   подборка   фото   
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1  комментарий
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Cornho Час назад
Какая-то хрень, из серии "я забыл снять штаны, когда ходил в сортир, и теперь у меня...".
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