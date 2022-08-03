15 примеров того, как меняются вещи, оставленные на некоторое время

Всё в мире имеет свойство меняться. Даже если вы забудете о какой-то вещи, и найдёте её потом — она может быть совсем не в том же состоянии, в котором она была оставлена.
Банка в морозилке может взорваться, картошка — прорасти, и даже фигурка миньона, с которой, казалось бы, ничего не может произойти, изменит цвет под лучами солнца. Мы собрали для вас примеры того, что происходит с забытыми предметами.
Сахарная вата, о которой забыли
Я оставила немного соленой воды на неделю
И в посуде образовались красивые кристаллы.
Я оставил ключ в двери сарая очень ветреной ночью
Моя бабушка упаковала моему дедушке апельсин на обед, он забыл его съесть. Теперь апельсину 35 лет
Дыня, которую забыли в холодильнике на целый сезон
Я обнаружил маленькую экосистему, образовавшуюся на футбольном мяче, который месяцами валялся во дворе
Я оставил миньона на окне на 10 лет
Неоткрытая бутылка Кока-колы 10-летней давности, оставленная на полке
Забыл о банке чили в углу холодильника
Забавно, что марка чили звучит как «Wolf brand», то есть буквально «волчий бренд», и плесень внутри действительно напоминает волчью шерсть.
Первый раз забыла газировку в морозилке
Когда 5 месяцев забывал убирать ворс из сушилки
Когда картошку забыли на полгода
Мой приятель забыл текилу в морозилке, и она расцвела
Я забыл примерно половину луковицы, которой чистил гриль
И теперь из неё выросла новая луковица!
Я забыл выключить клеевой пистолет, и капли медленно образовали клеевой сталагмит
Источник:
АНТИФИШКИ
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