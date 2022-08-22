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Софья Пилявская: забавная героиня из «Покровских ворот» и человек глубокой души

Софья Пилявская: забавная героиня из «Покровских ворот» и человек глубокой души

Автор:
22 августа 2022 11:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Николай Дорохин   Софья Пилявская   актриса   брак   интересно   история   судьба   театр   человек   
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Девочка родилась в 1911 году в семье польского коммуниста-подпольщика из старинного аристократического рода. Революцию в силу возраста Соня практически не запомнила. А вот все тяготы после нее, последовавшие после переезда семьи в Москву, очень даже.

Нормально отучиться в школе Софья Пилявская так и не смогла. Но любовь к театру поселилась в ее сердце рано. Девочка буквально дышала им, несмотря на царившую в стране разруху. И в 1927 году пошла учиться в театральный класс Зинаиды Соколовой – сестры самого Станиславского. После окончания ее сразу зачислили в МХАТ.


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Константин Станиславский сам нередко проводил занятия и общался со студентами. Соню он шутя называл Антуанеттой. Но не только за аристократичную внешность: это было одно из имен девушки, полученных при крещении по католическому обычаю – Софья, Аделаида, Антуанетта.


72 года своей жизни. Именно столько Софья Станиславовна посвятила обожаемому театру. Здесь же встретила и свою судьбу – коллегу Николая Дорохина. Супруги прожили 20 лет, а в 1953 году Николай неожиданно скончался: его сразил сердечный приступ.


Софья больше не вышла замуж. И как минимум трижды в год – в день рождения, годовщину свадьбы и смерти мужа ездила на могилу, не взирая ни на какие обстоятельства.


Актриса считала, что отчасти в преждевременном  уходе мужа виновата она сама. В 1937 году расстреляли отца Софьи – Станислава Пилявского. Брата арестовали, проблемы ожидали и женщину тоже. В качестве упредительной меры она подала заявление, чтобы не подставлять коллег и любимый театр. Но Станиславский отказался его подписать: он отправил Софью в отпуск и договорился с родственниками, что та поживет у них на даче пока не закончится волна гонений. 


Муж категорически отказался разводиться с дочерью врага народа, хотя следователи на допросе настоятельно советовали это сделать. Отказался Николай и давать показания против жены, за что был арестован. Правда, следователи испугались, что мужчина умрет прямо в камере: хотя ему на тот момент было чуть за 30, слабое сердце дало сбой. И актера отпустили.


Все последующие годы он не расставался с валидолом. Но однажды, когда супруги по сложившейся старой традиции пришли отметить к известной актрисе Ольге Книппер-Чеховой Новый год, сердце остановилось уже навсегда. Мужчина упал и практически сразу скончался.


День рождения супругов был с разницей в один день: у Софьи 17 мая, а у Николая на день позже. Они для простоты, да и для экономии тоже объединяли праздник в один. Друзья нередко дарили супругам и общие подарки. Таким, к примеру, стало стеганое одеяло. Вместе супруги поспали под ним чуть больше года. А потом  Софья Станиславовна спала под ним практически всю оставшуюся жизнь.


Несмотря на предложения достойных мужчина, она так и не связала себя узами брака, каждый день вспоминая своего обожаемого Коленьку. Рядом с которым она и нашла упокоение, тихо скончавшись 21 января 2000 на 89 году жизни и оставшись в памяти зрителей и театралов истинной аристократкой, объединившей в себе талант, внутреннюю и внешнюю красоту с таким редким в наши дни качеством как верность.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Николай Дорохин   Софья Пилявская   актриса   брак   интересно   история   судьба   театр   человек   
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1  комментарий
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Борис Карабанов 2 часа назад
Что характерно, именно в 37-38-ом году произошёл колоссальный всплеск численности шпионов, вредителей, контрреволюционеров и прочих врагов народа, которые, казалось бы, были в 33-м уже полностью уничтожены. Видимо, была какая-то аномалия солнечной активности и они буквально почковались. Ну, на самом же деле, не на пустом месте заводились дела и выносились приговоры?
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