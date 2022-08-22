Софья Пилявская: забавная героиня из «Покровских ворот» и человек глубокой души

День рождения супругов был с разницей в один день: у Софьи 17 мая, а у Николая на день позже. Они для простоты, да и для экономии тоже объединяли праздник в один. Друзья нередко дарили супругам и общие подарки. Таким, к примеру, стало стеганое одеяло. Вместе супруги поспали под ним чуть больше года. А потом Софья Станиславовна спала под ним практически всю оставшуюся жизнь.