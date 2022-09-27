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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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https://srokigodnosti.ru/bakaleya/solihttps://srokigodnosti.ru/bakaleya/soli
Обычная (Всего в статье описано 18 видов соли)
Согласно ГОСТу Р 51574-2000 хлорид натрия без добавок может храниться (сводная таблица):
(По ссылке)
Данные периоды времени установлены потому, что при длительном хранении поваренная соль превратится в плотный кирпич, который просто невозможно будет разбить. В сорт Экстра добавляют агент Е536, который препятствует слеживанию и высыханию.
При соблюдении определенных условий по температуре и влажности «белое золото» может храниться веками, так как является отличным консервантом, то есть не имеет срока годности. Главный враг это влага.