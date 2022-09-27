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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
27 сентября 2022 10:28
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2495
23
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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36  комментариев
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2k
lekha-fil 9 часов назад
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Зае*али своей русалочкой.
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alessandrok 2 часа назад
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6k
alessandrok 2 часа назад
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Жизааа)
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2k
Antarno 3 часа назад
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А тебе 35 годиков исполнилось
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23k
Егор 5 часов назад
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23k
Егор 5 часов назад
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- Вези меня, олень, в свою страну оле-енью-ю…
- Так, девушка, либо говорите, куда ехать, либо вылезайте из такси!
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986
Darki 6 часов назад
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Было бы смешно,если было бы не так реально.
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10k
*Сергей* 6 часов назад
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Ага, и могли позвонить и сказать а можно позвать Галину из 2 квартиры и бабуля спускалась на первый этаж и звала тетю Галю.
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11k
Андрей А 6 часов назад
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2 года срок хранения-это относится к упаковке, а не к самой соли
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55k
alertol 6 часов назад
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Всё проще. Это срок годности упаковки через который производитель уже не обещает что она защитит от попадания влаги и.т.д.
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25k
SerGProS 7 часов назад
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Бл.я.ть!Что с Jerry?!
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25k
SerGProS 7 часов назад
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Походу - огурец делает куни.
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25k
SerGProS 7 часов назад
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Что, мохнатый пенек, веса не хватает?))
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25k
SerGProS 7 часов назад
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"Поезд дальше не идет,просьба освободить вагоны"
Вези до дому!Я пьян..Плачу два счетчика!!
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3k
!ГЕНнадий 7 часов назад
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Эта ложь - зовётся Маркетинг...
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7k
Пуриц Жорж 8 часов назад
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???
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10k
Vacony 8 часов назад
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кстати .. а почему раком то называется эта поза...?
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4k
Тамара 8 часов назад
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874
Gadova 9 часов назад
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Котёнок возле дерева бонсай
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22k
Serg2001 9 часов назад
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А еще раньше, если у девушки была татуировка, то 99% что она сидела... )
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8k
Евгений 9 часов назад
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Па-а-аровоз умчится, прямо на границу...
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