20 человек, которые повесили свой телевизор в стратосфере

614
20
Некоторые люди вешают свои телевизоры на абсурдной высоте, а некоторые даже вмонтированы в потолок. Какой в этом смысл?
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 12 фотографий прикольных вещиц, глядя на которые так и чешутся руки купить себе такие же
- Эти вещи объединили в себе и абсолютно безумную задумку, и идеальное воплощение
- 15 примеров рекламы уровня "боги маркетинга смешат мир"
- 17 шедевров маркетинга и рекламы
- Когда дизайнер явно выбрал не ту профессию
Новости партнёров