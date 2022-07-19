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20 человек, которые повесили свой телевизор в стратосфере

20 человек, которые повесили свой телевизор в стратосфере

Автор:
19 июля 2022 09:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   высота   дизайн   забавно   креатив   маразм   телевизор   фото   
614
20
Некоторые люди вешают свои телевизоры на абсурдной высоте, а некоторые даже вмонтированы в потолок. Какой в ​​этом смысл?
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Источник:

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Метки: Юмор   высота   дизайн   забавно   креатив   маразм   телевизор   фото   
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4  комментария
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1k
Мурчелло 2 часа назад
Страный ты энуресиус.Может людям так нравится.Они должны тебя спрашивать куда им телевизор вешать?
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7k
Роман 52 минуты назад
Там у многих телеков есть опускающие механизмы.
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69k
Доктор Джонс 2 часа назад
А что что на первой фотографии, на противоположной стене, висят головы мертвых животных - это нормально? Вот это - точно больные люди...
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Anarasius

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