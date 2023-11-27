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Встреча монстров с охотниками на чудовищ в мире мультфильма&nbsp;«Корпорация монстров»

Встреча монстров с охотниками на чудовищ в мире мультфильма «Корпорация монстров»

Автор:
27 ноября 2023 09:01
Сообщество : Кино
Метки: Designbyfeo   Видео   игры   интересно   корпорация монстров   креатив   мультфильм   
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Графический дизайнер из Якутии Феоктист Алексеев, известный подписями в работах как Design by FEO, выпустил забавный ролик по вселенной мультфильма «Корпорация монстров». Он поместил в мультфильм персонажей из разных франшиз.

В первом видео один из главных героев мультфильма «Корпорация монстров» идет по территории ангара и встречает множество общающихся друг с другом монстров из разных фильмов и игр. Увы, всем этим антагонистам концовка ролика не предвещает ничего хорошего.

Продолжение сюжета. Охотники на чудовищ и нечисть из разных франшиз устраивают погром в логове монстров.

Бонус. Встреча с героями оригинального мультфильма.

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Метки: Designbyfeo   Видео   игры   интересно   корпорация монстров   креатив   мультфильм   
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мемфрид 11 минут назад
Страшненько)
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Себастьян Перейра

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