Как могла бы выглядеть фотореалистичная версия аниме «Унесённые призраками»

Парень с помощью нейросети показал, как выглядели бы герои "Унесённых призраками", если бы существовала фотореалистичная версия аниме студии Хаяо Миядзаки.
Нейросеть перенесла героев аниме «Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки в реальный мир. Забавные чернушки, Юбаба, дедушка Камадзи и Безликий превратились в персонажей фильма ужасов.
Пользователь сети с никнеймом Liber генерирует изображение и видео в японском стиле с помощью нейросети. Недавно в соцсети TikTok стал популярен ролик, в котором парень оживил героев мультфильма «Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки. Герои аниме стали выглядеть пугающе.
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Юбаба, кажется, стала более пропорциональной.
По мнению зрителей, картина «Унесённые призраками» с лёгкостью могла бы стать хоррором, если бы по ней сняли фильм. Особенно страшно выглядит Безликий.
Мрачное впечатление производит и дедушка Камадзи.
Зелёные куклы Дарума, кажется, посуровели.
Родители Тихиро по сюжету превратились в свиней.
А милые чернушки перестали быть такими милыми и забавными.
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