FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Нейротворчество 183 поста • 19 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Нейротворчество
Как могла бы выглядеть фотореалистичная версия аниме «Унесённые призраками»

Как могла бы выглядеть фотореалистичная версия аниме «Унесённые призраками»

Автор:
17 января 2024 07:23
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Нейросеть   Унесённые призраками   аниме   интересно   персонаж   творчество   
700
8
1

Парень с помощью нейросети показал, как выглядели бы герои "Унесённых призраками", если бы существовала фотореалистичная версия аниме студии Хаяо Миядзаки.

Нейросеть перенесла героев аниме «Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки в реальный мир. Забавные чернушки, Юбаба, дедушка Камадзи и Безликий превратились в персонажей фильма ужасов.

Пользователь сети с никнеймом Liber генерирует изображение и видео в японском стиле с помощью нейросети. Недавно в соцсети TikTok стал популярен ролик, в котором парень оживил героев мультфильма «Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки. Герои аниме стали выглядеть пугающе.

Юбаба, кажется, стала более пропорциональной.

По мнению зрителей, картина «Унесённые призраками» с лёгкостью могла бы стать хоррором, если бы по ней сняли фильм. Особенно страшно выглядит Безликий.

Мрачное впечатление производит и дедушка Камадзи.

Зелёные куклы Дарума, кажется, посуровели.

Родители Тихиро по сюжету превратились в свиней.

А милые чернушки перестали быть такими милыми и забавными.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Нейротворчество"
Метки: Нейросеть   Унесённые призраками   аниме   интересно   персонаж   творчество   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
288
Alex Roland 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

784209



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Канадский рэпер получил пожизненный срок из-за новой песни
Канадский рэпер получил пожизненный срок из-за новой песни
Котёнок встречает своего хозяина
Котёнок встречает своего хозяина
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Эти уникальные наклонные ветром деревья являются одними из самых интересных природных форм
Эти уникальные наклонные ветром деревья являются одними из самых интересных природных форм
Совместными усилиями возможно все
Совместными усилиями возможно все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
После новогодних праздников

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#факты#кино#кот#забавно#Реакция#подборка#Еда
#животные#автомир#люди#позитив#интересное#аварии#авто аварии#история#Россия#смешно
#Прикол#Юмор#в мире#интересно#фильм#ДТП#Автовсячина#кошка#полиция#улыбнуло
Свобода от комиссий за переводы и платежи Свобода от комиссий за переводы и платежи Нейросеть позволила по-новому взглянуть на персонажей фильмов «Властелин колец» Нейросеть позволила по-новому взглянуть на персонажей фильмов «Властелин колец» Нейросеть показала, как в будущем будут выглядеть города, технологии и люди Нейросеть показала, как в будущем будут выглядеть города, технологии и люди Сказочные миры Хаяо Миядзаки: что вдохновляет великого мастера? Сказочные миры Хаяо Миядзаки: что вдохновляет великого мастера? Нейросеть показала, как выглядят типичные представители разных стран Нейросеть показала, как выглядят типичные представители разных стран 7 альтернативных концовок популярных фильмов 7 альтернативных концовок популярных фильмов

На что жалуетесь?

Вернуться